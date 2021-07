Dit rekenmodel uit Groningen voorziet voor Nederland een ongekende olympische medailleregen

De veiligheidsmaatregelen doen absurdistisch aan, de Japanse bevolking ziet het hele circus sowieso niet zitten, de tribunes zullen leeg blijven, het Covid19-virus waart al rond in het olympisch dorp in Tokio, om nog maar te zwijgen over de kostenoverschrijdingen die in de vele miljarden lopen. Kunnen we ons nog verheugen op de Olympische Spelen die vrijdag beginnen?

Zeker wel. Haal de oranje slingers maar uit de kast. De economen Fabian ten Kate en Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen voorspellen op basis van hun econometrisch rekenmodel voor Nederland een medailleregen die zijn weerga in de historie niet kent. ‘TeamNL’ komt volgens hen straks thuis met twaalf gouden, elf zilveren en elf bronzen medailles. Dat zou een zesde plaats in het landenklassement betekenen. De Verenigde Staten gaat dat winnen.

Thuisvoordeel meegenomen

Sportstatistiekenbureau Gracenote voorzag in april zelfs 46 medailles en een vijfde plek voor Nederland. In Groningen voorspellen ze al sinds de Winterspelen van 2002. Voor de Zomerspelen van Rio in 2016 zaten ze er niet zo ver naast met 8 keer goud, 9 keer zilver en 7 keer brons. Het werd 8-7-4. Het rekenmodel is nu verbeterd. De prestaties op WK’s van de laatste jaren in alle 339 disciplines zijn dit keer meegenomen, net als het thuisvoordeel.

Chef de mission Pieter van den Hoogenband neemt de voorspellingen met een grote korrel zout. De oud-zwemmer weet als geen ander dat sport mensenwerk is, en dat de Spelen altijd goed zijn voor onverwacht verlies en ongedachte triomfen. Dat is iets om je op te verheugen.

