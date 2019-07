Dit jonge PSV komt nog te veel tekort voor de Champions League

Nee, een jeugdig elftal met nog te veel kanttekeningen kan nooit ongehinderd de weg naar de groepsfase van de Champions League bewandelen. PSV werd daar mee geconfronteerd in het St. Jacob-Park te Basel. Het werd pijnlijk uitgeschakeld door het Zwitserse FC Basel (2-1), dat de 3-2-nederlaag in Eindhoven ongedaan maakte.

Voor PSV rest nu de derde voorronde van het Europa League-toernooi, waarin het volgende week het Oostenrijkse Sturm Graz of het Noorse FK Haugesund treft.

De teleurstelling bij PSV was groot na afloop. Vorig seizoen speelde het nog tegen grootmachten als Barcelona, Inter en Tottenham Hotspur in de groepsfase van de Champions League, nu was de nummer twee van Zwitserland te sterk voor het elftal van trainer Van Bommel.

Grote kerels

De vraag vooraf was of PSV had geleerd van de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (2-0) zaterdag. PSV werd daarin afgetroefd op inzet en bereidheid, vond PSV-coach Van Bommel. Zijn spelers moesten grote kerels konden worden, meende hij. Of dat kon in drie dagen tijd? Van Bommel vond van wel.

Dat was natuurlijk een irreële gedachte van Van Bommel. Zijn elftal, gestart in dezelfde formatie als vorige week, is nog volop in opbouw en ­bovendien jeugdig van geest. Bij elke linie vallen wel kanttekeningen te plaatsen.

De defensie, vorig seizoen nog de minst gepasseerde van de eredivisie, oogt nog instabiel na het vertrek van linksback Angelino en centrumverdediger Schwaab. Het middenveld is – onveranderd in vergelijking met vorig seizoen – ­te licht naar de Europese maatstaven. Van Bommel startte opnieuw met Bergwijn op ‘tien’, een experiment dat toch de nodige bedenkingen oproept. Bergwijn is een sierlijke, snelle dribbelaar, maar in Zwitserland werden op zijn positie toch andere kwaliteiten gevraagd - kwaliteiten die de Mexicaanse international Gutierrez (in plaats van Hendrix) toch eerder tot zijn arsenaal rekent. In Basel ontketende zich een duel van volwassenheid en overgave. Van efficiëntie en slimheid.

Beproefd op geduld en zorgvuldigheid

Wat betreft slimheid werd Van Bommel teleurgesteld door de Mexicaan Lozano, die na zeven minuten een domme, onnodige overtreding maakte aan de rand het strafschopgebied. Basel-speler Cömert schoot de toegekende vrije trap hard achter doelman Zoet, waardoor PSV al vroeg in de achtervolging moest.

Aanvallend heeft Van Bommel echter de minste zorgen. Na ruim twintig minuten gaf de weggestuurde Malen de bal voor op Bruma, die van grote afstand raak kopte: 1-1.

Na rust werd PSV steeds meer beproefd op geduld en zorgvuldigheid. Bergwijn raakte de paal, Van Wolfswinkel (oud-speler van Vitesse en FC Utrecht) kopte een open kans mis en even later mikte Bergwijn op het ­lichaam van Basel-keeper Omlin. Het spel golfde in die fase op en neer.

Slordig balverlies van Bruma leidde PSV’s achterstand in. Dumfries tastte mis bij de voorzet die volgde, waarna Van Wolfswinkel alsnog tot scoren kon komen: 2-1. In die fase – met nog ruim twintig minuten op de klok – werd om daadkracht en leiderschap gevraagd bij PSV. En ook die invulling is vacant sinds het vertrek van topscorer/aanvoerder Luuk de Jong. Het kan niet verwacht worden van de nog jonge middenvelder Rosario (22), die de aanvoerdersband droeg.

Pijnlijke, confronterende nederlaag

Ook qua wissels waren de mogelijkheden beperkt voor Van Bommel. Lammers, vorige week als invaller nog verantwoordelijk voor de 2-2, was ­geblesseerd achtergebleven in Eindhoven.

Een oude wetmatigheid herhaalde zich: FC Basel, beschikkend over een selectie die gemiddeld vijf jaar ouder is dan die van PSV, bleef volwassen overeind tegen de Nederlandse nummer twee. Van Bommel moest toezien dat zijn elftal te weinig kon brengen naar de Europese maatstaven. Een pijnlijke, confronterende nederlaag derhalve. Zijn ploeg dient het vizier snel te richten op de competitie. PSV opent het nieuwe voetbalseizoen zaterdagavond op bezoek bij FC Twente.

FC Basel - PSV 2-1 (1-1). 8. Cömert 1-0, 23. Bruma 1-1, 68. Van Wolfswinkel 2-1. Scheidsrechter: Verissimo (Por). Toesch.: 29.216. Geel: Van Wolfswinkel, Xhaka, Alderete (Basel), Sainsbury, Bergwijn, Sadilek (PSV).