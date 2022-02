Dit gebeurde er vannacht in Peking: debutante Peperkamp uitgeschakeld en 45 nieuwe coronagevallen

Met twee keer haar armen in de lucht besloot vannacht de 17-jarige Melissa Peperkamp haar runs af op het onderdeel slopestyle tijdens haar olympisch debuut. Op haar snowboard noteerde ze in haar eerste run van de kwalificatie op het onderdeel slopestyle de zesde score (61.26). In de tweede run, die ze kracht bijzette met een schreeuw, kwam ze tot 60.18. Dat was niet genoeg voor kwalificatie voor de finale. Daarvoor moest ze bij de eerste twaalf eindigen. Peperkamp eindigde als dertiende.

En de finale, daar had ze stiekem wel op gehoopt. Peperkamp kwam naar Peking als de nummer twee in de wereldbekerstand en de nummer tien op de laatste wereldkampioenschappen. “Als je hieraan meedoet, zeg je: elke plek is goed. Maar stiekem in je hoofd wil je toch die finale rijden. Zeker als je best wel goed meedoet. Ik wil hier over vier jaar weer staan.”

Juichen deed ze dan ook niet omdat ze zo tevreden was, maar meer omdat ze blij was met het feit aan de Olympische Spelen mee te mogen doen. “De spanning was om te snijden. Het was supergaaf om hier überhaupt aan mee te mogen doen en ook om als eerste Nederlander in actie te komen. Dat is toch een eer.”

Op de piste in Zhangjiakou, ruim 200 kilometer van Peking, had Peperkamp in haar score een grote achterstand op de winnaar van de dag: de Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski-Synnott, met meer dan 86 punten.

Zelfs tijdens de twee runs hield de Zelhemse rekening met het ronddolende coronavirus. Voorzichtigheid is nog altijd geboden aangezien de snowboardster volgende week nog uitkomt op de big air, haar tweede onderdeel. Ze draagt ook tijdens haar wedstrijd het mondkapje op. “Ik heb ‘m tijdens de trainingen ook op, waardoor het voor mij normaal is. Ik ben heel erg van de structuur. Bij de trainingen gaat het goed met mondkapje, dus dan wil ik niet weten hoe ik het zou doen zonder.”

Melissa Peperkamp in haar eerste run. Beeld EPA

Naast het debuut van Peperkamp zijn er nog geen Nederlanders in actie gekomen. Ook zijn er nog geen medailles te melden. Het opvallendste nieuws is uit China is het annuleren van de derde en laatste trainingssesssie van de skiërs van de afdaling door harde rukwinden.

Onvermijdelijk is de dagelijkse update van het aantal coronagevallen in China. Met angst en beven ondergaan atleten de tests. Op de eerste officiële wedstrijddag in Peking heeft de organisatie melding gemaakt van 45 nieuwe coronabesmettingen: 25 gevallen bij atleten en hun begeleiders en 20 besmettingen bij andere personen.

En dit staat er vandaag op het programma

Als Nederlandse sportliefhebber is het straks vooral uitkijken naar het schaatsen in de Ice Ribbon waar grote kansen zijn op olympisch goud. Irene Schouten is dit seizoen onverslaanbaar op de drie kilometer en start in de laatste rit tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. In rit 3 en rit 5 komen uittredend olympisch kampioen Carlijn Achtereekte en Antoinette de Jong in actie. Zij gelden ook zeker als kanshebbers voor in ieder geval een medaille. De drie kilometer start om 9.30 uur (Nederlandse tijd).

Daarna is het doorschakelen naar het shorttrack. Vanaf 12.00 uur zijn daar de heats voor de 500 meter voor vrouwen (Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer) en 1.000 meter voor mannen (Sjinkie Knegt, Ithzak de Laat en Jens van 't Wout).

Het klapstuk volgt daarna, met grote medaillekansen voor Nederland op de nieuwe discipline de mixed relay. Wanneer de Nederlandse ploeg de finale haalt, strijden ze om 14.26 uur (Nederlandse tijd) voor goud.