Dit EK heeft een beetje humor nodig

Er waren natuurlijk een paar prachtige wedstrijden op het EK, afgelopen week. Twee keer 3-3 op dezelfde avond, daar teken je vooraf voor. En toch: er ontbreekt iets aan dit toernooi. Ik vraag me steeds af: hoe zal ik me dit EK later herinneren, anders dan door de hartstilstand van Christian Eriksen?

De meeste EK’s of WK’s zitten in mijn geheugen gebeiteld door één moment, één actie, één speler of één goal. Als ik denk aan het WK van 1974, zie ik meteen de strafschop van Johan Neeskens voor me, in de finale tegen West-Duitsland. Waarschijnlijk komt dat ook omdat mij als kind destijds was beloofd dat ik voor elk Oranje-doelpunt een ijsje zou krijgen. WK 1978: de poeier van Arie Haan tegen Italië, vanaf veertig meter. EK 1980: het indrukwekkende uiterlijk van Horst Hrubesch, Das Ungeheuer van West-Duitsland. WK 1986: de Hand van God, de handsgoal van Diego Maradona. EK 1988: de buitenspelgoal van Wim Kieft tegen Ierland. WK 1990: de fluim van Frank Rijkaard in de nek van Rudi Völler. WK 1998: de Dennis Bergkamp-goal tegen Argentinië. EK 2000: de gemiste strafschop van Jaap Stam – hoog over – waarna de bal, volgens berichten, was teruggevonden op Mars.

Iedere voetballiefhebber heeft zo zijn eigen momenten. Bij het WK 2002 moet ík altijd meteen denken aan de niet-kwalificatie van Oranje door de nederlaag tegen Ierland. WK 2006: de kopstoot van Zinedine Zidane. WK 2010: de teen van Iker Casillas die Oranje van de wereldtitel afhield. WK 2014: de zweefduikgoal van Robin van Persie.

Bezoek aan het Vaticaan

En nu dan? Buiten het incident met Eriksen om zou ik het (nog) niet weten. Het moet deze week gebeuren, in de halve finale of de finale. Wat kan helpen is een fraaie humoristische anekdote, die later opduikt. Zoals die over het WK 1990 in Italië. Bondscoach Jack Charlton van Ierland had zijn spelers beloofd dat ze de paus zouden bezoeken als zijn ploeg de kwartfinale zou halen. Dat geschiedde – en paus Johannes Paulus II wilde meewerken. Vooral doelman Pat Bonner was onder de indruk, helemaal toen de paus hem in het Vaticaan vertelde dat hijzelf vroeger in Polen keeper was geweest.

In de kwartfinale die volgde verloor Ierland met 1-0 van Italië, dat scoorde nadat Bonner de bal na een schot niet goed had verwerkt. In de kleedkamer complimenteerde Charlton al zijn spelers niettemin na afloop met het bereiken van de kwartfinale. “Packie (de bijnaam van Bonner), ga lekker douchen jongen”, zei hij tegen zijn doelman. Waarna Charlton ging zitten, een sigaret opstak, een trek nam en met een hoofdknik richting de douche tegen zijn andere spelers zei: “The pope would have saved that…”

