Dit dreef de prijs van Antony op tot absurde proporties

Hoe kon de prijs van een voetballer uit de Nederlandse eredivisie zo oplopen? Dat Antony een talentvolle rechtsbuiten van Ajax was, is duidelijk. Maar is hij werkelijk 100 miljoen waard (95 miljoen plus bonussen)? Het is de grootste transfersom die ooit voor een voetballer in de Nederlandse eredivisie is betaald. Het oude record was in handen van Frenkie de Jong die in 2019 inclusief bonussen voor 86 miljoen euro naar Barcelona ging.

“Onbegrijpelijk” en “absurd” noemt sportmarketeer Ruud van der Knaap het bedrag dat Manchester United voor Antony betaalt. Van der Knaap is gespecialiseerd in de waardebepaling van voetballers. “Ik had nooit verwacht dat nu al voor een speler uit de eredivisie de magische grens van 100 miljoen zou worden doorbroken. Dat is meer dan de hele begroting van PSV, en ook van Feyenoord, terwijl de andere eredivisieclubs jaarlijks tussen de tien en dertig miljoen omzet hebben. In deze transfer zie je de extreme vorm van marktwerking in het voetbal.”

Vaste factoren

De invloedrijke site transfermarkt.com, die veel statistieken bijhoudt en op basis van allerlei data de waarde van een voetballer bepaald, schatte de huidige prijs voor Antony in op 35 miljoen euro. “Des te knapper als je drie keer zo veel krijgt", zegt Van der Knaap.

Doorgaans wordt de waarde van een voetballer bepaald door een aantal vaste factoren. Zoals de leeftijd: hoe jonger, hoe meer restwaarde. Antony (22) zou pas op zijn 27ste in zijn hoogtijdagen moeten komen. Dat hij sinds vorig jaar international is van Brazilië (acht interlands) en met Ajax in de Champions League actief was, zijn ook van invloed op de prijs. Ook een belangrijke factor: de looptijd van een contract. Antony lag nog tot 2025 vast in Amsterdam, wat betekent dat Manchester United een relatief lange periode moest afkopen.

Maar wat de prijs volgens Van der Knaap nu echt heeft opgedreven, zijn drie andere factoren. “Allereerst het moment: de transfermarkt gaat donderdag dicht, dus er was tijdnood. Ten tweede is Manchester United een van de rijkste clubs ter wereld en dat weet Ajax natuurlijk. En de derde is dat Ajax geen enkele noodzaak had om hem te verkopen.”

Financieel de vijfde club van de wereld

De clubs in de Premier League laten sowieso het geld rollen als nooit tevoren. In deze zomerse transferwindow hadden ze vorige week al meer geld uitgegeven (1,75 miljard euro) dan in het oude recordjaar 2017 (1,67 miljard). Dit berekende Deloitte. In dat nieuwe record is de 100 miljoen euro voor Antony nog niet meegerekend.

Manchester United presteert in de Premier League al jaren sportief niet goed, maar floreert financieel. Volgens de jaarlijkse geldranglijst van Deloitte is United nog altijd de vijfde club van de wereld, qua omzet (558 miljoen euro). Van der Knaap: “Er komt daar elk jaar zó veel geld binnen, door de tv-contracten en alle langjarige, commerciële contracten, met bedrijven als Adidas, DHL en TeamViewer. In het vorige decennium zijn ze erin geslaagd van de club een merk met wereldwijde uitstraling te maken.”

Bovendien heeft de nieuwe trainer Erik ten Hag bij zijn aanstelling grote zeggenschap in de transfers bedongen. En wat hij in zijn hoofd heeft, gaat er niet snel meer uit, weten ze bij zijn vorige club Ajax. Dat hoefde dan ook niet toe te happen bij het eerste bod van 80 miljoen euro, al bijna twee weken geleden.

‘Als je financieel gezond bent, kun je het onderste uit de kan halen’

Trainer Alfred Schreuder ging ook op zijn strepen staan. Hij wilde na het verkopen van Martinez, Gravenberch, Mazraoui, Haller, Schuurs en het vertrek van Onana niet nog een belangrijke speler kwijtraken. United verhoogde uiteindelijk nog twee keer de prijs. Ajax kon die nog opdrijven door te wijzen op het feit dat het 20 procent moet afstaan aan Sao Paulo, Antony’s vorige club in Brazilië waar Ajax in 2020 ruim 15 miljoen aan betaalde. Antony forceerde zijn vertrek zelf door niet meer te willen spelen, tegen Sparta en FC Utrecht. Schreuder sprak maandag nog zijn teleurstelling uit. “Ik vind het niet goed dat binnen de organisatie van Ajax een dergelijke omgangsvorm mogelijk is”, zei hij bij het tv-programma Rondo.

Volgens sporteconoom Willem de Boer laat deze zaak zien wat de macht van een voetballer is. “Maar ook dat je als club de jackpot kunt krijgen als er geen noodzaak is om te verkopen. Dat zou een les voor andere clubs kunnen zijn: zorg dat je financieel gezond bent, dan is de kans groter dat je het onderste uit de kan haalt.”

Lees ook:

Trainer Schreuder van Ajax baalt van vertrek Antony naar United. ‘Ik vind het gewoon slecht’

Aanvaller Antony gaat van Ajax naar Manchester United. De Braziliaanse aanvaller arriveerde maandagavond bij zijn nieuwe club uit Engeland. Na een medische keuring vertrekt hij voor een bedrag van rond de 100 miljoen euro.