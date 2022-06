Dirk Kuijt: de ondraaglijke leegheid van ‘Pommetje Horlepiep’

Op het veld in de Zeister bossen was Edgar Davids pionnetjes aan het zetten, van die kleine oranje hoedjes. Met grote precisie. De bondscoach had hem assistent van het Nederlands elftal gemaakt, omdat hij ooit zijn ‘pitbull’ was. Toen ik hem voor de training van Oranje bezig zag, bukkend, voor spelers als Noa Lang, kon ik het amper aanzien. En ik dacht aan Dirk Kuijt.

Ex-topvoetballers; de meesten kun je maar beter nooit meer zien, maar aan Dirk Kuijt valt niet te ont­komen. Zaterdag stond hij voor de Champions League-finale voor de camera te vertellen dat ook zijn zoon Frans traangas in de ogen was gespoten. Dirk was er als lid van het analistengilde, de therapeutische praatgroep voor gewezen voetballers. Het nieuws deed toen al voorzichtig de ronde: Kuijt zou de nieuwe trainer van ADO Den Haag worden.

‘Goed voor de lachspieren’

Ik moet het niet doen, maar keek toch wat er in de openbare mestgoot van sociale media over werd ­gezegd. ‘Niet Dirk Kuijt, niet Dirk Kuijt, niet Dirk Kuijt’, smeekte een ADO-fan. ‘Arm ADO’, las ik. Kuijt was ‘de Pommetje Horlepiep van de trainers’. ‘Dorpsprediker Dirk gaat achter de duinen plaats­nemen in de preekstoel. Goed voor de lachspieren niet voor de punten.’

Arme Dirk Kuijt. Hij koos natuurlijk de verkeerde club, in handen van Amerikanen die ADO als verdienmodel zien. Die stelden eerder dit jaar een persiflage op de opgefokte voetbalcoach aan. Nog opgefoktere supporters zorgden met vuurwerk, vernielingen en rellen afgelopen zondag voor een slagveld.

Die facelift, dat nieuwe kapsel, dat baardje

Maar Dirk kon niks beters krijgen. Ook een kwestie van imago. Het kan mij niets schelen, maar die facelift, dat nieuwe kapsel, dat baardje, er werd veel om gelachen. Voer voor de roddelpers ook, net als zijn scheiding van Gertrude. Die documentaire over dat gezinsleven met haar in zijn luxueuze villa in Noordwijk, ik wou dat ik hem nóóit had gezien.

Wat ik ook niet wilde weten: Dirk gokte illegaal via de site van een crimineel. Hij zette soms ‘25 ruggen per dag’ in. Het beeld dat hij zijn gokwinsten ging incasseren bij een pompstation tussen Noordwijk en Rotterdam; er spreekt een ondraaglijke leegheid uit. De doelloosheid van een man die weer spanning zoekt.

Wat was hij een grote voetballer. Hij speelde een WK-finale. Hij had een grote rol in het WK-brons van het kwaliteitsarme Oranje in 2014. Daar stond hij linksback en dat kon hij ook. Hij is een eeuwige held op ­Anfield Road en natuurlijk bij Feyenoord, dat alleen dankzij zijn drive, teamgeest en doelpunten in 2017 kampioen werd. Bij die club was hij als jeugdtrainer de kroonprins, maar Dirk had haast. Hij ambieerde geen rol op het tweede plan. Een Katwijkse visserszoon wil zelf het roer in handen hebben.

‘Een sleeping giant’

Dus straks staat hij op vrijdagavonden namens ADO te kleumen op een leeg sportpark in Wormerveer of op De Braak in Helmond. Bij zijn presentatie donderdag deed ik net niet op tijd mijn oren dicht. Ik hoorde hem zeggen dat ADO een ‘sleeping giant’ is. Hij zei voor de ­camera dat zijn assistenten hem moeten ‘complimen­teren’. Hij bedoelde ‘complementeren’.

Het doet pijn. Ik weet het: als voetballer moest hij lang vechten tegen vooroordelen en mensen die niet in hem geloofden. Ik hoop dat hij hetzelfde flikt als ­trainer, maar ik vrees dat het net zo mislukt als bij ­Edgar Davids. En dat dus ook Dirk Kuijt op een dag ­bukkend plastic hoedjes klaarlegt voor Noa Lang.

Lees ook:

ADO-trainer Dirk Kuijt: ‘Ik weet dat ik mensen kan verbazen’

Dirk Kuijt (41) werd deze week gepresenteerd als de nieuwe trainer van ADO Den Haag, dat komend seizoen hoopt te promoveren naar de eredivisie.