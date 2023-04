Directeur KNWU Maurice Leeser: De verhouding tussen plezier en prestatie binnen onze verenigingen moet beter

De nieuwe directeur van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) komt met de fiets naar het interview. Dat is makkelijk, omdat de locatie niet ver van huis ligt. Het biedt Maurice Leeser ook gelijk de kans te beginnen over het belang van de fiets voor de maatschappij. “Er zijn in Nederland plekken waar een kind geen fiets heeft. Er is een kloof tussen arm en rijk. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. Daar hebben wij als KNWU ook een rol in.”

Dit weekend vindt met de Amstel Gold Race een van de grootste fietsevenementen in Nederland plaats. Vijftienduizend fietsers rijden de toertocht een dag eerder. Fietsen is zeker sinds de coronatijd populairder dan ooit. Tegelijkertijd staat de buitensport meer dan ooit onder druk, door stikstofregels, natuurvergunningen, drukkere openbare wegen en minder politie-inzet bij wedstrijden. Bovendien moet de KNWU stevig bezuinigen.

Tijd voor een gesprek over de staat van het wielrennen in Nederland. Leeser is sinds 1 februari de nieuwe directeur van de KNWU. Daarvoor was hij jaren werkzaam bij het Watersportverbond en de Roeibond. Hij moet zorgen dat de aanwas van leden stijgt en dat tegelijkertijd de financiën op orde komen. En, zo blijkt; hij wil dat de KNWU zich meer maatschappelijk gaat inzetten.

Gaat het goed met het Nederlandse wielrennen?

“Het is hoogseizoen in de top. Kijk naar hoeveel medailles we halen, in olympische categorieën en op paralympische onderdelen. In de klassiekers winnen we. Dat moet worden geborgd. Dat is een uitdaging. In de breedtesport is het zo dat we als Nederlanders weliswaar meer op de fiets zitten, maar dat ons marktaandeel omlaag gaat en het aantal leden niet toeneemt.

“Wij willen allereerst inzetten op kinderen, jongeren en jeugd. De KNWU zal zich meer moeten aanpassen aan veranderende behoeften in de maatschappij. We hebben een best hoge instroom, maar ook een hoge uitstroom.”

Leeser zoekt een grafiek op in een rapport dat voor hem ligt. Het punt dat hij wil aanstippen, is in geel gearceerd. “Een van de belangrijkste redenen waarom mensen de club verlaten is ‘omdat ze zich niet thuis voelen binnen de club’. Ik denk dat de verhouding tussen plezier en prestatie binnen verenigingen beter moet. De druk op prestaties is stevig. We moeten alleen niet vergeten dat een deel van de leden fietst om hard te rijden zonder dat er prestaties aan vastzitten. De KNWU moet clubs begeleiden.”

Heeft de KNWU de middelen om daarop in te spelen?

“Financieel is het best lastig. Het verdienvermogen moet groter worden. Het kantoor van de KNWU is een mannetje met een heel groot hoofd en twee beentjes. De kleine beentjes zijn het kantoor. Grote sport, klein kantoor. Er is 8,5 miljoen op de begroting, maar bijna vijf miljoen is voor topsport.

“Wij kunnen niet de kosten voor de baten uit laten lopen. Wij moeten zoeken naar externe partners om ons bij te staan. Dat betekent plannen maken, jezelf beter vermarkten. Wat kunnen wij bijvoorbeeld doen om de maatschappelijke impact van wielrennen te vergroten? We willen dat sport laagdrempelig blijft. Maar als je nu een racefiets koopt, dan kost dat veel geld. In de toekomst moeten kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben ook lid kunnen worden. Dus denken we aan abonnementen of private lease-achtige constructies voor racefietsen. De vraag is: hoe kan je dat nu met bedrijven doen?”

En als het niet lukt met partners?

“Dan is het aan ons een beter plan te maken. Nadenken over het verkleinen van onze programma’s is niet aan de orde.”

Het lijkt nu wel alsof er veel moet. Terwijl er weinig mensen en middelen zijn.

“Er is een mismatch tussen de ambities en het aantal mensen op het kantoor. Het is niet makkelijk om als organisatie met weinig mensen dat soort grote stappen te zetten. Het komt dan voor dat mensen naar de zijkant lopen om daar brandjes te blussen, terwijl er niet wordt gewerkt aan het fundament. Maar eind dit jaar moeten nieuwe plannen wel zijn ingezet.”

Er zijn meer moeilijkheden. Hoe groot was de schokgolf toen de politie besloot het aantal motards voor de koers plotsklaps te verminderen, waardoor wedstrijden bijna niet konden doorgaan?

“Ja, die was wel groot. Je moet je voorstellen dat in 2018 al een motie is ingediend voor een pilot voor vrijwilligers op de motor. Nu is door de minister toegezegd dat die pilot dit jaar gaat starten, maar dat is vijf jaar later. En dat is niet het enige obstakel, overigens. Je hebt vergunningen nodig voor natuurgebieden, er zijn meer verkeersremmende obstakels, urbanisatie helpt niet mee. We staan niet met de rug naar de maatschappij, maar voor de koers is het lastig. Het is echt moeilijk om wielerkoersen te laten doorgaan.”

Is het wielrennen in Nederland wel houdbaar zo?

“We hebben al een push gegeven. Er wordt al veel op omlopen gereden. Tegelijk is van A naar B rijden essentieel voor wielrenners. We willen talenten ontwikkelen. Met tactiek, techniek. We stomen renners klaar. Dan moet je vlieguren maken. Ik vind dat we de koersen moeten koesteren. En de bal ligt nu bij de overheid, vind ik. Laat hen moties uitvoeren die door de Kamer zijn aangenomen, over de burgermotards in eerste instantie.”

Het aantal wielrenners met een wedstrijdlicentie daalt…

“Dat beeld wil ik nuanceren. Over de grote lijn blijft het aantal licenties redelijk stabiel. Dus de trend van een daling herken ik niet. Het is overigens ook geen stijging, laat dat duidelijk zijn.”

Er zijn ook bezuinigingen. Er was een negatief resultaat van 300.000 euro, ook topsport moest inleveren. Komt de topsport in gevaar?

“We houden koers. We begeleiden onze sporters goed naar Parijs volgend jaar. Op elk onderdeel gaan we door zoals we deden, hier en daar met een aanpassing. Er is voldoende comfort en we gaan nergens door de ondergrens. Ambitie is leidend, maar dat moet passen binnen de portemonnee.”

Lees ook:

Wouter Bos aan de slag bij KNWU: ‘Ik ben niet gekozen omdat ik veel van wielrennen weet’

Voormalig PvdA-leider Wouter Bos (58) is benoemd tot voorzitter van de wielerbond KNWU. Hij wil dat de sport en de bond meebewegen met de nieuwe generatie.