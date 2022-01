Directeur Go Ahead mist in de coronaregels realiteitszin: ‘We hebben een premier die niks met voetbal heeft’

Ook in voetbalstadions moet straks iedereen op anderhalve meter van elkaar blijven zitten. Lukt dat? Jan Willem van Dop, algemeen directeur van eredivisionist Go Ahead Eagles, geeft er eerlijk antwoord op: nee. Voetbal maakt bij supporters volgens hem andere emoties los dan een theatervoorstelling.

“Wij hadden dat eerder in het seizoen”, vertelt Van Dop. “Bij de wedstrijd tegen PEC hadden we in ons staanvak allemaal kruisen aangebracht. Dat was de voorwaarde, iedereen moest zitten. Ik ben toen voor het vak gaan staan en heb de supporters gevraagd allemaal keurig op de aangewezen plek te gaan zitten. ‘Voor een foto, die stuur ik dan naar de KNVB, om te laten zien hoe goed we het voor elkaar hebben bij Go Ahead’, riep ik. Ik had me nog niet omgedraaid of mensen zochten elkaar weer op. Dat kun je niet handhaven, met één steward op honderd fans. Wie dit bedenk, heeft geen idee.”

Zwaar teleurstellend, vinden de clubs de versoepeling

Stadions zijn daarnaast geen potentiële besmettingshaarden. Uit onderzoek van de GGD IJsselland eerder bleek dat slechts acht besmettingen in de regio Deventer konden worden toegewezen aan bezoek aan Go Ahead Eagles. Niettemin mag het betaald voetbal voorlopig slechts eenderde van de capaciteit benutten. Zwaar teleurstellend, vinden de clubs die woensdagmorgen vergaderden.

Van Dop: “Ik moest denken aan Kees Verkerk, de schaatser, die ooit na een val ook een grote achterstand moest inhalen. Wij staan vreselijk op achterstand, net als de horeca en cultuur. Misschien hebben we dat in de beeldvorming in Den Haag zelf in de hand gewerkt door wanordelijkheden eerder dit seizoen met fans onder andere in Maastricht en Nijmegen. De politie is daar helemaal klaar mee. Bovendien hebben we een premier die niks met voetbal heeft. Nul komma nul.”

Uitsupporters zijn de eerste zes weken sowieso nog niet welkom bij wedstrijden, zo kregen de clubs woensdag te horen. Dat moet vervoersbewegingen voorkomen. De clubdirecteuren vrezen echter ook problemen met hun eigen trouwe supporters als sommige wel het stadion binnen mogen en veel anderen niet. Van Dop: “Hoe houdt Feyenoord duizenden seizoenkaarthouders buiten? Wij houden goed contact met onze kerngroep om problemen te voorkomen. In november ben ik er zelf buiten het stadion tijdens Go Ahead-Groningen tussen gaan staan. Toen bleef gelukkig alles rustig.”

Bruto-schade ligt voor Go Ahead nu al boven miljoen euro

Financieel is er al forse schade. Sinds november wordt zonder publiek gespeeld. Bij Go Ahead waren dat vier wedstrijden. Dat kostte minimaal 300.000 euro per thuiswedstrijd, zegt Van Dop. Dat bedrag kan kleiner worden als seizoenkaart- en business-seat-houders straks afstand doen van financiële compensatie. “Maar dan heb ik het gemis aan inkomsten van onze horeca, en dat is bij Go Ahead niet gering, nog niet meegerekend.” Bezetting van eenderde kost nog altijd 200.000 euro per wedstrijd. Terwijl de bruto-schade al boven het miljoen ligt, kreeg de club via de steunregeling van de overheid tot nu toe 210.000 euro. “Die regeling liep tot 4 december. Daarna is het erg stil geworden.”

Wat nu? De optie om helemaal zonder publiek te blijven spelen, werd woensdag door een aantal clubs snel terzijde geschoven. De clubs gaan nu met de burgemeesters in hun eigen steden in overleg. Van Dop deed dat woensdag al. Zijn inzet: tweederde van het stadion op de volgende speelronde toch benutten door de wedstrijd mogelijk als demonstratie aan te kondigen, zoals eerder een protestdag van de cultuur en horeca werd gedoogd.

De sluitingstijd van 22 uur is in de eredivisie nog wel te regelen door enkele wedstrijden te vervroegen. Veel Europese thuisduels van PSV, AZ, Ajax, Feyenoord en Vitesse in februari beginnen echter pas om 21 uur. De KNVB gaat bij de UEFA bepleiten ze te verplaatsen naar 19 uur. Van Dop: “Meestal houdt de UEFA vast aan de tijden. Mocht dat zo zijn, dan zou dat betekenen dat er zonder publiek wordt gespeeld.”

