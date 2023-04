Ding Liren ziet veerkracht beloond met wereldtitel schaken

Vol ongeloof en overmand door emoties sloeg de Chinese grootmeester Ding Liren zondagmiddag een hand voor zijn ogen in de speelzaal van het St. Regis Astana Hotel in Kazachstan. Hij kon het nauwelijks bevatten. Na een zenuwslopende tiebreak mocht DIng zich als eerste Chinees ooit laten kronen tot wereldkampioen schaken, waarmee hij de opvolger werd van Magnus Carlsen.

De tiebreak, die nodig was omdat Ding en Nepomniasjtsji aan veertien klassieke partijen beiden zeven punten hadden overgehouden, vormde een passende afsluiting van drie weken strijden om de wereldtitel. De WK-match stond bol van spanning, ongekende blunders en spectaculaire zetten. Met Ding als meest veerkrachtige speler.

Een beetje een geamputeerd event

Liefst drie keer knokte hij zich terug na een achterstand. Nepomniasjtsji, die voor de tweede keer deelnam aan een WK-match, dacht in de zevende klassieke partij een beslissende 4-3 voorsprong te hebben genomen, maar na vier opeenvolgende remises was daar ineens een zege voor Ding. Na nog twee gelijke spelen moesten rapidpartijen (snelschaken) een winnaar aanwijzen. Daarin sloeg Ding in de vierde en laatste partij toe.

De wereldtitel van Ding, die op zijn vierde begon met schaken, wordt overschaduwd door de afwezigheid van Carlsen, de mondiale nummer één die na vijf opeenvolgende WK-matches aangaf zijn titel niet te willen verdedigen. “Ik ben niet gemotiveerd om nog een WK-match te spelen”, liet de Noor weten.

Veel schaakgrootheden trokken daarna de status van de tweekamp tussen Liren en Nepomniasjtsji in twijfel. “Het is een beetje een geamputeerd event”, zei Garry Kasparov, die de WK-titel tussen 1985 en 2000 in bezit had. “Aan een WK-match moet de sterkste schaker ter wereld meedoen, en dat is nu niet het geval.”

Ding had bovendien uitgesproken dat het voor hem nooit een droom is geweest om wereldkampioen te worden. “Ik hou er niet van beroemd te zijn”, zei de wat teruggetrokken Chinees. Hij wil slechts een betere schaker worden. Maar in Astana mocht hij zich laten huldigen tot beste schaker van de wereld, inclusief een cheque van zo’n 1,2 miljoen euro - of Liren nu wil of niet.

