Dilemma voor clubs als Sparta in coronatijd: investeren of op de centen passen

Veel Sparta-supporters vonden het Sparta-onwaardig wat er begin deze maand gebeurde. Terwijl de trouwe fans een laatste groet brachten aan de overleden Sparta-iconen Wout Holverda (63) en Aad Andriessen (60), gingen algemeen directeur Manfred Laros en technisch directeur Henk van Stee rollebollend over straat met elkaar.

Was dit nu de nette herenclub uit Rotterdam-West? “Dit waren we niet gewend”, stelt Peter van der Zwan, voorzitter van de supportersvereniging van Sparta.

De bestuurlijke onrust had een reden: Sparta, de club die vorig seizoen nog knap als achtste eindigde, staat halverwege de competitie voorlaatste, een positie die rechtstreekse degradatie betekent. Hoewel Sparta in de eredivisie de dertiende begroting heeft (elf miljoen euro) en dergelijke sportieve schommelingen vaker voorkomen, zorgden de ondermaatse prestaties voor een klassieke ‘whodunit’. De schetsen waren al snel gemaakt. Met aan de ene kant de beschaafde boekhouder Laros, die de hand op de knip hield in de afgelopen transferzomer, en aan de andere kant straatvechter Van Stee, die meer financiële risico’s wilde nemen om spelers te halen.

Want voor de goede orde: als een club Sparta even bovenmatig presteert, dan worden onherroepelijk spelers weggekocht, zoals gebeurde met Harroui (Sassuolo), Laros Duarte (FC Groningen) en doelman Okoye (Watford). Niets bijzonders, maar Van Stee kwam niet met versterkingen. Hij kon ze niet betalen of clubs weigerden spelers aan Sparta te verhuren vanwege dat vermaledijde kunstgras.

“Excuses tellen niet, we hebben het gewoon niet goed gedaan”, zei Van Stee begin september schuldbewust bij TV Rijnmond. Begin deze maand stapte Van Stee op. In de zoektocht naar een nieuwe ‘td’ kwam de club uit bij Gerard Nijkamp, die eerder technisch directeur was bij PEC Zwolle.

Dilemma

Sparta staat, net als concurrerende clubs als PEC Zwolle, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Willem II en NEC, in de winterstop voor een dilemma: hoe bewaak je het spanningsveld tussen een capabele, eredivisiewaardige selectie en - niet wetende hoelang er nog in lege stadions gespeeld moet worden - financieel verantwoorde risico’s? Elke thuiswedstrijd zonder publiek kost Sparta twee, drie ton. Voormalig sportbestuurder Gaston Sporre noemt het ‘kerstboomoverdenkingen’. “Het Nederlands voetbal is geen vetpot. Zeker nu, nu de loketten voorlopig dicht blijven, is het besturen in een mistbank. Elke club zal op zoek gaan naar een potje met geld, als remedie om het eredivisieschap overeind te houden.”

Bestaat er dan geen gulden middenweg, zoals supportersvoorman Van der Zwan bepleit? “De supporter wil op korte termijn succes, maar de club moet op de lange termijn gezond blijven”, meent hij. “Dus wat mij betreft: niet all-in gaan, maar ook zeker niet oppotten.” Wat Sparta nodig heeft? “Spelers voor in de breedte en scorend vermogen.” Woorden die op instemming kunnen rekenen van trainer Henk Fraser.

Onwerkelijk is zaterdagavond de aanblik van Fraser, die normaal gesproken actief langs de zijlijn staat en dit keer bijna negentig minuten lang onbewogen in zijn stoel blijft zitten tijdens het duel met Vitesse - zelfs als Sven Mijnans in extremis de 2-2 maakt. “Dat was een bewuste keuze”, verklaart Fraser na afloop. “Mijn jongens hebben het ook moeilijk. Er is spanning, stress, de druk van het moeten. Als ik dan ook nog zo tekeer ga, dan had ik het gevoel dat het averechts zou werken.”

Fraser had zijn emoties bewaard voor in de rust, toen Vitesse, midweeks al plaaggeest in het KNVB-bekertoernooi, met 0-2 voor stond. “Het was de eerste keer in al die jaren dat ik - meer dan ooit - mijn emoties heb getoond. In de kleedkamer schopte ik tegen zo’n foamroller, om spieren los te maken. Kennelijk had ik het belang van deze wedstrijd niet goed duidelijk gemaakt. Daar baal ik van.”

Donderdagavond volgt een herkansing. Thuis tegen RKC.

Lees ook: Vechtpartijen, bedreigingen, dat gebeurde vroeger niet als je van Feyenoord overstapte naar Ajax

De rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax draait al honderd jaar om prestige, maar zondag vindt er weer eens een echte topper plaats: de clubs hebben een gelijk aantal punten. Veel aandacht zal gaan naar Steven Berghuis. Zijn overstap maakte boosheid en haat los.