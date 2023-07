Dildo’s mochten niet, maar met gokken hebben de zedenmeesters van de KNVB geen probleem

Reclame op het shirt maken voor seksspeeltjes, dat kón toch niet! De KNVB verbood FC Emmen drie jaar geleden dat EasyToys shirtsponsor werd. De bond vond dat het voetbal er niet was om plezier in de slaapkamer te bevorderen. Na een paar maanden kreeg Emmen alsnog toestemming. Sindsdien werd de aanschaf van dildo’s zo normaal dat die van EasyToys tegenwoordig zelfs bij de Hema liggen, vlak bij de rookworsten. Logisch, reclame werkt.

Opvallend genoeg hadden de zedenmeesters van de KNVB er geen moeite mee dat gokbedrijven zich vanaf 2021 massaal op de eredivisie stortten. Betcity, Kansino, Bet365, Unibet, ons aller Toto, ze schreeuwen: gok! Via slimme marketing bereiken die bedrijven veel jongere mannen. Volgens deskundigen zitten bij die groep, tussen de 18 en 24 jaar, de grootste verslavingsrisico’s.

De politiek is bezorgd over de gevolgen van de wurggreep van de gokbranche op de sport. Daarom komt er een verbod op deze reclame. Maar wel pas vanaf 2025 en daar had het kabinet een reden voor: de clubs moesten de tijd krijgen om andere sponsors te vinden. Ze hadden al contracten gesloten.

Honden- en kattenbrokken

Maar in het nieuwe eredivisieseizoen komen er doodleuk nog een paar nieuwe sponsors bij in het profvoetbal. FC Emmen krijgt de naam van een online-casino op de rug (‘711’) en het even sympathieke Go Ahead Eagles presenteerde deze week een nieuwe shirtsponsor: Betnation. Een winkelketen in honden- en kattenbrokken moest voor de knaken van het gokplatform wijken. Als om te illustreren dat het niet deugt, gaat Go Ahead voetbalshirts in kindermaten met andere reclame verkopen: een goed doel tegen ernstige ziekte.

Maakt de KNVB, toch de organisatie die de moraal in het voetbal zegt te bewaken, zich zorgen? Vrijdagmorgen kwam een persbericht: de tweede divisie, de allerhoogste amateurcompetitie, heet voortaan ... Betnation Divisie! De bond stemde toe en faciliteert zo mede gokverslaving, net als onze sportkoepel NOC-NSF. Die verlengde ondanks het aanstaande verbod stilzwijgend het sponsorcontact met de Nationale Loterij (lees: Toto).

Een opstand van supporters hoeven we niet te verwachten. Die van Bayern München kregen het vorige week na jaren lobbyen voor elkaar dat Qatar Airways niet langer sponsor van hun club is. Bayern mag geen uithangbord zijn van een abject, autoritair bewind, vinden de fans.

Het dubieuze grote geld

Maar dat zijn witte raven. Elders in de sportwereld worden sporters, clubs en competities momenteel in hoog tempo uitgeleverd aan het dubieuze grote geld. Dat komt uit de gokbranche, van doodstrafregimes die imago’s willen schoonwassen of fossiele bedrijven die de aandacht willen afleiden van klimaatverandering. Het proftennis lijkt na voetbal en golf de volgende prooi van de Saudi’s.

Wielrennen, zegt u? Tadej Pogacar is in de Tour nu de fietsende reclamezuil van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kent geen persvrijheid of eerlijke rechtspraak en is betrokken bij de smerige oorlog in Jemen. De ploegen Astana en Bahrein fietsen op oliegeld van de staat terwijl de hoofdsponsors Total Energies, Ineos en Uno-X zelf met olie werken. De cosponsor van Simon Yates en Dylan Groenwegen is Al-Ula: een toeristisch oord in Saudi-Arabië.

Ik laat er mijn pret niet door bederven. Ik heb wel besloten om grote sportorganisaties nooit meer één tel serieus te nemen als ze weer uit hun nek kletsen over hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’.