Diepe crisis Ajax ook van mentale aard, PSV profiteert genadeloos

Het duurde net geen uur toen het ook in het Philips Stadion fout ging. Twee lege plastic bekers vlogen vanaf de tribune in de richting van Steven Berghuis. Conform de nieuwe regels legde scheidsrechter Serdar Gözübüyük het duel tijdelijk stil. PSV stond met 2-0 voor. De rest van het stadion keerde zich tegen de gooier, met het spreekkoor ‘Schaam je kapot’. Die reactie, misschien het begin van meer zelfcorrigerend vermogen bij het voetbalpubliek, was voor de neutrale toeschouwer meteen ook het enige hoopvolle aan deze middag.

Wat op papier een topper was, leek eerder een persiflage daarop. Beide ploegen lieten zien waarom ze dit seizoen zo diep in de schaduw van Feyenoord zijn komen te staan. Spelers die zomaar uitgleden, verkeerde aannames en passes met de verkeerde snelheid of zonder richtingsgevoel naar een niemandsland; het was vooral in de eerste helft schering en inslag.

Gebrek aan vorm, onkunde of de spanning door de sportieve en financiële belangen die op het spel stonden, het zal meegespeeld hebben. Ook het gedrag van spelers paste in het beeld van de wedstrijd. Dusan Tadic trok vooral de aandacht met zijn theater, Luuk de Jong met gezeur tegen Gözübüyük en Steven Berghuis deelde in de slotfase uit frustratie nog een elleboogstoot uit in het middenrif van PSV’er Erick Gutierrez, die zich ook aanstelde.

PSV was wél bereid te knokken

Twee factoren bepaalden het verschil tussen beide ploegen. PSV heeft tenminste nog één speler van internationale klasse, Xavi Simons. Bovendien was PSV wél bereid om te knokken. De ploeg van Ruud van Nistelrooij won dit seizoen bijna alle topduels - en verloor zelfs niet van Feyenoord - maar morste veel te veel punten tegen de kleintjes. Maar zondag wilde het nog wel vechten voor de tweede plaats. Het voorportaal van de Champions League kwam PSV de laatste jaren steeds niet door, maar het wil komend seizoen een nieuwe kans wagen. De groepsfase levert al gauw 35 miljoen op.

De uitstraling om zo nog iets van het seizoen te maken, miste Ajax totaal. In Eindhoven bleek hoe diep de crisis bij Ajax is. Dat heeft met een gebrek aan kwaliteit te maken, maar is ook een kwestie van mentaliteit. De lamlendigheid straalde er in de eerste helft vanaf. “Ik voel me bezwaard voor de trainer”, zei Tadic. “Wij moeten als spelers meer verantwoordelijkheid nemen en in de spiegel kijken. Of je nu 17, 20 of 35 jaar maakt niet uit.”

Ajax betaalt de tol voor wanbeleid

De afwezigheid van de karakterspeler Edson Alvarez (geschorst) en Mohammed Kudus (geblesseerd) kon niet als excuus gelden. Ajax betaalt de tol voor wanbeleid. Calvin Bassey mocht weer eens meedoen, maar na een helft gemodder mocht de miskoop van 23 miljoen alweer achterblijven in de kleedkamer. Steven Bergwijn, de duurste Ajacied ooit, raakte nauwelijks een bal goed. Ajax haalde Owen Wijndal voor tien miljoen, maar die bleef ook zondag op de bank. De zeventienjarige Hato stond linksback en was volgens Heitinga veelzeggend genoeg de beste Ajacied. Ook Hato kon niet voorkomen dat Johan Bakayoko die 1-0 van Luuk de Jong - een fraaie kopbal- voorbereidde.

Na het kwaliteitsverlies van afgelopen zomer en het mislukte transferbeleid staat Ajax nu wéér voor een nieuwe totale renovatie van de selectie. Heitinga zou in principe de eerste kandidaat zijn om ook dan trainer te zijn, maar zeker is het niet dat hij het wordt. Dat hij zijn elftal zondag niet goed had kunnen prepareren, zal ook de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat hebben gezien.

‘Wij kunnen als Ajax niet teveel van die tussenjaren hebben’

Die zal de hele selectie kritisch tegen het licht moeten gaan houden. Ook spelers als Taylor, Timber en Klaassen zakten in Eindhoven door het ijs. Ajax moet gaan bouwen aan een nieuw team, beaamde Tadic, waarbij overigens ook zijn dominante positie ter discussie zal moeten komen. Tadic zelf: “Iedereen weet dat we betere spelers nodig hebben. Dit is niet goed genoeg.” Heitinga wil spelers met ‘bepaalde karaktereigenschappen en een winnaarsmentaliteit’. “Want wij kunnen als Ajax niet teveel van die tussenjaren hebben.”

Scoren kon Ajax zelfs niet tegen PSV, dat dit seizoen toch al 35 goals tegen kreeg. Doelman Gerónimo Rulli veroorzaakte een strafschop door Simons te vloeren. De kleine uitblinker benutte die zelf. Hij bereidde ook de 3-0 van De Jong voor. “Heel pijnlijk als je zo verliest, vooral van PSV”, zei Tadic. “Dit was niet nodig. Als je drie goals zo weggeeft, kun je nooit winnen.”

Op de zege in de halve bekerfinale tegen Feyenoord na verloor Ajax dit seizoen alle topwedstrijden. Komende zondag heeft Ajax in de bekerfinale nog de kans om zich te revancheren op PSV, maar winst van de KNVB-beker zou niet meer dan een héél schrale troostprijs zijn.

Lees ook:

KNVB legt wedstrijden voortaan definitief stil als spelers worden belaagd

De bloedende hoofdwond van Ajacied Davy Klaassen na het gooien van een aansteker staat niet op zichzelf. In het Nederlandse voetbal worden spelers nu ook vaker fysiek aangevallen.