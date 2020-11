Diego Maradona (60) overleden na hartstilstand

Legendarisch WK in 1986

Aan de hand van Maradona veroverden de Argentijnen in 1986 de wereldtitel. De fenomenale aanvoerder scoorde vijf keer, gaf vijf assists en liet onvergetelijke acties zien. Zoals tegen Engeland in de kwartfinale, waarin hij zowel het meeste omstreden als een van de mooiste WK-doelpunt maakte. Eerst was er de beruchte handsbal (‘de hand van God’) waarmee hij scoorde, later de dribbel vanaf eigen helft langs het halve Engelse team.

Maradona werd geboren op 30 oktober 1960 in Villa Fiorito, een sloppenwijk in Buenos Aires. Daar ontluikte in de smerige straten zijn voetbaltalent. Op 9-jarige leeftijd kreeg hij de bijnaam Pibe de Oro, gouden jongen, en trad hij toe tot het jeugdteam van Argentinos Juniors. Op 16-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het profvoetbal, een paar maanden later al debuteerde hij in het nationale elftal.

Bondscoach Menotti passeerde hem in 1978 voor het WK in eigen land, maar Maradona haalde zijn gram een jaar later door Argentinië wereldkampioen te maken bij de junioren. Op het WK in Spanje van 1982 kon de kleine spelverdeler (1,68 meter) niet imponeren. Argentinië vloog er al in de tweede ronde uit. Toch dwong hij in het seizoen erop een transfer af naar Barcelona. Hij speelde er twee seizoenen, maar kwam door blessures weinig in beeld.

In 1984 verruilde Maradona de Catalaanse club voor Napoli, in Italië. Hij speelde zeven jaar voor de club uit Napels en won twee keer het landskampioenschap en de UEFA-beker. Op het WK in Italië (1990) kon Maradona de stunt van Mexico niet herhalen. Een enkelblessure verhinderde een magistraal optreden. Desondanks bereikte Argentinië de finale, die het verloor van Duitsland.

Na het WK kreeg de cocaïne vat op de sterspeler. Hij ontvluchtte de constante druk van fans en media in het leven van alledag. Hij werd in 1991 voor het eerst positief bevonden en hem viel een schorsing van vijftien maanden ten deel. Na die periode kwam Maradona nooit meer op zijn oude niveau.

Hij vertoonde in 1994 op het WK in Amerika nog een keer zijn kunsten. In de herinnering blijft zijn juichgedrag na zijn doelpunt tegen Griekenland. Met uitpuilende ogen en ongewone agressie schreeuwt hij het uit in de camera. Kort daarna blijkt ‘Pluisje’ positief en wordt hij van het toernooi verwijderd.

Drie jaar later probeerde Maradona, die inmiddels leed aan overgewicht, het een laatste keer bij Boca Juniors. Hoezeer Maradona verslaafd was, bleek dat jaar, toen hij voor de derde keer werd betrapt op het gebruik van verboden middelen. In oktober 1997, op zijn 37e verjaardag, stopt hij definitief. Achter zijn naam prijken 91 interlands, waarin hij 34 keer scoorde.

Vanaf dat moment stond zijn leven in het teken van afkicken. Hij verbleef geregeld in een ontwenningskliniek op Cuba. Hij verkeerde in 2000 al een aantal dagen in levensgevaar wegens een overdosis cocaïne. Hij had problemen met het hart en was psychisch een wrak. Het is nooit meer goedgekomen.