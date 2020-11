Diego Maradona (1960-2020): Niemand kon hem pakken, met zijn 1,65 meter en een fabelachtig linkerbeen

‘In de psychiatrische kliniek geloofde niemand dat ik Maradona was’

Diego Maradona was niet alleen buitengewoon begaafd met zijn voeten. Ook met zijn mond kon de legendarische Argentijn soms onnavolgbaar uit de hoek komen. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Over zijn rugnummer 10: “Wat er ook gebeurt en wie er ook de leiding heeft, het nummer 10-shirt zal altijd van mij zijn.”

Over scoren: “Als je het strafschopgebied inkomt en je kunt de bal niet in het doel krijgen, voelt dat als dansen met je zus.”

Over zijn tijd in een psychiatrische kliniek: “Gekte is beangstigend. In de kliniek voelde ik me Jack Nicholson in ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest.’ Er was een man die dacht dat hij Robinson Crusoe was, maar niemand geloofde dat ik Maradona was.”

Over zijn positieve dopingtesten: “Voetbal is de mooiste en gezondste sport ter wereld. Voetbal zou niet moeten betalen voor mijn fouten. Het is niet de schuld van de bal.”

Over de Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo (Juventus): “Is het je opgevallen hoe uitbundig hij eruitziet? Hij maakt een doelpunt en verkoopt je shampoo.”

Over zijn kritieke toestand op de intensive care in 2004: “Ik hing aan een zijden draadje. Ik zat in de tunnel van de dood, maar Boca-fans trokken me terug, geholpen door fans van River, San Lorenzo, Racing, Huracan en Independiente.”

Over drugs: “In het begin word je euforisch. Het is net als het winnen van een kampioenschap, dus je denkt: wie geeft er om morgen, ik ben vandaag toch kampioen geworden?”

Over Pelé en passie: “Als hij Beethoven is, ben ik de Ron Wood, Keith Richards en Bono van het voetbal in één persoon. Omdat ik de gepassioneerde kant van het voetbal ben.”