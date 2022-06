Die ratrace in het voetbal, wij zijn het zelf. Wij wringen ze uit

Je zult maar Vincent Janssen zijn. De spits had zich ingesteld op mooie wittebroodsweken met zijn kersverse vrouw. Even geen voetbal, lekker op vakantie en genieten met zijn Amerikaanse Talia.

Tot zijn mobieltje ging. Louis van Gaal aan de lijn. Het telefoontje haalde Janssen uit de weldadige Mexicaanse luwte. Dus meldde hij zich dinsdag in Zeist. Daar slaapt hij nu alleen op een kamer in een hotel in de bossen waar niks te beleven is. Met Van Gaal aan het ontbijt. Want de nationale eer mag je niet weigeren.

Misschien kun je dan beter Georginio Wijnaldum zijn. Hij postte een filmpje op Instagram waar hij staand in de zee van de Malediven een drijvend ontbijtje verorberde en nipte aan een glas jus. Iedereen vond het erg dat hij voor Oranje was gepasseerd. Wijnaldum had een andere boodschap: ik red me wel, zonder Nations League.

De uitverkorenen van Van Gaal zijn nu alweer twaalf dagen bijeen, voor een sleur van trainen en veredelde oefenpotjes. Belachelijk vinden ze het, zelfs de bondscoach, maar afzeggen kan niet. Het WK komt eraan, op een bizar moment op de kalender, vanwege de zomerse moordende hitte in Qatar.

De Uefa bepaalde dat nu aan het eind van het jaar vier wedstrijden in elf dagen worden gespeeld. De reclames en uitzendrechten zijn verkocht, nationale bonden verdienen er miljoenen mee.

Gevangen in de tredmolen

Topvoetballers zitten gevangen in die tredmolen. In onderzoeken is een directe relatie gevonden met depressies en fysieke en/of mentale overbelasting. Steeds vaker spreken voetballers zich openlijk uit over geestelijke nood.

De bazen van het voetbal blijven er doof voor. In ruil voor riant smartengeld worden de miljonairs de wereld overgevlogen, dwars door tijdzones. De Duitser Thomas Müller was in 2016 nog optimistisch: “Je mag als voetballer drie weken ademen, daarna word je weer onder water geduwd”.

De Uefa wil de Nations League nu alweer gaan uitbreiden. Het idee: minder kwalificatiewedstrijden voor EK’s, meer wedstrijden tegen landen van hetzelfde niveau. Ik las dat KNVB-baas Gijs de Jong al warm werd van het idee van meer toppers in de Nations League. Geen niemendalletjes op halve kracht meer tegen San Marino, nee, nog meer duels op het scherp van de snede.

Hoeveel voetbal kan een mens aan? Ik vroeg het mij af, kijkend naar het geestdodende schouwspel Wales-Nederland. Van Gaal had de reserves voor de leeuwen gegooid. Het leek nergens op. Tot Frenkie de Jong de boel kwam redden. Ook na 57 wedstrijden dit seizoen is hij nog altijd immuun voor vermoeidheid en chagrijn. Frenkie blijft met de verwonderde blik van een dertienjarige langs uitgestoken noppen huppelen.

Maar bijna niemand is als Frenkie. Er zijn wel veel Vincent Janssens. Hoe vaak zal hij in Zeist aan Talia denken? Hij loopt nu zelfs het (kleine) risico mee te moeten naar dat vermaledijde Qatar. De gelukkigen moeten in november vanuit hun volgepropte competities meteen de snelkookpan van het WK in, om daarna geen adempauze te krijgen van hun club. Overigens: al over negen dagen beginnen PSV en Ajax aan een nieuw seizoen!

En zijn wij verzadigd? Ik checkte de cijfers van Wales-Nederland: gemiddeld 1,7 miljoen kijkers, in totaal 3,2 miljoen, met het NOS journaal als het best bekeken programma. Die ratrace, wij zijn het zelf. Wij wringen ze uit. En dan nog gek opkijken dat er soms geen bal meer aan is.

