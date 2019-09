Die Mannschaft is tegenwoordig een frivole aanvalsploeg

Vorig jaar oktober, in de poulefase van de Nations League, won Oranje in de Arena met klinkende cijfers van Die Mannschaft (3-0), waarna het elftal van bondscoach Ronald Koeman een maand later ternauwernood gelijkspeelde in Gelsenkirchen (2-2). In maart, bij de openingswedstrijd van de EK-kwalificatie, volgde een anti-climax na een late tegentreffer van Schulz (2-3). “Het ligt gewoon heel dicht bij elkaar”, zei Koeman eerder deze week op de persconferentie. “En dat is al een compliment voor Nederland”, haastte de bondscoach zich erbij te zeggen.

Want Koeman, de realist en pragmaticus, had ook wel gezien dat Duitsland in staat was om Oranje in alle voorgaande drie wedstrijden pijn te doen. “Door de positiewisselingen, door de snelheid voorin en door de manier van spelen met achterin drie verdedigers”, omschreef Koeman de kracht van Duitsland.

Voor Joachim Löw, sinds 2006 bondscoach van Duitsland, zullen die loftuitingen als muziek in de oren klinken. Hij werkte na het WK 2018 in Rusland, waar Die Mannschaft al in de groepsfase werd uitgeschakeld, aan een koerswijziging bij de nationale ploeg. Het spel moest moderner, ­dynamischer, vond hij, met kernwoorden als balbezit, dominantie, snelheid en doelgerichtheid.

Beweeglijk en energiek spel

Daar horen jonge, vaardige spelers bij, zoals Timo Werner (RB Leipzig), Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Julian Brandt (Borussia Dortmund). Leroy Sané (Manchester City) is voorlopig uitgeschakeld met een zware knieblessure. Alleen doelman Manuel Neuer (33) en middenvelder Toni Kroos (29) zijn nog overgebleven van de Duitse ploeg die in 2014 wereldkampioen werd.

Vooral Timo Werner, spits van RB Leipzig, past goed in het beweeglijke, energieke spel dat Löw nastreeft met Duitsland. Werner is bovendien in vorm. In drie competitiewedstrijden was hij al vijf keer trefzeker, waardoor RB Leipzig alleen aan kop gaat in de Bundesliga.

De cultuuromslag is niet zomaar gegaan bij Duitsland. Löw kreeg in maart, toen hij met een verjongd elftal oefende tegen Servië (1-1), nog veel kritiek te verwerken. “Löw verving oud door jong, en wat kreeg hij? Typisch jeugdvoetbal”, schreef het Hamburgse weekblad Die Zeit. “Het was wild, vol fouten, maar aanvallend ook vol plezier.”

Dat frivole, attractieve aanvalsspel heeft inmiddels de gunst gekregen van het Duitse publiek, dat morgenavond voor een uitverkocht Volkspark Stadion zorgt (51.299 toeschouwers). Niemand heeft het nog over de afgedankte Hummels, Müller en Boateng of het besluit van Özil, die sinds vorig jaar niet meer voor Die Mannschaft uit wil komen omdat hij zich racistisch behandeld voelt door de Duitse voetbalbond.

Duitsland is beter als team

Nee, het gaat over de sterren van morgen: Havertz, Werner, Brandt, Gnabry en al die anderen. Viervoudig wereldkampioen Duitsland, nog zonder puntverlies in poule C, hoopt deze interlandperiode een belangrijke stap te zetten naar het EK, dat volgend jaar door heel Europa wordt georganiseerd. Na Oranje wacht maandag in Belfast Noord-Ierland, dat koploper is in poule C. “Het wordt een spannende, interessante week”, voorspelt Löw. “Als we twee keer winnen, zetten we een heel grote stap.”

Koeman is op zijn hoede. Hij slaat Duitsland momenteel hoger aan dan regerend wereldkampioen Frankrijk, bekende hij al diverse keren. “Het is moeilijker om tegen Duitsland te spelen dan tegen Frankrijk, omdat Duitsland minder afwachtend speelt. Daar moet je op voorbereid zijn”, stelde Koeman vorig jaar november.

Aanvoerder Virgil van Dijk, vorige week door de Uefa gehuldigd als beste voetballer van Europa, slaat Duitsland eveneens hoger aan dan Frankrijk. “Individueel zijn ze misschien niet beter, maar wel als team, denk ik”, zei Van Dijk. “Ze hebben ongelofelijk veel snelheid. Vooral voorin.”

Oranje is gewaarschuwd, mocht dat nog nodig zijn na de drie voorgaande ontmoetingen.

