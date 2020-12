Die coronaregels zijn er voor de sport. Niet om de sport in de weg te staan

Het was vlak na de Olympische Spelen van 2016 dat ik een rondje ging fietsen met Femke Heemskerk. De zwemster had het zwemmen even helemaal aan de kant geschoven, lichamelijk kapot en geestelijk gedesillusioneerd na haar slechte prestaties in Rio de Janeiro. Wielrennen, dat deed ze nu wel. Vond ze altijd al heel leuk. Ooit woonde ze in Marseille en daar had ze een coach die zijn zwemmers af en toe liet wielrennen, als training. Kreeg je sterke benen van.

Lang stond haar racefiets in de schuur. Maar na de Spelen van 2016, terug uit Frankrijk waar ze onder het beulsregime van kampioenenmaker Philippe Lucas helemaal kapot was gegaan, had ze het stof van haar fiets geblazen en was ze met mij gaan fietsen voor een interview.

Ze vertelde over de verkeerde keuze om met Lucas te gaan trainen. Zijn stijl paste niet bij haar. Audi’s, ja, die konden lang en keihard trainen. Maar zij had een Ferrarimotor. Met weinig training was ze al goed. Ze had gedacht met heel hard trainen een extra prikkel te krijgen om nóg beter te worden. Maar dat pakte verkeerd uit. Rio werd helemaal niks.

Bibberend vanuit de woonkamer

Toen de Spelen van afgelopen jaar in Tokyo werden uitgesteld twijfelde ze even, maar al snel wist ze: ik stel mijn pensioen uit. Ik heb nog wat recht te zetten. Ze liet de 200 meter, lang haar sterkste afstand, links liggen en ging voor de 50 en 100 meter vrije slag. Op beide afstanden had ze zich zelfs al gekwalificeerd. Tot dit weekend.

Bibberend vertelt ze vanuit haar woonkamer, in een videointerview met de NOS, hoe ze moest toezien dat collega Valerie van Roon op het OKT in Rotterdam een snellere kwalificatietijd op de 50 meter zwom dan zij vorig jaar had gedaan. En daarmee haar ticket afpakte. Ze houdt zich zo groot mogelijk, maar de trilling in haar stem neemt toe als ze niet eens woorden kan vinden voor de intense machteloosheid die ze voelt.

Femke zwemt niet, want ze zit in quarantaine. Haar man testte positief vlak voor ze naar Rotterdam zou gaan. Zelf testte ze negatief, maar volgens de regels moest ze evengoed thuisblijven. Terwijl ze er klaar voor was. Zo klaar. De uitleg van technisch directeur van de Zwembond André Cats dat Femke “had kunnen weten” dat ze haar ticket kwijt zou kunnen raken voelt als een extra dolksteek. De bond wil geen rekening houden met corona, vertelt hij voor de camera. Veel te ingewikkeld.

De hele wereld houdt rekening met corona

Maar hallo. Hallo! De hele wereld houdt rekening met corona. De Spelen zelf zijn notabene een jaar uitgesteld. Femke zou wellicht gestopt zijn nu. In plaats daarvan trouwde ze in maart halsoverkop, om tijdens de wereldwijde lockdown bij haar man in Amerika te kunnen zijn. En bij een zwembad, om te trainen.

Een van de grootste zwemsters aller tijden, een van de mooiste boegbeelden van de sport. Een van de liefste, sociaalste en fijnste sporters die in ons land rondloopt. Dat weet iedereen. Je kunt mij niet vertellen dat André Cats z’n hart niet brak dat het juist om Femke Heemskerk gaat die nu het slachtoffer van de regels wordt. Van de weeromstuit stelde hij zich op z’n apparatsjikst op. Geen uitzonderingen. Neen.

Natuurlijk moeten er regels zijn. Maar die regels zijn er voor de sport. Niet om de sport in de weg te staan. Niet snel genoeg zijn is te accepteren. Maar om zonder kans of herkans van het podium te verdwijnen: nee, dat gaat er niet in.

Corona pakt al zoveel af. En nu ook nog dit.

