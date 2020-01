Deze week strijden de volleybalteams voor de allerlaatste kans om in Tokio te komen

Het is erop of eronder. Een herkansing komt er voor de volleyballers en -sters niet meer, alle achterdeurtjes zitten hermetisch op slot. Alleen de winnaars van de twee Europese kwalificatietoernooien slepen de felbegeerde startbewijzen in de wacht. Voor de andere landen is de route naar Tokio definitief afgesneden.

Op de kwalificatietoernooien van 2019 wisten de mannen en de vrouwen zich niet te plaatsten voor de Spelen in Japan. De mannen verloren in Rotterdam in het beslissende duel van de Verenigde Staten en de vrouwen gingen in Catania hard onderuit tegen aartsrivaal Italië. Komende week dus de allerlaatste kans. Een vooruitblik in vier delen.

De tegenstanders

In de Max Schmeling Halle in Berlijn moeten de mannen opboksen tegen landen die op papier sterker zijn. Nederland begint vandaag tegen Europees kampioen Servië, daarna volgen de wedstrijden tegen Bulgarije (morgen) en Frankrijk (woensdag). Net als bij de vrouwen plaatsen de twee beste landen zich voor de halve finales. Normaal gesproken heeft Nederland een wonder nodig om door te komen, maar zoals bondscoach Roberto Piazza vorige week zei: in sport is alles mogelijk. Nederland bereidde zich in Slovenië voor op het toernooi in Berlijn. Van de drie oefenduels tegen de Slovenen won Nederland er een.

Om de kansen voor de vrouwen te optimaliseren was de volleybalbond bereid ruim een miljoen euro op tafel te leggen om het kwalificatietoernooi naar ons land te halen. In Omnisport in Apeldoorn moet Nederland in staat worden geacht de groepsfase met Azerbeidzjan (morgen), Bulgarije (woensdag) en Polen (donderdag) als tegenstanders te overleven. De op papier meest geduchte tegenstander daarna is Turkije, gecoacht door Giovanni Guidetti, de Italiaan die Nederland naar de vierde plaats in Rio loodste. Nederland won in de aanloop naar het kwalificatietoernooi vier oefenpotjes tegen Duitsland.

De coaches

Beide teams worden gecoacht door een Italiaan, de mannen door Roberto Piazza, de vrouwen door Giovanni Caprara. Piazza (51) is sinds mei bondscoach, als opvolger van Gido Vermeulen, die Nederland op het laatste WK naar de achtste plaats loodste. Als clubcoach heeft Piazza, vooral in Italië en Polen, een indrukwekkend cv opgebouwd. Naast bondscoach van de Nederlandse mannen is hij momenteel clubcoach bij Skra Belchatow, dat hij twee keer naar de Poolse titel leidde. Als speler was Piazza actief bij Parma en Piacenza. Zijn contract met de Nederandse bond loopt tot en met de Spelen van Tokio.

Roberto Piazza instrueert de mannen in de wedstrijd tegen Zuid-Korea, in het kwalificatietoernooi in 2019. Beeld ANP

Giovanni Caprara (57) is als bondscoach van de vrouwen opvolger van Jamie Morisson, de Amerikaan die vanwege tegenvallende prestaties werd ontslagen. De ervaren Italiaan is momenteel coach van Il Bisonte Firenze, de club uit de Serie A waar de Nederlandse internationals Laura Dijkema en Nika Daalderop spelen. Als bondscoach van de Russische vrouwen werd hij in 2006 wereldkampioen. Ook leidde hij het Italiaanse Bergamo en het Turkse Eczacibasi naar de titel in de Champions League. Caprara heeft een contract tot en met het kwalificatietoernooi in Apeldoorn. Als Nederland de Spelen haalt, blijft hij aan, anders keert hij huiswaarts.

De selecties

Gijs Jorna is in Berlijn de grote afwezige in de selectie van de mannenploeg. De passer/loper kampt met een verstopping in een ader en moet daarvoor een kleine operatieve ingreep ondergaan. Tegenover de absentie van Jorna staat de rentree van Jelte Maan. De 33-jarige speler van het Belgische Maaseik kwam tot 2015 bijna tweehonderd keer uit voor Oranje, maar raakte daarna door blessures buiten beeld. De nieuwe bondscoach Piazza riep hem weer op, geïmponeerd door het optreden van Maan in de twee Champions Leaguewedstrijden die zijn Poolse club Skra Belchatow verloor van Maaseik.

Lengte en ervaring kunnen in de ogen van Giovanni Caprara, die pas op 28 december voor het eerst met de hele vrouwenselectie trainde, het verschil maken in Apeldoorn. Om die reden haalde hij Floortje Meijners (1.92 meter en 32 jaar) terug in de selectie. Al eerder gaf hij aan hij dat Laura Dijkema (1.84 en 29 jaar) de eerste spelverdeelster wordt. In de afsluitende oefenwedstrijd tegen Duitsland koos Caprara als basis voor Meijners, Dijkema, Lonneke Sloetjes (1.92 en 29 jaar), Anne Buijs (1.91 en 28 jaar), Yvon Beliën (1.88 en 26 jaar), Robin de Kruijf (1.93 en 28 jaar) en libero Myrthe Schoot (1.84 en 31 jaar).

De blikvangers

Nimir Abdelaziz vormt een belangrijke factor in de mannenploeg. De 27-jarige diagonaal draait een uitstekend seizoen bij het Italiaanse Revivre Milano. Van alle aanvallers in de sterke serie A kan hij de beste cijfers overleggen. Abdelaziz, geboren in Tsjaad, maakte in de afgelopen dertien wedstrijden voor zijn club gemiddeld 6,67 punten per set. En dat in 47 sets. Als de 2.01 meter lange springveer, tevens servicekanon, zijn Italiaanse vorm meeneemt naar het kwalificatietoernooi in Berlijn, dan is hij een plaag voor alle tegenstanders. Abdelaziz in goeden doen kan van Nederland een outsider maken.

Bij de vrouwen is Floortje Meijners terug in de selectie. De ervaren passer-loper, dit seizoen uitkomend voor het Italiaanse Monza, was om verschillende redenen sinds 2007 niet meer voor Nederland uitgekomen. Na een telefoontje van bondscoach Caprara, die haar goed kent uit de Italiaanse competitie, had Meijners niet veel tijd nodig om zich weer bij Oranje aan te sluiten. In de oefenduels met Duitsland liet Meijners vorige week zien dat ze met haar lengte (1.92 meter) en haar slagkracht (dertien punten in de laatste wedstrijd) een belangrijk wapen is in de Nederlandse aanval.

