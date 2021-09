Deze verslaggever op de Spelen heeft een volle sportbingokaart – mét boccia

Wie denkt dat een verslaggever op de Spelen precies doorheeft wat er allemaal plaatsvindt in twee weken sport, heeft het helemaal mis. Sterker nog, mensen thuis hebben vaak een veel beter idee hoe de Spelen evolueren. Als verslaggever is het vooral rennen en vliegen om op tijd te zijn voor twee, hooguit drie evenementen per dag. De televisiekijker thuis krijgt en heeft veel meer overzicht, ook over sporten die voor Nederland niet zo interessant zijn.

Gisteren besloot ik dat gegeven eens om te draaien. In plaats van naar de sporten toe te gaan, liet ik alles eens op me afkomen. Een middag in de controlekamer van de Paralympische Spelen, de grote perszaal in het midden van de stad. Daar waar elke televisie (het zijn er 42) een apart nummer heeft én een aparte afstandsbediening. Die liggen allemaal keurig op een rijtje in het hok van de helpdesk. Wie een andere sport wil zien, hoeft maar te vragen en op een plattegrond het nummer van het betreffende scherm aan te wijzen.

Een bal die geluid maakt

Zo keek ik naar sporten die ik ook zelf nog nooit had gezien, al was in een ooghoek nog wel het wielrennen te zien, waar Nederland drie gouden medailles aan het toch al ruime totaal toevoegde. Zitvolleybal, waar de Braziliaanse vrouwen niet alleen met de score maar ook met het gejuich hun Italiaanse tegenstandsters de baas waren. Goalball, de sport voor mensen met een visuele beperking, waarin twee drietallen met tape én een masker voor de ogen (om het speelveld gelijk te maken) moeten proberen een bal die geluid voortbrengt in het doel van de tegenstander te werpen en waarin Japan de spannende halve finale won van Israël.

En boccia, een sport vergelijkbaar met petanque, geschikt voor mensen met een motorische beperking. Het werd een tactische finale tussen Ecuador en Slowakije, waarbij de Slowaak slim de linkerkant van het speelveld opzocht – overduidelijk de plek waar zijn tegenstander moeite mee had. Wat vooral opviel was hoe ongemeen professioneel het eraan toeging. Ook in boccia dus.

Er is nog één sport te gaan om op de sportbingokaart alle sporten aangekruist te zien, maar die is schijnbaar het best live te zien: football 5-a side, oftewel blindenvoetbal. Ze zijn daar bij de halve finales aangekomen, en de Brazilianen zijn naar verluidt stuk voor stuk beter dan Messi en Ronaldo bij elkaar. Dan ben ik alleen niet in staat om bij het zwemmen langs te gaan. Maar dat houdt u als televisiekijker vast wel in de gaten.

