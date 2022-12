Deze twee Oekraïense sporters strijden op hun manier. ‘Sport zorgt voor levenskracht’

Sinds de Russische inval in hun geboorteland, voeren Kosta Poltavets en Evgeniy Levchenko een strijd: niet met wapens, maar met woorden en via hulpacties.

Sinds 24 februari 2022 is sport nog slechts bijzaak voor schaatscoach Kosta Poltavets en oud-voetbalprof Evgeniy Levchenko. Dat is de donderdag dat Rusland vanuit meerdere richtingen Oekraïne binnenviel. “Als de oorlog tot een einde is gekomen, zal de wond helen”, zegt Levchenko. “Het litteken is alleen blijvend.” Poltavets: “De gruweldaden die nu plaatsvinden, wil of kan ik nooit vergeven en vergeten”.

Poltavets (60) en Levchenko (44) kennen elkaar sinds 2008, nadat de latere olympisch schaatskampioen Mark Tuitert hen met elkaar in contact bracht. De een begeleidde destijds de schaatsers van de TVM-ploeg, de ander voetbalde bij FC Groningen. Een vriendschap werd geboren.

De raakvlakken zitten in een gedeeld verleden. Beiden waren een kind van twee culturen, tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie eind 1991. Toch contrasteerden hun levens.

Levchenko kwam uit de Donetsk-regio, als zoon van een Russische vader en Oekraïense moeder. “Taal en tradities, bij ons thuis was alles op Russische leest geschoeid. Alleen met mijn oma sprak ik Oekraïens, omdat ik dat grappig vond.”

Russisch verplichte kost in het onderwijs

Hoe anders was dat bij de uit Charkov afkomstige Poltavets. “Mijn vader vertelde me alles over de geschiedenis en cultuur van mijn land. Bracht me de liefde voor Oekraïense literatuur en poëzie bij. Die geestdrift had hij niet van een vreemde, want mijn opa doceerde in de jaren dertig als hoogleraar economie aan de universiteit van Charkov in het Oekraïens. Dat lag gevoelig bij het Stalin-regime. Russisch was destijds verplichte kost in het onderwijs.”

De repressie van toen is vergelijkbaar met die onder de Russische president Vladimir Poetin, meent Poltavets. “Net als de propagandamachine. Poetin creëerde het valse beeld van een grootmacht die louter winnaars kent. Doelbewust, met retoriek en grove leugens via de staatsmedia.”

Die onderdrukking en indoctrinatie miste zijn uitwerking niet, ziet Levchenko. “Ik merk dat in mijn Russische kennissenkring. Bijna niemand roert zich. Uit doodsangst, of omdat ze wegkijken. Dat heeft deels met het fatalisme van de meeste Russen te maken. Ze geloven dat het noodlot onvermijdelijk is.

“De opstand zal dan ook niet van binnenuit komen, helaas. Maar in oorlogstijd kun je niet neutraal zijn, moet je je durven uit te spreken. Het gros van hen heb ik daarom op sociale media ontvriend, omdat het niet prettig voelt met ze te blijven omgaan.”

Trots op de saamhorigheid

Oekraïners zijn uit ander hout gesneden, benadrukt Levchenko. “Soevereiniteit zien zij als een groot goed. Voor die verworvenheid is altijd gevochten.” Volgens hem is het niet de vraag of Oekraïne de oorlog wint, maar wanneer die wordt beslecht. Poltavets sluit zich daarbij aan: “Ons zomaar overgeven zullen we nooit doen. De vrijheidsdrang is groot. Poetin heeft dit dappere verzet onderschat.” Levchenko: “Het is hem niet gelukt Oekraïners tegen elkaar uit te spelen. De solidariteit is enorm. Ik ben trots op die saamhorigheid.”

In dat laatste schuilt ergens ook de tragiek. “Poetin accepteert geen gezichtsverlies, hij zal niet uit eigener beweging de oorlog staken”, denkt Levchenko. “Of er moet hem een uitweg worden geboden die hij als overwinning kan verkopen. Intussen hebben de oorlogsmisdrijven steeds extremere vormen aangenomen.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Schaatscoach Kosta Poltavets. Beeld Patrick Post

Getuigenissen die snijden door de ziel

In de afgelopen tien maanden kregen Poltavets en Levchenko de gruwelijkste beelden toegestuurd en hoorden ze de verschrikkelijkste verhalen, vaak uit eerste hand. “De getuigenissen snijden door m’n ziel”, aldus Levchenko. Poltavets: “Een vriend van mij is aan het front gestorven, dan komt het plots nóg dichterbij. Bovendien is mijn halfbroer Dmitro, een oud-shorttracker, in Charkov gebleven. Hij is politieman. Ik spreek hem bijna dagelijks. Over de ellende die hij ziet, vertelt hij lang niet alles.”

Poltavets haalde de vrouw van zijn halfbroer en diens twee dochters van acht en vier jaar in maart naar Nederland. Zij verbleven drie maanden bij hem in Heerenveen, maar zijn inmiddels ‘in een soort van vakantiehuis ondergebracht’. “Ze leiden weer een enigszins normaal leven. Het oudste meisje schaatst geregeld in Thialf.”

Levchenko zorgde ervoor dat een tante van hem hier terechtkon. “Maar zij wil het liefst zo snel mogelijk terug, net als de meeste gevluchte Oekraïners. Die wens is diep verankerd.”

Hulpgoederen transporteren naar de grens

Poltavets, met Joodse achtergrond, weet wat het is om een land te ontvluchten: vanwege toenemend antisemitisme vertrok hij in 1994 uit Oekraïne om zich hier te vestigen. Inmiddels is hij Nederlands staatsburger. “Voor mij was het een afgewogen beslissing, ik hoefde niet halsoverkop weg. De band werd doorgesneden, maar bij wat er nu gaande is voel ik me nauw betrokken.”

Daarom stelt Poltavets – wiens dochter Katja tijdens de televisie-uitzending van Giro 555 met Meau een speciale versie van het lied Avond van Boudewijn de Groot zong – alles in het werk om zijn voormalig landgenoten te helpen. Net als Levchenko. Zo transporteerden ze samen hulpgoederen naar de Pools-Oekraïense grens. Werden er nationale wedstrijdtenues voor de skeelerbond geleverd.

En momenteel is Levchenko bezig om generatoren voor ziekenhuizen te regelen. Daarvoor startte hij met zijn vrouw, de actrice en presentatrice Victoria Koblenko, op het crowdfundingplatform GoFundMe de doneeractie Verlicht Oekraïne.

Sport zorgt voor levenskracht

In zijn geboorteland is Poltavets, in Nederland als trainer aan Team Frysk verbonden, op vrijwilligersbasis eveneens actief bij de sport betrokken. Hij doet de communicatie voor de schaatsbond en adviseert de skeelerfederatie. Levchenko: “Sport zorgt voor levenskracht. Vandaar dat de voetbalcompetitie ook weer is hervat. Al snap ik heel goed dat sportbeoefening tussen de bombardementen door onwerkelijk aanvoelt.”

Zelf heeft Levchenko moeite zich te concentreren op zijn vakbondswerk voor de belangenorganisatie voor profvoetballers VVCS. “In de eerste dagen van de oorlog was ik aangeslagen en verdoofd. Daarna heb ik gezegd: ik zal er vaak met m’n hoofd niet bij zijn, omdat ik continu wil kunnen schakelen en handelen. Er is begrip. Ik krijg de ruimte te doen wat ik nodig acht.”

Levchenko mengt zich, net als Koblenko, nadrukkelijk in het publiek debat om de nijpende situatie in Oekraïne te schetsen. “We zijn naar voren gestapt om de aandacht niet te laten verslappen. Want verminderde belangstelling zal in het voordeel van de Russen zijn. Poetin buit dat zeker uit.”

Polderen heeft op Poetin een averechts effect

Over de Nederlandse betrokkenheid is Levchenko zeer te spreken. In tegenstelling tot na de annexatie van de Krim in 2014, of eigenlijk al na de met geweld afgedwongen afscheiding van Zuid-Ossetië van Georgië in 2008.

“Die inlijvingen zijn niet los te zien van de inval. De oorlog begon toen, maar het Westen hield zich afzijdig. Dat sterkte Poetin om nog een stap verder te gaan, nota bene nadat Nederlandse bedrijven betrokken waren geweest bij de bouw van de zeer omstreden Krimbrug. Maar gelukkig is die houding en het sentiment veranderd, prevaleren zakelijke belangen niet langer en zijn er sancties ingesteld. Die harde opstelling is waar Poetin voor vreest. Want polderen heeft bij hem slechts een averechts effect.”

Voor, tijdens en na de Krim-annexatie werkte Poltavets uitgerekend als bondscoach in Rusland. Hij wordt verscheurd door de gedachte dat hij een radertje in de machinerie was. “Maar dat realiseerde ik me destijds niet. Ik wilde de schaatssport internationaliseren. Daarom probeerde ik Russen naar de wereldtop te loodsen.

“Op mijn manier en zonder overheidsinmenging, omdat ik het geluk had met een autonome en tegendraadse bondsvoorzitter te maken te hebben. Die missie slaagde. Met terugwerkende kracht stel ik vast dat Poetin de successen voor zijn propaganda heeft gebruikt. Een wrange en pijnlijke constatering.”

Verkeerd signaal afgeven

Vlak nadat de oorlog uitbrak, werden de WK sprint gehouden. Hoe moeilijk ook: Poltavets stond Jutta Leerdam begin maart in het Noorse Hamar op het ijs bij. Zij veroverde haar eerste wereldtitel op de meerkamp, hij worstelde met zijn gevoelens. “Het was lastig om me die dagen te concentreren. Mijn gedachten dwaalden telkens af.”

Dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) momenteel onderzoekt hoe geboycotte sporters uit Rusland en bondgenoot Wit-Rusland weer kunnen worden toegelaten, stuit hem tegen de borst. “Het geeft een verkeerd signaal af, omdat Rusland ze voor eigen gewin zal inzetten”, meent Poltavets. “Ook al weet ik dat niet iedere sporter achter het Poetin-regime staat. Een aantal van mijn oud-pupillen, namen wil ik niet noemen, sprak hun afschuw uit. Dat moreel besef sterkt me.”

Ex-voetbalprof Evgeniy Levchenko. Beeld Patrick Post

Lees ook:

De voetbal rolt weer in Oekraïne: ‘Dit gaat niet alleen over sport’

Ondanks de oorlog ging de Oekraïense voetbalcompetitie weer van start. In het openingsduel werd niet gescoord, maar de 0-0 had een grote symbolische waarde.