Deze spelers waren eerst een koopje, nu 75 miljoen waard

Terug van weggeweest, sinds 1 januari: de gekte op de transfermarkt. Veel WK-gangers kunnen rekenen op interesse.

“Ik kan niet wachten om te beginnen!” Met deze woorden poseerde Cristiano Ronaldo op nieuwjaarsdag met het geelblauwe shirt van zijn nieuwe werkgever Al-Nassr, de koploper in Saudi-Arabië.

De transfervrije Portugees (37) tekende een zeer lucratieve verbintenis bij de steenrijke club uit Riyadh. Ronaldo gaat er in tweeënhalf jaar tijd bijna een half miljard euro verdienen, waarmee hij zijn eigen vermogen in de nadagen van zijn carrière bijna verdubbelt. Bij Al-Nassr incasseert Ronaldo een jaarsalaris van zo’n 200 miljoen euro. Dat is 380 euro per minuut – ja, ook als hij slaapt.

De overgang van Ronaldo is een passend startsein van een periode van nieuwe gekte op de transfermarkt. De internationale handel in voetballers tussen clubs is tot eind januari weer toegestaan. Veel clubs hebben hun plannen, wensen en bijbehorende budgetten klaarliggen. Vooral Engelse grootmachten die dit seizoen wat minder presteren, zoals Chelsea, Liverpool en Tottenham Hotspur, lijken deze maand met goedgevulde portefeuilles de markt op te gaan. Waarmee de gekte in de Premier League een vervolg krijgt. Afgelopen zomer al gaven Engelse clubs ruim 2 miljard euro uit, waarmee het vorige record – 1,7 miljard in 2017 – ruimschoots verbroken werd. Niets leek te gek.

Proefballonnetjes

Veel clubs waren blij toen het 1 september was, de dag dat de transfermarkt dichtging. Maar nu, na slechts tweeënhalve maand van normale competitie en een winters WK, wacht opnieuw een onzekere periode. Een maand van politieke spelletjes, onderhandelen en deals sluiten, waarbij zaakwaarnemers de prijs van hun waar proberen op te drijven middels proefballonnetjes en halve waarheden in de media. Arme trainers, die – al dan niet met spelers die al met hun gedachten elders zijn – geacht worden te presteren.

Het opportunisme regeert. Veel vermogende Europese clubs hebben hun zinnen gezet op spelers die opvielen op het WK in Qatar. Die zagen hun transferwaarde in de voorbije maanden soms fors oplopen. Neem verdediger Josko Gvardiol, een van de uitblinkers bij Kroatië op het WK. Afgelopen zomer was hij voor 30 miljoen euro te koop bij RB Leipzig, inmiddels is hij minstens 75 miljoen euro waard volgens de website Transfermarkt. Chelsea en Real Madrid worden genoemd als toekomstige club van Gvardiol.

De Marokkaanse middenvelder Sofyan Amrabat in actie tijdens het WK in Qatar. Zijn transferwaarde is door zijn sterke optreden daar verdubbeld. Beeld AFP

Ook de Argentijnse wereldkampioen Enzo Fernández (Benfica) wordt in verband gebracht met Chelsea. Hij moest voor het WK 20 miljoen euro kosten, nu wordt zijn prijskaartje geschat op 55. En hetzelfde geldt voor de Marokkaanse WK-revelatie Sofyan Amrabat van Fiorentina. Hij zag zijn transferwaarde de afgelopen weken meer dan verdubbelen, naar 25 miljoen euro. Tottenham Hotspur zou Amrabat op de korrel hebben.

Oranje internationals

Of het ook tot een overgang komt, is nog maar de vraag. Afgelopen zomer ging het maandenlang over de Oranje-internationals Memphis Depay en Frenkie de Jong, die wilden vertrekken of weg moesten bij het financieel noodlijdende FC Barcelona. Beiden voetballen nog steeds voor die club. Al draait de geruchtenmachine ook dit keer weer op volle toeren. Spaanse media melden dat De Jong intussen wél zou openstaan voor een overgang naar het Manchester United van Erik ten Hag.

Frenkie de Jong (L) van FC Barcelona in de wedstrijd van 31 december tegen Espanyol. Er gaan geruchten dat hij een overstap zou willen maken naar Manchester United. Beeld ANP / EPA

Zeker is dat een nieuwe soap Cody Gakpo bespaard blijft. Hij verruilde PSV voor ongeveer 50 miljoen euro voor Liverpool. De vraag is hoeveel de Eindhovense club daarvan kan herinvesteren nu de salariskosten en de afschrijvingen omlaag moeten. AZ’er Karlsson lijkt te duur (minimaal 18 miljoen euro), PSV zal het moeten hebben van een ‘buitenkansje’. En wat doet Feyenoord nu Trauner en Timber langdurig geblesseerd zijn? Ten slotte is er nog titelverdediger Ajax, waar Álvarez en Kudus nog steeds zouden azen op een vertrek, richting Engeland.

Ook de Argentijn Alexis Mac Allister (Brighton), de Engelsman Jude Bellingham (Dortmund), de Fransman Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) en de Portugees João Félix (Atlético Madrid), allemaal WK-gangers, worden momenteel in verband gebracht met grote Engelse clubs. Het transfercircus duurt tot eind januari. Het is dan aan de trainers om uit de straks (volop) gewijzigde selecties weer een hecht team te destilleren.

