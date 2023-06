Deze oud-rechercheur waarschuwde Quincy Promes voor zijn ‘foute vrienden’, tevergeefs

Quincy Promes was gewaarschuwd, net als zijn toenmalige werkgever Ajax. In 2019 had Arno van Leeuwen als rechercheur van de politie in Amsterdam twee ‘bewustwordingsgesprekken’ met de voetballer en directeur Edwin van der Sar. “We wisten nog niet waar hij mee bezig was. We zagen wel met welke mensen hij omging. We hebben daarvoor gewaarschuwd”, vertelt Van Leeuwen.

Promes had ‘verkeerde vrienden’, met een criminele achtergrond, zag de politie. Bij het tappen van telefoongesprekken over vermoedelijke drugshandel kwam de politie zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude in juli 2020 op het spoor. Dat was bijvangst. Later rolde er een verdenking uit van betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne, in totaal 1362 kilo. Promes zou geld geïnvesteerd hebben in het transport. In 2021 vertrok hij van Ajax naar Spartak Moskou, waar hij nog altijd speelt.

Jeugdspelers verdienen al veel geld

Van Leeuwen is inmiddels met pensioen maar houdt zich nog altijd bezig met het onderwerp. Hij gaf voorlichting bij Ajax en Telstar om spelers en coaches bewust te maken van de risico’s die ze lopen. Voetballers zijn publieke figuren, iedereen weet dat ze veel geld verdienen. “Dat maakt ze heel kwetsbaar”, zegt Van Leeuwen. “Een jeugdcontract bij Ajax gaat soms al over 100.000 euro. Zaakwaarnemers zouden hen moeten beschermen, maar die hebben vaak andere belangen.”

Voorbeelden van ex-voetballers die met criminaliteit in aanraking kwamen zijn er genoeg. Oud-international David Mendes da Silva (oa. Ajax, AZ en Sparta) zit sinds vorig jaar vast, omdat justitie hem verdenkt van betrokkenheid bij de invoer van 1584 kilo cocaïne. Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers van (destijds) ADO Den Haag stopten geld in een illegaal gokbedrijf. Ricardo Kishna (ADO) kreeg van dat bedrijf ook een aandelencontract ter waarde van 50.000 euro aangeboden, maar weigerde dit. De Franse voetballer Paul Pogba van Juventus werd een slachtoffer vanwege zijn vermogen; zijn broer en enkele vrienden zouden hem afgeperst hebben.

Welke factoren spelen een rol?

In opdracht van voetbalbond KNVB is Bureau Beke recent een onderzoek gestart naar het gevaar dat profspelers lopen. Het richt zich op een lichting oud-jeugdspelers van profclubs: welke factoren bepalen of zij wel of niet met criminaliteit in aanraking komen, tijdens of na hun carrière?

Toine Spapens, criminoloog van de Universiteit van Tilburg, noemt twee belangrijke factoren. “Voetballers zijn zeker kwetsbaar als ze uit sociaal-economische achterstandswijken komen, waar sommige jeugdvrienden al het criminele pad op zijn gegaan. Als die vriendschapsrelaties in stand blijven, ontstaan er risico’s”, zegt Spapens, expert op het gebied van ondermijning en (amateur)voetbal. “Maar het heeft ook met hun levensstijl te maken. Komen ze bijvoorbeeld vaak in dezelfde uitgaansgelegenheden als onderwereldfiguren? Ook een gokverslaving is een risico. Ze komen dan in schimmige pokerzaaltjes terecht waar ook criminelen komen.”

Oud-rechercheur Van Leeuwen gaf voorlichting bij Ajax en gebruikte praktijkvoorbeelden. Over een voetballer die zijn leaseauto uitleende aan criminele vrienden en in de problemen kwam. Over een speler die naar het buitenland ging terwijl in zijn door hemzelf verhuurde huis wapens werden gevonden. “Criminelen willen of kunnen vaak geen Rolex kopen via een juwelier, omdat ze zich dan moeten registreren, en benaderen dan bijvoorbeeld voetballers. Voor je het weet ben je verdachte in een witwaszaak”, vertelt Van Leeuwen.

Verantwoordelijkheid KNVB en VVCS

De oud-rechercheur vindt dat voetbalclubs in de opleiding van voetballers meer aandacht aan deze risico's moeten besteden. “Jonge spelers krijgen nu les in van alles, maar dit moet daar ook onderdeel van zijn. Nico-Jan Hoogma vond dat ook, toen hij nog directeur betaald voetbal was bij de KNVB. Het moet als gezamenlijk probleem worden opgepakt, maar de KNVB ziet dat nog niet zo.” Van Leeuwen ziet ook een rol voor de spelersvakbond VVCS weggelegd. Die heeft al wel een app waarmee profspelers signalen van matchfixing kunnen melden.

In de cursussen van (jeugd)trainers zijn criminaliteitsgevaren nog geen thema, erkent een woordvoerder van de KNVB. De bond ziet de begeleiding van jonge voetballers op dit vlak primair als een taak van de clubs. “Als het gaat om zaken die wedstrijden kunnen raken, zoals matchfixing, omkoping, racisme of discriminatie, hebben wij wel al allerlei programma’s lopen. We weten ook nog niet hoe groot het probleem is. Daar is het onderzoek van Bureau Beke ook voor bedoeld.”

Overigens moet Promes niet als slachtoffer van zijn status worden gezien, stelt Van Leeuwen. “Ik heb het idee dat het bij hem eerder een bewuste keuze is geweest. Hij zat er al zo ver in, dat onze interventie ook zinloos is geweest. De preventieve aanpak moet gericht zijn op de jeugd, bij het begin van hun carrière.”

Mishandeling én drugshandel Het Openbaar Ministerie (OM) handhaaft de strafeis van twee jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes, die wordt verdacht van het mishandelen van zijn neef. Dat bleek maandag in de rechtbank in Amsterdam bij de hervatting van de zaak. Promes zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. De rechtbank doet op 19 juni uitspraak in die zaak. De mishandeling kwam aan het licht omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in een onderzoek naar drugshandel. In die zaak wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne, van in totaal 1362 kilo. Daarvan verloor hij een deel.

