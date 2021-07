Deze onbekende col die vandaag wordt beklommen nekte Lance Armstrong

Zaterdag staat de col de Romme op het programma en dat is geen bekende. Op het oog ook geen spectaculaire: de top ligt op 1297 meter hoogte. Maar schijn bedriegt, want de renners moeten bijna 800 meter omhoog. Met een stijgingspercentage van 8,9 procent overtreft de Romme bekendere cols als de Tourmalet, de Galibier en de Mont Ventoux. Die zijn wel langer.

Het is de derde keer dat de Romme in de Tour zit. De eerste keer was in 2009, het jaar van de terugkeer van Lance Armstrong, het jaar waarin hij aan zijn zeven Tourzege’s een achtste wilde toevoegen. Grote favoriet dat jaar was een ploegmaat van hem: Alberto Contador, winnaar van de Tour van 2007.

Het verstandshuwelijk van Contador en Armstrong

Het werd een Tour van de duo’s: Contador en Armstrong namens Astana tegen de broers Andy en Fränk Schleck van Saxo Bank. Met de aantekening dat de broers een echt duo vormden en Contador en Armstrong een soort verstandshuwelijk hadden dat de Amerikaan zodra het hem uitkwam, hoogstwaarschijnlijk meteen zou verbreken.

Armstrong, bijna 38 jaar, deed het verbazend goed, reed sterk in de Pyreneeën en verloor pas in de eerste Alpenrit wat terrein op zijn verstandshuwelijksmaat. Het besef dat hij zijn achtste Tourzege niet zou binnenhalen kwam twee etappes later: op de col de Romme. Andy Schleck demareerde, Fränk sloot aan, Contador ook, Armstrong niet. De dagzege in Le Grand Bornand, vandaag ook finishplaats, ging naar Fränk – Contador gunde hem die. De Tourzege ging naar de Spanjaard.

Armstrong beëindigde die Tour als derde. Na Andy, voor Fränk. Maar na zijn bekentenis over zijn dopinggebruik raakte hij die derde plek kwijt. Zijn zeven Tourtitels ook.

