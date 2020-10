Deze herfstige Giro wordt misschien wel de zwaarste die ooit is verreden

Addy Engels had het de afgelopen dagen zo druk, dat hij niet elke dag de webcams in Italiaanse skioorden heeft bekeken. De ploegleider van Jumbo-Visma wilde er eerst voor zorgen dat iedereen van het team in Italië zou komen, wat gezien de coronacrisis ‘nog niet zo makkelijk was’.

De Ronde van Italië begint zaterdag en ook deze grote wedstrijd gaat gepaard met veel onzekerheid. Niet alleen door het corona­virus, maar ook vanwege het weer. Engels zag ondanks de drukte namelijk wel de beelden van bovenop de Stelviopas. De Giro komt daar 22 oktober pas, er ligt nu al een dik pak sneeuw. “We fietsen inderdaad niet naar de zomer toe, maar naar de herfst of de winter”, zegt Engels. “En had je dit al bedacht? We eindigen in wintertijd.”

Het is een makkelijk vergelijk, als het gaat over sneeuw en de Giro. Juist door een val in een sneeuwwand op de Colle dell’Agnello verloor Steven Kruijswijk die Ronde van Italië. Diezelfde Kruijswijk start nu weer, de Colle dell’Agnello moet hij op 24 oktober over.

Aan de start, op Sicilië, is het nog 28 graden

Eerst maar eens de eerste dagen op Sicilië, in startplaats Monreale, waar momenteel bij 28 graden een T-shirt volstaat. Zaterdag begint de Giro met een tijdrit en op dag drie finisht het peloton al op de Etna. Dat wordt een belangrijk moment, zegt Kruijswijk zelf, achter een laptop en met een mondkapje op. “Ik heb in ieder geval veel geleerd van die Giro in 2016. Hoe ik me moet gedragen in een ­leiderstrui, hoe ik die positie moet verdedigen. Maar daar ben ik nu overheen gegroeid. Alleen weet ik dit jaar niet hoe goed ik ben. Dat weet ik na de Etna.”

Want dat is toch wel de grote vraag voor de man die ruw uit de Tour de France werd gehouden. Dit jaar reed hij, ook vanwege de coronacrisis, maar zes etappes uit. In de ­zevende etappe van de Dauphiné ­Libéré viel hij tijdens een gevaarlijke ­afdaling, waarbij hij een schouder­blessure opliep. Weg Tour de France, hallo Giro, maar zonder wedstrijden om in een ritme te komen. Ook zijn voorbereiding met Jumbo-Visma in het Franse Tignes ging iets anders dan gehoopt, omdat het daar eveneens begon te sneeuwen.

De ploeg moest omgebouwd worden toen bleek dat Dylan Groene­wegen niet van start zou gaan. De sprinter wordt dit jaar niet ingezet, na de crash in Polen waarbij Fabio ­Jakobsen zware verwondingen aan het gezicht opliep. Ploegleider ­Engels, telefonisch vanaf Schiphol: “Dat heeft wel voor overleg gezorgd, maar feitelijk was het niet zo moeilijk. Oorspronkelijk was George Bennett voorzien als rittenkaper, nu is dat Kruijswijk. We rijden nu voor een klassement. De jongens die ook rijden, hebben daar geen problemen mee. Cru gezegd kennen ze hun plek.”

Aan kop van het peloton zal niet veel geel-zwart te zien zijn

Door het geschuif met Kruijswijk was er geen tijd om de belangrijke etappes te verkennen. Hij doet het ‘op ervaring’, zo zei hij, zeker omdat hij verschillende klimmen al kent uit het verleden. Mede door die voorbereiding is Kruijswijk ook ‘geen top­favoriet’, aldus Engels, die overigens ook niet echt een andere topfavoriet ziet. Met bovendien twee debutanten, Tobias Foss en Chris Harper, is het afwachten wat de ploeg kan brengen aan statuur. Engels: “We hebben nog geen idee wat zij aankunnen in drie weken. Daarom ­moeten we onze rol van dag tot dag bekijken.”

Veel geel-zwart zal daarom niet aan kop van het peloton te zien zijn, is de verwachting van zowel Engels als Kruijswijk. De ploeg moet ‘in de ronde groeien’ in vaktermen, in plaats van gelijk het initiatief nemen, zoals in de Tour de France gebeurde. Dit ook omdat de derde week van deze Giro volgens Kruijswijk “de zwaarste is die ik ooit heb gereden”.

Helemaal als de ronde zich in een herfstachtige setting gaat begeven. Giro-baas Mauro Vegni was vooral bezorgd over lage temperaturen; 10 graden voelt voor de renners door de hoogte en de wind als rond het vriespunt. Engels: “Maar meer dan hete thee geven, kun je eigenlijk ook niet doen. We kunnen daar niets aan veranderen, net zomin als aan de ­coronaregels, dus we moeten er maar van uitgaan dat de organisatie weet wat goed is.”

