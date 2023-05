Deze Giro wordt Primoz Roglic tegen Remco Evenepoel, niemand anders lijkt kans te maken

Als de voorspellingen uitkomen, rijden Primoz Roglic en Remco Evenepoel de komende drie weken in de Ronde van Italië enkel en alleen tegen elkaar. Zij zijn met afstand de grootste favorieten in de Giro, die zaterdag begint.

Het wordt hoe dan ook het duel tussen twee veelwinnaars. Aan de ene kant Roglic, die zonder geschoren benen de Tirreno-Adriatico won en in de Ronde van Catalonië Evenepoel in het klassement de baas was. Aan de andere kant de wereldkampioen die domineerde in Luik-Bastenaken-Luik en vooraf alle schroom van zich af gooide door te zeggen dat hij beter in vorm is dan ooit in zijn carrière.

Vier meter sneeuw

In Catalonië bleek hoe de race zich hoogstwaarschijnlijk zal ontvouwen. Omdat het duo elkaar weinig toegeeft, is degene met voorsprong in het voordeel. Die kan reageren, en hoeft niet aan te vallen. “Bergop zijn we gelijk”, verwachtte Evenepoel donderdag. “Ik hoop vooral tijd te pakken in de tijdritten.”

De start van de Giro in Fossacesia Marina is ook gelijk een tijdrit, en zo meteen een van de belangrijkste meetmomenten van de ronde. Er volgt op dag negen nog een ‘standaard’ tijdrit én een klimtijdrit op de voorlaatste dag. In de derde week, als de Giro door de Alpen rijdt, komen ook bergpassen boven de tweeduizend meter voor. Tenminste, als het weer dat mogelijk maakt. Op een van de toppen lag donderdag nog vier meter sneeuw.

Hoop op de eindzege

In de eerste week is op de vierde dag een aankomst bergop. Blikvanger voor de toeristische plaatjes wordt vooral de etappe rond Napels en de Vesuvius, waarbij ook de Amalfi-kust wordt aangedaan. Het zijn vergezichten die waarschijnlijk niet zijn besteed aan de renners. Zij zijn met hun hoofd al bij de derde week, die volgens elke renner het zwaarst is van de hele ronde.

Wat ook weer meespeelt is het coronavirus. Jumbo-Visma heeft moeten incasseren. Robert Gesink en Tobias Foss haakten vanwege een coronabesmetting woensdag af, en Foss’ vervanger Jos van Emden óók. De ploeg rond Roglic hangt zo van wat pleisters aan elkaar, want ook Wilco Kelderman moest met een blessure al passen. Roglic zelf vond het niet het ideale scenario: “Het is zoals ik al eens zei: het is grande casino. Maar de missie blijft gelijk.”

Doet er dan verder niemand anders mee die bovenin het klassement mee kan doen? Jawel, onder hen oud-winnaar Tao Geoghegan Hart, oud-Tour-winnaar Geraint Thomas en Thibaut Pinot, die onlangs nog in de Ronde van Romandië op basis van vermogen zijn beste klimprestatie ooit leverde. En toch is zelfs dat feit niet genoeg om hem ook maar een glimp van hoop te geven op de eindzege.

