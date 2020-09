Deze gemankeerde ‘DDR-generaal’ wil het Duitse schaatsen uit het slop halen

Nog voordat hij zaterdag in Frankfurt werd gekozen tot voorzitter van de Duitse schaatsbond (DESG), had Matthias Grosse al drastische maatregelen genomen. Als waarnemend president ontsloeg Grosse de bondscoach, de Nederlander Erik Bouwman. Vervolgens moest technisch directeur Matthias Kulik het veld ruimen en een ict-medewerker die niet tijdig de livestream tijdens een persconferentie gereed had, ontliep dat lot maar net.

De Duitse topschaatsers liepen weg met Bouwman. Alleen met Claudia Pechstein boterde het niet. En juist die meest gelauwerde Duitse wintersporter, 48 jaar oud inmiddels, is de partner van de nieuwe voorzitter. De onenigheid met Pechstein was voor Grosse aanleiding om te stellen dat Duitsland geen buitenlandse trainers nodig heeft. Bouwman bleef weinig anders over dan de strijd in de rechtbank voort te zetten.

Olympische legende Yvonne van Gennip

Toch kreeg Grosse (52) de afgelopen maanden hulp van prominente Nederlanders in zijn campagne. Schaatscoach Jan Coopmans, wereldkampioenen Kjeld Nuis en Patrick Roest en olympische legende Yvonne van Gennip paradeerden op sociale media met filmpjes waarin zij Grosse aanbevalen als de enige kandidaat die het Duitse schaatsen uit het slop kan halen. Pechstein was tijdens de WK afstanden in Salt Lake City met de smartphone bij de internationale elite langs geweest om aanmoedigingen voor haar vriend op te halen. Van Gennip had daar bij nader inzien bedenkingen bij.

Het Duitse schaatsen staat er niet al te florissant bij. Twee achtereenvolgende Winterspelen leverden geen medailles op. De laatste plakken (een keer goud, drie keer zilver) dateren van Vancouver (2010). Pechstein was er toen wegens een dopingschorsing niet bij. Het grootste probleem is het gebrek aan jonge Duitsers die graag willen schaatsen. De bond telt niet meer dan 2823 leden, van wie er 1250 een wedstrijdlicentie hebben. Alleen de curlingbond is kleiner.

Twee jaar lang geen contributie

Grosse nam in Frankfurt het zekere voor het onzekere. Met twee lijfwachten en een secretaresse betrad hij de vergaderruimte. Mogelijk wat overdreven, want een tegenkandidaat had zich niet gemeld. De verkiezing bleek een formaliteit – mede doordat Grosse een geldschieter had gevonden, die alleen over de brug zou komen als hij voorzitter zou worden.

Zo kon hij aankondigen dat verenigingen twee jaar lang geen contributie aan de DESG hoeven betalen en dat er allerlei premies te verdienen zijn. Schaatsers die zich voor de Olympische Spelen plaatsen, kunnen 5000 euro tegemoetzien, hun verenigingen vangen 4000 euro.

Die gulheid maakt vooral bij de afgevaardigden uit het oostelijke deel van het land indruk. Tijdens persconferenties in zijn eigen uitspanning Müggelturm, in de Berlijnse wijk Köpenick, had Grosse de afgelopen maanden beklemtoond dat de DESG in financiële moeilijkheden verkeerde sinds de hoofdsponsor (goed voor vier ton) was opgestapt. Het vroegere bestuur ontkende de rode cijfers.

Hells Angels

Media en politiek hebben de afgelopen jaren al kennisgemaakt met Grosse. Wie zich tegen hem of Pechstein keert, moet rekening houden met intimidatie of bedreigingen. Debatteren is minder zijn stijl. Het bracht Dagmar Freitag, de voorzitter van de sportcommissie van de Bundestag, ertoe om foto’s van haar medewerkers en die van haar SPD-collega Martin Gerster uit een parlementaire gids te verwijderen. Misschien is de houding van Grosse, die in het verleden is geassocieerd met de Hells Angels, niet zo opmerkelijk voor iemand die ooit aan de militaire hogeschool in Minsk werd opgeleid. Hij wilde generaal in de DDR worden, maar de val van De Muur in 1989 zette een streep door die plannen.

