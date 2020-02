Deze drie mannen tekenen de renaissance van het Russische tennis

Karen Chatsjanov verkeert in een staat van totale concentratie en beheerste lichaamscoördinatie als hij de bal hypnotiserend doet stuiteren. Met een overweldigende kracht jaagt de Russische tennisser de bal vervolgens netjes in het servicevak van zijn opponent Fabio Fognini.

De zoevende ace waarmee Chatsjanov zijn openingswedstrijd op het ABN-Amro toernooi in Rotterdam aanvangt kenmerkt zijn spel. Hij herhaalt hetzelfde kunstje meteen daarna. Zijn dwingende krachtspel doet Russische tennisfans mijmeren naar opnieuw betere tijden.

Aan het intimiderende tennis waarmee Marat Safin het Russische mannentennis kleurde, bijvoorbeeld. Het is een vergelijking die vaker terugkomt. Na zijn probleemloze partij (6-3, 6-4), die hij obligatoir een “pittige opener” noemt, staat de rijzige Rus – knalroze shirt met kleurrijke broek – ietwat verveeld enkele journalisten te woord in de persruimte.

Ja, Safin is zijn favoriete speler, maar Chatsjanov blijft Chatsjanov, vindt hij. “Ik heb mijn eigen stijl en probeer niemand te imiteren. Maar ik keek vroeger al zijn wedstrijden. Die vergelijking is een mooi compliment, het is onze legende, de oud-nummer-1 en grandslamwinnaar.”

Marat Safin, het was de exponent van een hoogconjunctuur in het Russische mannentennis. Samen met Yevgeny en Nikolay Davydenko. Tot de jaren 2000 was het trio niet weg te denken uit het tenniscircuit. Het eerste Russische succes van Kafelnikov op Roland Garros in 1996 was het begin van een mooie traditie voor het Russische mannentennis. Maar daarna raakte het in het slop, de weelde hield op en een periode van droogte kondigde zich aan. Lange tijd moest Rusland het doen zonder vertegenwoordiger in de top-100. Weinig flatterend voor een tweevoudig Davis Cup-kampioen.

Andrey Roeblev op weg naar de winst, dinsdagmiddag in Ahoy. Beeld ANP

Maar kijk, het huidige Russische tennis met Daniil Medvedev (24) als gezicht, Chatsjanov (23) en Andrey Roeblev (22) is opnieuw doordrenkt met een nieuwe generatie jonge mannelijke spelers. Het gezelschap staat deze week op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.

Timing

Wat precies schuilt achter de renaissance van het Russische tennis? Volgens Roeblev, die eveneens zijn eerste partij tegen Nikoloz Basilasjvili (6-2, 6-3) won, is het de gehele nieuwe tennisgeneratie over de grenzen heen. “Het is niet alleen Rusland, het is de internationale generatie die elkaar al vanaf de jeugdreeksen omhoog stuwt.”

Uiteindelijk zijn ze maar met drie, zegt Roeblev, maar het hadden er ­zoveel meer kunnen zijn. Hij haalt zijn schouders op: “Soms gebeurt het ­gewoon.”

Chatsjanov pielt wat aan zijn baard. De diepere oorzaak van de opleving vindt hij lastig aan te wijzen. “Zoveel factoren spelen mee om op het hoogste niveau mee te dingen. Sommigen halen het, anderen niet. Toen we ­onder-14 speelde, waren we niet de enige talenten. Een stuk of tien Russische jongens zaten op hetzelfde niveau. Uiteindelijk haalden slechts drie het. Het heeft met timing te maken en de generatie waarmee we in Rusland zitten, die door wist te duwen. Er is geen ander antwoord.”

Het trio probeert gelijke tred met elkaar te houden. Medvedev (vijfde), maar ook Roeblev (vijftiende) en Chatsjanov (zeventiende) maakten de afgelopen jaren een stevige opmars in de ranglijst. “We maken elkaar beter, 100 procent”, zegt Chatsjanov. “Elkaars succes moedigt aan. Doet de ene het goed, dan volgen de anderen. Het maakt je hongerig. Het motiveert je om door te drukken, meer en harder te trainen. Die competitie van jongsaf aan, heeft het niveau waarop we nu spelen tot stand gebracht. We groeiden samen sinds we prille tieners waren.’’

Tijd zal volgens Chatsjanov uitwijzen wie de beste is. “Ik wil de allerbeste van de wereld worden, niet alleen in mijn land.”

