Deze drie dagen moet het gebeuren voor Steven Kruijswijk

Dit is de beste kans voor Steven Kruijswijk om een grote ronde te winnen. Drie etappes op zijn favoriete terrein scheiden hem van Tourwinst.

Wint Steven Kruijswijk de Tour de France? Hoe langer de Tour duurt, hoe minder gek die vraag is (en door Lance Armstrong is ‘ie al met ‘ja’ beantwoord). De 32-jarige kopman van Jumbo-Visma heeft er in tweeënhalve week in ieder geval alles aan gedaan om met zo weinig mogelijk achterstand aan de Alpen te beginnen.

Sinds 1980, de Tour van Joop Zoetemelk, stond er na zeventien etappes nooit een Nederlander dichter bij de gele trui dan Kruijswijk nu. Honderdzeven tellen scheiden de nummer drie van het klassement van Julian Alaphilippe, de Fransman die in de laatste Pyreneeënrit zondag toch een niet al te beste indruk maakte. Geraint Thomas, de winnaar van vorig jaar, staat ‘maar’ twaalf seconden voor op de Nederlander. Aan de andere kant staan ook Thibaut Pinot, Egan Bernal en Emanuel Buchmann niet ver weg.

Je moet niet gaan dromen van eindwinst, zei Kruijswijk maandag in een hotel in Sommières, een klein dorp ten zuidwesten van Nîmes. Maar het kán, dat kun je toch wel zeggen? Kruijswijk zocht naar woorden, er kon een klein lachje af. “Ehm, ik denk dat ik het wel kan. Ik voel me goed en fit. Wat nu komen gaat, ligt me wel. Ik heb de jongens die in de buurt staan weleens geklopt. Nu moet het drie dagen achter elkaar gebeuren.”

IJle lucht

Want als Kruijswijk dat doet, wint hij de Tour. Dat moet dan gebeuren tijdens de drie Alpenetappes die dit jaar de Tour gaan beslissen. Ritten over bergen met beroemde namen als de Izoard, Galibier en Iseran. Twee keer is het finish bergop, zes keer wordt een top boven de tweeduizend meter beklommen. Gebied waar de lucht ijl is en renners moeten doseren om niet te snel uitgeput te raken.

Kruijswijk verkende de ritten op een hoogtestage van een ruime week in Tignes, waardoor hij de slotklim van zaterdag zeker zeven tot acht keer omhoog reed. De andere bergen zag hij één keer. Genoeg om de ritten als ‘zwaarder dan verwacht’ te bestempelen.

Voor Kruijswijk moeten de komende dagen zijn beste deze ronde worden. Normaal gesproken boet hij in de laatste week weinig aan kwaliteit in. “Het is niet dat ik verbeter, maar ik blijf op mijn niveau. Ik heb weinig slechte dagen. Dat is nodig om in een ronde mee te kunnen blijven doen.”

Champagne

In de schaduw van Tom Dumoulin fietste Kruijswijk vorig jaar naar zijn beste resultaten ooit: vijfde in de Tour en vierde in de Vuelta. In de Tour moest hij toen het kopmanschap delen met Primoz Roglic en verloor hij veel tijd in de ploegentijdrit. Dit jaar is hij de enige kopman van Jumbo-Visma en is de ploegentijdrit zo verbeterd dat hij op dag twee aan de champagne mocht als een van de winnaars.

Dit is dan ook zijn grootste kans op winst in een grote ronde sinds 2016, toen hij de Giro verspeelde op de op een na laatste dag, zegt ploegleider Frans Maassen. “Wij verwachten namelijk wel dat Alaphilippe er doorheen gaat zakken.”

Deze Tour toont Kruijswijk wat klassementsrijden inhoudt. Geen enkele keer wijkt hij af van zijn protocol: na de finish uitfietsen, droge kleren aan en eten. Tegelijkertijd maant hij ploeggenoten tot de orde. Toen Laurens de Plus na het Pyreneeënweekend te lang buiten interviews bleef geven, sommeerde Kruijswijk de perschef van de ploeg om zijn helper de ploegbus in te krijgen. De Plus moést douchen. Het adagium van Kruijswijk: eerst goed voor jezelf zorgen, dan pas aandacht geven aan anderen. Aan een zieke De Plus heb je niks.

Zwembad

Om die reden ging Kruijswijk maandag niet het zwembad in, ook al was het ruim boven de dertig graden. Doe wat je altijd doet. Hij zweert bij de app die aangeeft hoeveel hij elke dag moet eten. Dinsdag gaf hij nog aan dat de ploeg te veel was gefocust op de sprint van Groenewegen, terwijl hij beter beschermd had moeten worden. Maassen: “Hij geeft heel goed aan wat hij wil.”

Voor de gezelligheid betaalde hij maandag wel het ijsje tijdens de ontspanningsrit van een uurtje. Nou ja, een uurtje? Een uur en drie minuten om precies te zijn. Kruijswijk doet alles exact zoals hij krijgt opgedragen. Als hij drie uur moet fietsen wijkt hij daar hoogstens tien tellen vanaf.

Rijden als een uurwerk betekent ook dat de ploeg kan zien waar hij het moeilijk kan krijgen. Op La Planche des Belles Filles in de Vogezen en op de Prat d’Albis bij Foix, precies de klimmen die hem niet liggen, verloor hij tijd. Op de Tourmalet, lang en zwaar, kende hij juist een ‘superdag’.

Het zijn dit soort lange en zware beklimmingen die in de Alpen vanaf vandaag achter elkaar worden verreden. De laatste klim op zaterdag naar Val Thorens is 33 kilometer lang. Een typische Kruijswijk-berg, op het eerste gezicht, maar wel ‘vreselijk’. Kruijswijk: “Vóór die klim is de Tour niet beslist.”

Wie zijn de andere favorieten in de Tour?

Julian Alaphilippe voor de start van de zeventiende etappe naar Gap. Beeld Getty Images

Julian Alaphilippe (1ste) De leider en dus de favoriet. Of niet? In de Pyreneeën had Alaphilippe zijn eerste slechte dag en verloor hij minimaal een halve minuut op andere klassementsrenners. Dinsdag gaf hij geen persconferentie na afloop van de etappe, ook al is dat wel verplicht. Hij kampte met uitdrogingsverschijnselen. Toch blijft de Fransman strijdbaar, ook al komt hij op een terrein waar hij nooit goed heeft gereden. In etappes met bergen boven de tweeduizend meter eindigde hij nooit hoger dan als 49ste. “Ik heb pijn in mijn benen”, zei hij gisteren. “Maar dat heeft iedereen deze dagen. In het hoofd ben ik heel gemotiveerd de trui te verdedigen.”

De Ineos-trein. Beeld AFP

Geraint Thomas & Egan Bernal (2de op 1:35, en 5de op 2:02) O, de bergen. Ze kunnen niet snel genoeg beginnen voor het duo van Team Ineos. Thomas voelde zich in de Pyreneeën eindelijk weer sterk, Bernal ziet in de bergen zijn kans. Zonder de Ineos-trein van de laatste jaren zijn Thomas en Bernal toch het sterke blok bij de favorieten. Er zijn meerdere kaarten uit te spelen, zei ploeggenoot Wout Poels zondag al. Bergop lijkt Bernal de sterkste van de twee. De jonge Colombiaan hoefde ook niet te wachten toen Thomas moest lossen op de Tourmalet. Zelf schoof Bernal die verantwoordelijkheid af: “De bergen zijn heel eerlijk. Als ik voor Geraint moet werken, dan doe ik dat.”

Thibaut Pinot geflankeerd door Emanuel Buchmann (links) en Mikel Landa (rechts) onderweg naar de top van de Tourmalet, in de veertiende etappe. Beeld Photo News

Thibaut Pinot (4de, op 1:50) De beste klimmer deze Tour, in ieder geval in de Pyreneeën. Zowel op de Tourmalet als op Prat d’Albis reed hij bergop iedereen los. In zijn kenmerkende stijl, met de mond wijd open en flink heen en weer bewegend op zijn fiets. Pinot moet het hebben van aanvallend rijden. Ploegbaas Marc Madiot verlangt dat ook van zijn kopman. “We zijn geen team dat Angelsaksisch gekleurd is”, zei Madiot maandag. “Wij koersen met emotie.” Voor Pinot beginnen de drie belangrijkste dagen van zijn leven. En voor de Fransen ook. Pinot: “Ik wil Julian niet uit de trui rijden, maar ik moet tijd terugpakken.” Emanuel Buchmann (6de, op 2:14) De grote onbekende, en dat wil hij heel graag zo houden. Waar alle aandacht bij zijn ploeg Bora vaak uitgaat naar Peter Sagan, is Buchmann in zijn derde Tour de France stilletjes opgeschoven naar plek zes in het klassement. Helemaal onzichtbaar rijdt de voormalig handballer niet rond in het peloton. Vorig jaar werd hij nog twaalfde in de Ronde van Spanje. In het Critérium du Dauphiné in juni werd hij derde. Bij de ploeg ondergaan ze het deze Tour allemaal relaxed. “Geweldig toch”, zegt ploegleider André Schultze. “Wij gaan in ieder geval niets doen om de koers in handen te nemen.” Precies zoals Buchmann het graag heeft. Mikel Landa (7de, op 4:54) Zevende in het klassement, en vanwege zijn achterstand de eerste van de favorieten die gaat aanvallen in de Alpen. Zijn achterstand kwam voornamelijk toen hij in de waaieretappe richting Albi van de weg af werd gereden door Warren Barguil. Landa vloog vlak langs een paal en kon weer doorfietsen. Jumbo-Visma vond hem zondag zo gevaarlijk dat de ploeg in de achtervolging ging. Op die manier rookten George Bennett en Laurens de Plus zichzelf op en had Kruijswijk geen helpers meer. Of het wel of niet een spannende koers wordt, hangt dus in eerste instantie af van de aanvalslust van de 29-jarige Spanjaard van Movistar.

