Deze broers laten zien dat klimmen een andere sport is dan klimmen

Wie dinsdag een korte blik wierp op de resultaten van de kwalificaties in het olympisch sportklimmen, zag een mooi verhaal in de olympische traditie zich ontvouwen. Mickaël en Bassa Mawem, twee broers uit Frankrijk die samen ooit meededen aan een televisieshow waarin allerlei obstakels moesten worden overwonnen, stonden op goud en brons. Zou dat niet de echte olympische gedachte zijn, twee broers in dezelfde sport die allebei een medaille zouden winnen?

Maar het werd allemaal anders in een sport die zich met kleine stapjes begeeft naar het olympische podium. Net als skateboarden, 3x3-basketbal en freestyle BMX is sportklimmen een nieuwe discipline in Tokio, bedoeld om jongeren naar de Spelen te trekken. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen. Speed: zo snel mogelijk 15 meter omhoog over een vast parcours. Boulderen: zo veel mogelijk routes op een nagemaakt rotsblok. Lead: zo ver mogelijk omhoog komen op een parcours van twintig meter.

Fluctuerende resultaten

Dat klinkt als een logisch concept, maar is het niet. De meeste klimmers zijn geen allrounders, maar goed op een specifiek onderdeel. Toch is in het olympisch concept voor deze keer alles op één hoop gegooid, iets wat al vóór de Spelen leidde tot kritiek bij de klimmers zelf. Maar de regels werden niet veranderd, waardoor er dinsdag bijzondere resultaten tot stand kwamen, zoals bij de broers Mawem, die eigenlijk nooit een specialiteit hebben gemaakt van het lead-klimmen.

Mickaël werd eerste in boulderen en derde in speed, maar werd elfde van de twintig bij het laatste onderdeel van de dag: lead. Bassa won de speed-wedstrijd in 5,45 seconden (een razendsnelle tijd in de sportklimwereld), maar eindigde als achttiende bij het boulderen en werd laatste op het onderdeel lead. Wie er uiteindelijk goud wint, blijft daarom een grote vraag. De sport is dit toernooi als een tombola, met nogal fluctuerende resultaten; want ook de Japanner Tomoa Narasaki, bij boulderen en speed tweede, viel weg op lead.

Mickaël Mawem staat na de kwalificaties wel bovenaan. Bassa heeft het een stuk moeilijker, al hielp de eerste plek bij speed wel om bij de beste acht te komen. De finale is donderdagochtend Nederlandse tijd, waarin de klimmers nogmaals dezelfde drie oefeningen moeten doen. De sport wordt ook hier populair, zeker nu het ledenaantal van de klimbond is gegroeid naar 70.000. In diverse Nederlandse klimhallen wordt de finale op grote schermen uitgezonden.

