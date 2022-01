Derde wereldtitel Boomstra: ‘De schoonheid van de damsport blijft te veel verborgen’

Hij haalt zijn schouders op. Roel Boomstra weet het: er waren tijden dat dammers na memorabele tweekampen om de wereldtitel nationale beroemdheden waren, markante mannen als Ton Sijbrands, Harm Wiersma en Jannes van der Wal. De context van de Koude Oorlog gaf hun strijd met Russen een extra een politiek tintje. Die lading is allang verdwenen.

“Ik ben niet bezig met bekend worden”, zegt Boomstra. “Ik wil zo goed mogelijk spelen en vind dammen het leukste wat er is. Ik vind het wel fijn dat ik gewoon rustig door Groningen kan lopen. Al laat ik geen mogelijkheid onbenut om de damsport te promoten.”

De stoïcijnse Boomstra (28) laat het liefst zijn damstenen spreken. Dat deed hij twee weken lang, als uitdager in de WK-match met regerend kampioen Aleksandr Schwarzman. Met een 2-0 voorsprong ging hij donderdag de tiebreak in, met potjes sneldammen. Hij haalde het beslissende punt binnen, waarmee Boomstra’s derde wereldtitel een feit is. Het levert de profdammer 18.000 euro op.

Klinische ambiance

Twee weken zat hij – met een nette stropdas – uren tegenover de 54-jarige Rus, in een klinische ambiance van de High Tech Campus in Eindhoven waar vanwege corona geen toeschouwers bij mochten zijn. “Het was een beetje raar, met slechts een paar mensen in de zaal. Maar het scheelt een hoop afleiding. Voor mij als speler was het ideaal.”

De kale setting is misschien exemplarisch voor de staat van de damsport. Het aantal officiële beoefenaars ligt onder de vierduizend en dat bestand is vergrijsd. Sinds 2015 worden op Papendal in een talentprogramma met succes nieuwe, jonge talenten klaargestoomd. Met een livestream op internet en Ester van Muijen als commentator werd getracht ook een breder, jonger publiek te bereiken. “Er is alles echt aan gedaan”, zegt Boomstra. “Het moeilijke is dat de schoonheid van de damsport vaak verborgen blijft.”

Zwart gat

Voor hemzelf beheerst die sport zijn leven sinds hij bij het schooldammen als natuurtalent werd ontdekt. Op zijn elfde ging hij artikelen van Sijbrands uit het hoofd leren. In 2016 veroverde hij zijn eerste WK-titel. Wat volgde was een zwart gat.

“Het was altijd een jongensdroom om wereldkampioen te worden. Als dat lukt kom je in een hele rare situatie. Mijn doel was bereikt, wat is het volgende?” Na zijn tweede wereldtitel in 2018 had hij wel een doel: zijn studie theoretische natuurkunde afronden. Dat lukte in 2020, met een onderzoek naar de effecten van licht op bepaalde molecuulstructuren.

Vooral door corona was het sinds 2020 lang onzeker tegen wie en wanneer hij deze WK-match kon spelen. In juli bleek dat het Schwarzman werd. Hij bereidde zich fysiek voor door veel te fitnessen en te zwemmen. En hij bestudeerde Schwarzman. “De vorige keer liet hij het centrum van het bord aan mij en zocht hij het gevaar aan de randen. Dit keer zou het anders gaan. Dat is ook gebleken. Deze match had een totaal ander verloop. In het begin was hij heel voorzichtig, daarna speelde hij weer agressief.”

Elke dag een ochtendwandeling van een halfuur

Twee weken lang probeerde Boomstra zich louter op dammen te concentreren, met een strak dagritme. Een ochtendwandeling van een halfuur uur was een vast ritueel. “Dat heb ik van de Russen overgenomen.” Ter ontspanning las hij ’s avonds in zijn hotel een roman van de Poolse Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk: Jaag je ploeg over de botten van de doden. “Een nogal lugubere titel. Over een dorp waar ineens mensen doodgaan.”

De ‘feministische ecothriller’ maakte Boomstra’s hoofd leeg om het de volgende dag weer vol te laten stromen met strategieën en berekeningen. Hij wist het geweld van Schwarzman te pareren en genoeg bressen in zijn verdediging te slaan. Het geeft zijn verdere ontwikkeling aan. De ingetogen dammer van vroeger is hij al lang niet meer. “Ik heb nu veel meer kennis van het spel en meer variatie. Ik geloof altijd in mijn spel.”

Mentaal was de WK-match slopend. “De spanning maakt het zwaar. Eén foutje kan je de partij kosten.” Voor een nieuw zwart gat is hij nu ‘totaal niet bang’. Dus de komende weken alle remmen los? “Ik ga eerst alle partijen terugkijken. Ik wil precies weten wat ik eventueel anders had kunnen doen. Pas dan kan ik het afsluiten en misschien op vakantie gaan.”

