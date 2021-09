Depay helpt Oranje over drempel tegen Montenegro: 4-0

Door Nederlandse voetbalfans wordt hij regelmatig verguisd. Maar in het stadion waar hij als speler van PSV profvoetballer werd, liet Memphis Depay zaterdagavond zien welke waarde hij kan hebben voor de nationale ploeg.

De aanvaller van Barcelona hielp in Eindhoven een aanvankelijk stroef opererend Oranje tegen Montenegro over het dode punt. Zeer overtuigend benutte hij een strafschop die hij zelf had versierd. In de tweede helft poeierde hij zijn vierde treffer in het vijfde duel in deze WK-kwalificatiereeks tegen het net. Vervolgens stond hij aan de basis van de 3-0 die Georginio Wijnaldum op zijn naam kreeg. PSV’er Cody Gakpo bepaalde in zijn eigen stadion met zijn eerste doelpunt als international de eindstand op 4-0. “Voor mij was Memphis Depay de man van de wedstrijd”, zei bondscoach Louis van Gaal.

Jonge supporter maakt selfie met Depay

Mogelijk uit enthousiasme voor Depay’s spel rende een jonge fan in de slotfase ineens het veld op. De jongen ging bij de spits van Oranje staan en maakte met hem een selfie. Depay werkte eraan mee, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd. Het inspireerde na het laatste fluitsignaal nog diverse andere Oranje-supporters om ook over hekken te klimmen en het veld te bestormen. Ze werden door stewards afgevoerd.

Door de overwinning blijft Nederland tweede in de spannende groep G, een punt achter Turkije dat van Gibraltar won. Ook Noorwegen maakte geen misstap door Letland met 0-2 te verslaan. Dinsdag volgt in Amsterdam de belangrijke ontmoeting met Turkije. In november komt ook Noorwegen nog naar de Johan Cruijff Arena. Alleen de poulewinnaar plaatst zich direct voor het WK eind 2022 in Qatar.

Van Gaal had zoals vrijdag al aangekondigd drie wijzigingen doorgevoerd in zijn defensie, deels gedwongen. Omdat de geschorste Daley Blind niet beschikbaar was, mocht Tyrell Malacia als linksback zijn debuut maken. De Feyenoorder deed dat niet onverdienstelijk maar was ook te betrappen op een paar fouten. Eén totaal mislukte pass van Malacia had kort na rust zomaar de 1-1 van Montenegro op kunnen leveren. Oog in oog met doelman Bijlow verprutste Mugosa de kans volledig.

Dumfries kreeg op de rechterflank de voorkeur boven Timber

Virgil van Dijk, die een lange periode van revalideren erop heeft zitten, begon op de bank. Daardoor was Matthijs de Ligt naast Stefan de Vrij de linker centrale verdediger. Opmerkelijk omdat Van Gaal eerder had gezegd dat de rechtsbenige De Ligt op die positie niet goed tot zijn recht kwam. Van Gaal zei in Eindhoven dat die opmerking betrekking had op het 5-3-2-systeem, niet op 4-3-3. Op de rechterflank kreeg Denzel Dumfries de voorkeur boven Jurriën Timber die in de ogen van Van Gaal tegen Noorwegen zijn taken niet goed genoeg uitvoerde.

Die omzetting moest ook Berghuis beter laten functioneren als rechterspits. Aanvankelijk kwam daar weinig van terecht. De Ajacied grossierde in balverlies en mislukte acties. Van Gaal bleef hem vanaf de kant coachen. “Ik kan hem niet blijven wisselen. Ik heb al vaker gezegd dat we mager bezet zijn op de flanken. Op de rechterkant hebben we geen alternatief. Berghuis is de beste.”

Na een zeer zwak begin voerde Nederland de druk op

Gaandeweg lukte er wel meer bij Berghuis. Met de buitenom opkomende Dumfries aan de zijlijn kon hij vaak een actie naar binnen maken. Een aanval over rechts leidde na achttien minuten ook tot de eerste kans. De Vrij had Dumfries weggestuurd. Uit de voorzet schoot Depay over.

Die kans bleek na het zwakke begin het startsein tot wat meer druk op Montenegro. Die ploeg probeerde de ruimtes klein te houden maar had niet de kwaliteiten om dat te doen zoals Noorwegen. Evenmin had het een aanspeelpunt als Haaland voorin lopen; sterspeler Jovetic ontbrak vanwege een blessure. Daardoor werd al snel duidelijk dat Nederland niet zo veel te duchten had van deze tegenstander van de Balkan. Van Gaal schreef de slechte openingsfase van Nederland toe aan de hoge druk die Oranje ervaart. Op weg naar het WK kan het zich geen misstappen meer veroorloven.

Steeds vaker kwam er gevaar, naarmate de eerste helft vorderde. Davy Klaassen kopte de bal uit een voorzet van Gakpo op de lat. Zeven minuten voor rust lag de bal toch achter doelman Sarkic, na een benutte strafschop van Depay. De Spaanse scheidsrechter Manzano had na een overtreding van Lagator naar de stip gewezen. Depay verzilverde nu zes van de zeven penalty’s die hij in zijn carrière nam in Oranje. Alleen Ronald Koeman (8), Robin van Persie en Johan Neeskens (7) maakten er meer.

In de tweede helft bleef Stefan Savic in de Montenegrijnse kleedkamer achter. De verdediger van Atletico Madrid had een tik gekregen en werd door bondscoach Radulovic gespaard. “Voor ons is de wedstrijd dinsdag tegen Letland belangrijker. Dan kunnen we op tien punten komen en blijven we in de race. Hier was het voor ons moeilijk winnen. Voor mij is Nederland favoriet om deze poule te winnen”, zei Radulovic na afloop. Die houding straalde zijn ploeg ook in de tweede helft uit. Na de 2-0 van Depay was het verzet gebroken en liep de score op. Het doelsaldo is bij de eindstand in de groep bepalend als ploegen in punten gelijk eindigen.

Klaassen ziet Oranje als diesel op gang komen

Davy Klaassen zag het Nederlands elftal als een diesel op gang komen. “We begonnen niet zo goed”, zei de middenvelder van Ajax. “Maar na rust was het wel plotseling bal. Toen hebben we ze redelijk weggespeeld.”

Klaassen kreeg deze zomer op het EK geen minuut speeltijd van de toenmalige bondscoach Frank de Boer. Onder Van Gaal was hij basisspeler tegen Noorwegen en Montenegro. “Hij laat me denk ik op mijn favoriete positie spelen”, zei Klaassen over zijn aanvallende rol op het middenveld. “In ieder geval op de positie waar ik het liefst speel.”

“In de openingsfase konden we onvoldoende druk zetten”, zei Klaassen. “Toen dat wel lukte, zijn we nauwelijks meer in de problemen gekomen. Behalve dan met die twee terugspeelballen”, doelde hij op mislukte trappen van Tyrell Malacia en Stefan de Vrij. “Nu moeten we er dinsdag tegen Turkije weer staan. Dan kunnen we de koppositie van de poule van hen overnemen.”

Lees ook:

Louis van Gaal lanceert een nieuw principe, maar ontkomt niet aan concessies

Onder Louis van Gaal staat het Nederlands elftal voor een belangrijk drieluik richting WK in Qatar. Vanaf maandag gaat hij vooral duidelijkheid scheppen bij de spelers. ‘Dat was de algemene klacht.’