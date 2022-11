Denzel Dumfries volgde het vorige WK van Oranje op het Museumplein, nu speelt hij zelf

Soms, op een onbewaakt moment, denkt Denzel Dumfries (26) terug aan de lange reis die hij als voetballer heeft afgelegd naar het WK in Qatar, dat zondag begint.

Vorige week nog, toen de verdediger van Internazionale in zijn mail de lijst met de 26 geselecteerde spelers voor het Nederlands elftal zag staan, had Dumfries zo’n moment. Een moment waarop de snelle wereld van de voetballer even tot stilstand kwam. Want zijn naam stond er dus echt. Denzel Justus Morris Dumfries, geboren in Rotterdam, mag zich opmaken voor zijn eerste WK, het hoogste podium in zijn tak van sport. “Dan schiet er wel het een en ander door je hoofd”, zegt Dumfries langs het trainingsveld in Zeist, daags voor vertrek naar Qatar. “Het maakt je emotioneel.”

Tegen zijn oma zei hij dat hij dominee wilde worden

Zijn route naar Qatar was atypisch. Hoewel Dumfries vroeger altijd tegen zijn oma zei dat hij later dominee wilde worden, omdat hij wist dat hij haar daarmee blij maakte, had hij diep vanbinnen een andere wens: profvoetballer worden. Alleen werd hij nooit gescout. En ook op zijn handgeschreven brieven aan profclubs, waarin Dumfries vroeg of er voor hem misschien een plekje vrij was in de jeugdopleiding, kreeg hij nul op het rekest. “Sorry, we zitten vol”, hoorde Dumfries dan, als hij al antwoord kreeg.

In 2014, toen Oranje voor het laatst meedeed aan een WK voetbal, speelde Dumfries nog in de A1 van amateurclub Barendrecht. Een brede grijns breekt door op zijn gezicht als hij terugdenkt aan die gelukzalige zomer, die voor Nederland eindigde met een derde plaats in Brazilië. “Dat was kicken, hoor”, zegt hij. “Ik heb dat toernooi heel intensief gevolgd, als supporter. Ik heb twee keer het Museumplein bezocht en ik heb ook een wedstrijd gekeken op het Stadhuisplein in Rotterdam.”

Nu, acht jaar later, hoopt Dumfries zelf een inspirator te zijn. Achter hem liggen jaren bij Sparta, waar hij op zijn achttiende dan eindelijk de kans kreeg, sc Heerenveen en PSV. Sinds vorig jaar speelt hij voor Internazionale, vooralsnog de nummer vijf van Italië.

Met een schone lei bij het Nederlands elftal

Tevreden over zijn eerste seizoenshelft is Dumfries niet echt. “We presteerden te wisselvallig”, meent Dumfries, met de handen weggestopt in zijn jaszakken. “Ik zelf ook. Maar goed, net als in de vorige interlandperiodes neem ik dat gevoel natuurlijk niet mee, omdat dit een heel andere situatie is. Bij het Nederlands elftal begin je weer met een schone lei. Nu ligt de focus vol op het WK.” Werkt dat echt zo makkelijk? Opnieuw die brede glimlach: “Je hebt wel een dagje nodig, hoor”.

Even werd zijn optimistische karakter op de proef gesteld, toen Dumfries afgelopen zondag geblesseerd uitviel in de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo. “Ik kreeg een tik en voelde wat irritatie boven mijn knie”, zegt hij. “Het werd gelijk stijf. Het was niet verstandig om verder te gaan. Maar we hebben alle checks gedaan. Ik voel me goed.”

Bondscoach Louis van Gaal liet er geen onduidelijkheid over bestaan: hij gaat naar Qatar om wereldkampioen te worden. “Ik deel zijn visie”, knikt Dumfries instemmend. “We gaan er vol voor. Ik verheug me er ook enorm op. Het is een eer dat ik naar het WK mag.”

Dat laatste klinkt misschien als een cliché, maar wie het levensverhaal van Dumfries kent, weet: hij meent het in al zijn vezels.

