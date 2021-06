Denzel Dumfries tijdens zijn kwartiertje corvee: ‘We hebben genoeg zelfkritisch vermogen bij Oranje’

Bij zijn club PSV is hij doorgaans niet te beroerd om na een wedstrijd alle pijnpunten realistisch te benoemen. Bij het Nederlands elftal zijn er volgens Denzel Dumfries (25) nog genoeg andere, ervaren spelers die onverbloemd een ongemakkelijke waarheid durven te verkondigen. “Ik denk dat wij veel zelfkritisch vermogen in de selectie hebben. Dat zijn vooral de jongens die al grote toernooien hebben gespeeld, zoals Maarten Stekelenburg, Georginio Wijnaldum en Daley Blind. We zijn veel met elkaar bezig en met het verbeteren van elkaar”, zei Dumfries dinsdag in Zeist.

Twee vleugelbacks

De PSV’er zat achter een tafel in het ingerichte perscentrum op de KNVB Campus. EK-organisator Uefa verplicht de nationale ploegen om vanaf nu dagelijks een mediamoment te organiseren. Dumfries had dit keer een kwartiertje corvee, samen met Owen Wijndal. Het zijn de twee vleugelbacks die in de speelwijze van bondscoach Frank de Boer een belangrijke rol hebben: Dumfries op rechts, Wijndal op links. In de oefenwedstrijden tegen Schotland en Georgië liep het allemaal nog niet gesmeerd.

De doorgaans kritische Dumfries vindt het niet vreemd dat zijn medespelers en coach zondag na het duel met Georgië toch positief waren. “Dat ben ik ook. Natuurlijk waren er ook momenten van verbetering. In bepaalde situaties lieten we te veel ruimtes liggen. Dat hebben we ook meteen goed geanalyseerd, net als het aanvalsspel. Kansen creëren ging al veel beter dan tegen Schotland.”

Heel leerzaam, vond Dumfries de oefenpotjes. “Ik vind ze van cruciaal belang. Je loopt in die wedstrijden tegen bepaalde dingen aan, daarover zijn we aan de hand van videobeelden met elkaar in gesprek gegaan.”

Halve buitenspelers

In het 5-3-2-concept waar bondscoach Frank de Boer voor kiest, dienen Dumfries en Wijndal bij balbezit van de tegenstander de zijkanten te verdedigen. Als Nederland in balbezit is, dan worden ze juist geacht op te stomen langs de lijn en als halve buitenspelers te fungeren. Dumfries: “Het is logisch dat het even tijd kost om dit systeem goed onder de knie te krijgen. Er worden andere dingen van je gevraagd. Wij wisten dat het niet vanaf het begin perfect zou gaan. Het is een proces. Daarin zijn we goed op weg. We hebben nog een kleine week om de puntjes op de i te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Dat er over de tactiek een nationaal debat is ontstaan, heeft Dumfries meegekregen. “Het grote voordeel is dat het verdedigend compacter is. Je staat met meer man achterin, terwijl er aanvallend veel ruimte is om op te komen.” In het concept dat hij dit seizoen bij PSV onder Roger Schmidt speelde (4-2-2-2), had Dumfries ook de rol om veel op te komen.

“Dat komt mij nu wel van pas. Ik zie vooral veel voordelen in dit systeem. Owen en ik zijn beide energieke spelers en die energie kunnen we nu kwijt”, zei Dumfries. Zondag kwam Dumfries slechts tot één geslaagde voorzet, die door Memphis Depay net werd gemist. Hij erkent dat een goede voorzet geven niet zijn specialiteit is. “Ik ken mijn kwaliteiten en jongens in het team ook. Mijn voorzet is af en toe niet zo goed, al kan ik ook wel een goeie bal geven, hoor. Ik moet het vooral van andere dingen hebben, zoals mijn snelheid.”

Zichtbaar zoekende

Wijndal (21) was in de oefenwedstrijden zichtbaar nog zoekende. Bij AZ is hij gewend om met een linkshalf en een linksbuiten voor zich langs de lijn te spelen. “Ja, het is nu wennen, het is voor mij een nieuw systeem. Het moeilijkste is dat er niemand voor me staat. Het is aan jezelf om je positie te bepalen: wanneer moet je laag staan en wanneer hoog”, spreekt hij in jargon. “Gelukkig hebben we een paar spelers die op het WK in 2014 al zo hebben gespeeld. Ook met de trainer hebben we het er veel over. Het is duidelijk wat ik moet doen.”

Een ‘mooi leerproces’, noemde De Boer het al. Ondertussen nadert de eerste wedstrijd van het EK, zondag tegen Oekraïne. Dat brengt druk met zich mee. Wijndal: “Natuurlijk is het spannend, maar we weten van onszelf dat we kwaliteiten hebben.” Om de zinnen te verzetten worden in het hotel veel spelletjes gespeeld, zei de jonge AZ-verdediger. “Dat is belangrijk voor het groepsgevoel.”

Van de Beek haakt geblesseerd af Donny van de Beek (24) is met een blessure afgehaakt voor het EK. Hij heeft de selectie in Zeist verlaten. Denzel Dumfries noemde dat ‘enorm balen’. “Je werkt met elkaar toe naar zo’n toernooi. Donny is onderdeel van de groep, daarom is dit een harde klap. Voor hemzelf en voor ons”, zei de PSV-aanvoerder. Bondscoach Frank de Boer vindt het op dit moment niet nodig om een vervanger op te roepen. “Het is altijd sneu als jongens geblesseerd moeten afhaken”, zei De Boer, die nu met 25 in plaats van 26 spelers toewerkt naar de wedstrijd tegen Oekraïne, zondag in Amsterdam. “Om in deze fase nog nieuw aan te sluiten, is niet ideaal. Ik heb ook voldoende midden­velders in mijn selectie om het op te vangen. Op dit moment laat ik de groep liever zoals die is.” Van de Beek trainde maandag ­samen met Matthijs de Ligt (liesklachten) al apart van de groep. De KNVB zegt om privacyredenen niet wat de blessure is, maar het zou gaan om de lies. Van de Beek had daar de laatste weken bij zijn club Manchester United al last van en wil de kwetsuur niet verergeren door te spelen op het EK.

