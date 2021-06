Denemarken verloor, maar het leven won. “Moet ik gaan spelen, terwijl een vriend daar op de grond ligt?

Jan Vertonghen stond zaterdagavond met België op een voetbalveld in Sint-Petersburg, maar zijn gedachten waren vijftienhonderd kilometer verderop, in Kopenhagen.

Daar, in het Parken-stadion van de Deense hoofdstad, had oud-ploeggenoot Christian Eriksen eerder die avond de wedstrijd van zijn leven moeten vechten, nadat hij in de 43ste minuut van Denemarken-Finland in elkaar was gezakt en op het veld gereanimeerd moest worden. Vertonghen, die tien jaar samenspeelde met Eriksen bij Ajax en Tottenham Hotspur, hoorde het nieuws toen hij naar de wedstrijdbespreking van de Rode Duivels liep. Teamgenoot Youri Tielemans vertelde hem wat er was gebeurd. “Ik stond stil en kon niet meer bewegen”, zei Vertonghen na de wedstrijd tegen Rusland (3-0).

Vertonghen beschouwt Eriksen als een vriend, vertelde hij, iemand met wie hij altijd contact heeft gehouden – ook nadat hun carrières zich scheidden. “Ik krijg er nog kippenvel van”, stamelde Vertonghen na een onwerkelijke avond.

‘Moet ik zo een wedstrijd spelen?’

Hij is niet de enige. Veel internationals van België kennen Eriksen goed. Ook Toby Alderweireld was bij Ajax en de Spurs ploeggenoot van de Deense middenvelder. Hij kreeg een sms’je van zijn vrouw over Eriksen, vlak voor de teammeeting. “Dan denk je wel even: waar zijn we mee bezig? Moet ik zo een wedstrijd spelen, terwijl een vriend van je daar op de grond ligt? Dat is heel raar.”

Terwijl de Belgen zich voorbereiden op hun openingsduel met Rusland, zien miljoenen mensen op tv de ijzingwekkende beelden vanuit het Parken-stadion. Hoe Simon Kjaer, aanvoerder van de Denen, zich een ware leider toont en meteen adequaat handelt. Hoe de Deense voetballers – hevig geëmotioneerd – als een kring om Eriksen staan, terwijl hij een hartmassage krijgt. En hoe de vijftienduizend toeschouwers, aanvankelijk blij dat ze weer naar een voetbalwedstrijd mochten, verslagen achterblijven als Eriksen naar het ziekenhuis wordt vervoerd.

Tranen plengen

Zie je dan maar eens te concentreren als topsporter. De Belg Romelu Lukaku, nu teamgenoot van Eriksen bij Internazionale, plengde veel tranen voor het duel met de Russen, bekende hij. “Het was voor mij heel moeilijk om me te focussen op de wedstrijd”, liet hij weten. “Niet alleen voor mij, maar ook voor Toby, Jan en Nacer (Chadli, red.) was het moeilijk. Want we kennen hem heel goed.” Lukaku zocht na zijn eerste treffer bewust de camera op en sprak een steunbetuiging uit: “Chris, sterkte jongen, I love you!”

In Kopenhagen werd op dat moment ‘gewoon’ weer gevoetbald. Eriksen was bij kennis en kon weer praten, waarna hij via FaceTime zijn teamgenoten zou hebben aangedrongen op het uitspelen van de wedstrijd. “We hadden twee opties: de wedstrijd vanavond afmaken of morgenmiddag om 12 uur”, hield de Deense bondscoach Kasper Hjulmand zaterdag na afloop voor. “Iedereen wilde vandaag spelen. De spelers zeiden dat ze toch niet konden slapen en het beter was om het vanavond uit te spelen.”

Niet iedereen had begrip

Daar kon niet iedereen begrip voor opbrengen. De Deense oud-voetballer Michael Laudrup sprak van een grove fout van de Uefa om verder te voetballen. “Als zulke dingen gebeuren, ben je als spelers in de greep van je emoties”, zei hij bij het Deense TV3. “Er moet iemand zijn die op dat moment zegt: het is nu genoeg, we stoppen ermee.”

Veel Deense voetballers waren niet helemaal zichzelf na de hervatting, leek het. “Als één van je spelers vecht voor zijn leven, is voetbal zinloos”, meende Hjulmand. Pohjanpalo kopte na ruim een uur de eerste (en enige) doelpoging van EK-debutant Finland binnen, Höjbjerg miste een kwartier later nog een strafschop voor de Denen, maar wat maakte het uit?

Denemarken verloor, maar het leven won. De enige overwinning die telt op een onwerkelijke voetbalavond.

Lees ook: Afellay zei het enige juiste: die wedstrijd had nooit hervat mogen worden

Column Bankzitter van Tom van Hulsennaar aanleiding van het voorval rond Christian Eriksen bij Denemarken-Finland zaterdagavond.