Denemarken verliest van België, maar supporters vieren het leven: ‘Dit laat zien wie wij Denen zijn’

Daar liggen ze dan, de voetballers van Denemarken. Uitgeput. Moegestreden. En vooral verslagen, door een na rust sterk spelend België (1-2). Na twee verliespartijen is plaatsing voor de achtste finale waarschijnlijk al uit zicht voor de Denen.

Maar er is niemand van 23.000 toeschouwers die kort na afloop overweegt het Parken Stadion in Kopenhagen te verlaten. Een avond waarop werd gejuicht, geapplaudisseerd, gehuild en gezongen moet passend worden afgesloten: met een staande ovatie voor de nationale ploeg. Want dat hebben de spelers verdiend. Nog één keer klatert het applaus van de tribunes.

Denemarken keerde donderdagavond terug naar de plek waar zich zaterdagavond het drama voltrok rond ploeggenoot Christian Eriksen, die een hartstilstand kreeg en op het veld moest worden gereanimeerd. Inmiddels gaat het goed met hem, liet Eriksen weten vanuit het Rigshospitalet, een ziekenhuis op een paar honderd meter van het Parken Stadion.

‘Iedereen was in shock’

De impact van het voorval met Eriksen is een paar uur voor de wedstrijd goed voelbaar op de uitgestrekte grasweides voor het stadion, waar supporters bij elkaar komen op deze aangename zomerdag. “Iedereen weet nog waar hij was toen het gebeurde”, stelt Oliver Christiansen, die liggend op het gras een biertje drinkt met zijn vriend Jeppe Rasmussen. “Ik was op een festival in Roskilde. Mensen moesten huilen, raakten in paniek.”

“Iedereen was in shock”, vertelt Anders Gekber, die met zijn gezin richting het stadion wandelt. “Ik stond met vrienden in een café te kijken. Toen we Eriksen ineens op de grond zagen liggen, werd iedereen stil, heel stil. Het leven stond ineens stil in Denemarken.”

In Denemarken hebben ze nog steeds geen goed woord over voor het optreden van de Europese voetbalbond. De Uefa stelde de Denen voor een keiharde keuze: of ze ­konden het duel met Finland dezelfde avond nog hervatten, of ze zouden de wedstrijd verplaatsen naar de volgende dag. “Dat was heel raar”, vindt Christiansen. “De Uefa heeft een grote fout begaan. Niet alleen vanuit sportief oogpunt, maar vooral vanwege het menselijke aspect. Je kunt spelers niet zomaar weer het veld opsturen. Dat is onmenselijk.”

‘De spelers hebben zich, in tegenstelling tot de Uefa, van hun menselijke kant laten zien’

Veel Denen voelden de voorbije dagen een eenheid die ze nooit eerder voelden in Denemarken, een land met zo’n zes miljoen inwoners. “Het heeft ons als Denen dichter bij elkaar gebracht”, vindt Tina Damkjaer, de partner van Gekber. “De bond, de medische specialisten en de spelers van Denemarken verdienen een groot compliment. Ze hebben zich, in tegenstelling tot de Uefa, van hun menselijke kant laten zien.”

Een paar jaar geleden was de relatie tussen het Deense volk en de nationale ploeg danig bekoeld, schetst Mads Glenn Wehlast, journalist van Ekster Bladet. “Dit incident heeft dat in één klap veranderd”, meent hij. “Op dit soort momenten komen we bij elkaar en blijven we bij elkaar. Dan zijn we één. Dit heeft laat zien wie wij Denen zijn.”

Dat blijkt wel als het Deense volkslied Der Er et yndigt land (Er is een lieflijk land) voor de wedstrijd wordt gespeeld. Zó massaal, zó intens klonk het toch zelden in een voetbalstadion. Die hartstocht en passie slaat over op de nationale ploeg, lijkt het. Denemarken trekt vanaf de eerste seconde als een wervelwind door het Parken Stadion. Na 99 tellen is het al raak. Poulsen geeft de Denen een droomstart. Het stadion trilt van geluk.

België wil de schade meteen repareren, maar in de tiende minuut volgt een staakt-het-vuren. Alle spelers klappen voor Eriksen, zoals vooraf was afgesproken. Iedereen staat, ­iedereen klapt.

Van teleurstelling is na afloop weinig te merken

Na rust, als de Belgen hun joker De Bruyne inzetten, wordt Denemarken teruggedrongen. De Bruyne stelt eerst Thorgan Hazard in staat te scoren (1-1), waarna hij zelf de Belgen op voorsprong schiet. Zelfs de sterk spelende Deense aanvoerder Kjaer, die zaterdag bij de gebeurtenissen rond Eriksen een heldenrol vervulde, moet het hoofd buigen. Braithwaite kopt nog op de lat, maar het blijft 1-2.

Van teleurstelling is na afloop weinig te merken bij de Deense supporters. Ze lachen, zingen en knuffelen met elkaar. Denemarken verloor, maar de supporters vieren het leven, als nooit tevoren.

Lees ook:

Afellay zei het enige juiste: die wedstrijd had nooit hervat mogen worden

Na de hartstilstand van Christian Eriksen had de wedstrijd Denemarken-Finland op het EK uitgesteld moeten worden, schrijft Tom van Hulsen in zijn EK-column. ‘Juist nú had de Uefa de wereld kunnen tonen dat er ook nog dingen zijn die belangrijker zijn dan geld en commercie.’