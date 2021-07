Denemarken laat aan Oranje zien hoe je Tsjechië uitschakelt op EK

Denemarken is na een valse start voorlopig niet meer te stoppen op het EK. De Europees kampioen van 1992 won in de kwartfinale ook van Tsjechië (2-1), dat zondag het Nederlands elftal nog uitschakelde.

Engeland en Oekraïne maken vanavond uit wie de tegenstander wordt komende woensdag, op Wembley, in de halve finale.

De Denen zijn in het toernooi gegroeid, na het drama met Christian Eriksen in de verloren openingswedstrijd tegen Finland. De spelmaker werd getroffen door een hartstilstand. Hij zakte op het veld in elkaar en moest gereanimeerd worden. Zonder Eriksen, die het ziekenhuis na een paar dagen mocht verlaten, verloren de Denen ook van België. Ze hebben zich daarna op indrukwekkende wijze opgericht. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand maakte zowel in de laatste groepswedstrijd tegen Rusland (4-1) als in de achtste finales tegen Wales (4-0) vier doelpunten.

Denemarken was vooral voor rust veel sterker dan de Tsjechen, die zondag het Nederlands elftal met 2-0 versloegen. Oranje nam het doel van Tsjechië geen enkele keer onder vuur in Boedapest. Maar Denemarken had in de hoofdstad van Azerbeidzjan slechts 5 minuten nodig voor de openingstreffer. Thomas Delaney kopte raak na een hoekschop van Jens Stryger Larsen. Scheidsrechter Björn Kuipers ging vlak voor de 1-0 in de fout. De Nederlander, die hoopt dat hij de finale mag leiden, had niet voor een corner maar doeltrap moeten fluiten.

De Denen en hun begeleiders viert het bereiken van de halve finale op het EK Voetbal, in Bakoe. Beeld AFP

Denemarken startte furieus. Mikkel Damsgaard en Delaney waren in het eerste kwartier dicht bij de 2-0. Uiteindelijk was het Kasper Dolberg die vlak voor rust de score wel verdubbelde, na een prachtige voorzet van Joakim Mæhle (2-0). De oud-aanvaller van Ajax, die de Europese eindronde als wisselspeler startte, trof in de achtste finales tegen Wales ook al tweemaal doel.

Voor de vertrokken bondscoach Frank de Boer en de voetballers en supporters van Oranje was het pijnlijk om te zien hoe weinig tegenstand de Tsjechen voor rust boden. Kasper Schmeichel, de doelman van de Denen, hoefde voor rust slechts eenmaal serieus in actie te komen. Hij redde bekwaam op een inzet van Tomás Holes. Schmeichel was in 49e minuut wel kansloos op een schot van Patrik Schick, die voor de vijfde keer mocht juichen op het EK. Hij trad in de voetsporen van zijn landgenoot Milan Baros, die met vijf doelpunten topscorer van het EK van 2004 werd. Onder aanvoering van de goed ingevallen Michael Krmencík speelde Tsjechië na rust een stuk beter dan in de eerste helft. De opleving bleek onvoldoende voor een gelijkmaker.