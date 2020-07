Den Haag dwingt profvoetbal in de spiegel te kijken

Met zijn afscheid in zicht gaf Martin van Rijn als tijdelijk minister van sport nog even een duidelijk signaal richting het betaalde voetbal. De rijksoverheid houdt voorlopig de hand op de knip. Het collectieve steunpakket van maximaal 140 miljoen euro, waar het profvoetbal en de KNVB vanwege coronaverliezen om gevraagd hadden, is door het kabinet afgewezen.

Terwijl een delegatie uit de voetbalwereld deze boodschap kreeg, vrijdag in Den Haag, kwam er op hetzelfde tijdstip nieuws uit Breda. Ironisch qua timing. NAC stuurde zowel trainer Peter Hyballa als technisch manager Tom Van den Abbeele de laan uit. Hyballa was net vijf maanden in dienst. Een maand geleden vertrok ook al directeur Luuc Eisenga. Zo blijft het zwalkende NAC, de slapende reus, een toonbeeld van wanbeleid.

Bestuurskamers lijken her en der op een duiventil

Misschien had Van Rijn nog even op dat slepende treurspel in Breda kunnen wijzen om helder te maken dat belastinggeld er niet is om heel slecht geleide clubs en een ongezonde bedrijfstak overeind te houden. NAC is niet de enige club waar het organisatorisch en financieel al jaren niet goed gaat. Directie- en bestuurskamers lijken her en der op een duiventil, bijna de helft van de clubs heeft een negatief eigen vermogen en de exploitatietekorten zijn uitvloeisels van opportunistisch beleid. Niet zelden moesten clubs – onder meer NAC, FC Twente en Roda JC – door een onverantwoord uitgavenpatroon aankloppen bij de gemeente voor steun, zoals het kwijtschelden van leningen en garantstellingen.

Veel clubs kwamen ermee weg vanwege hun maatschappelijke functie in een stad of regio. Lokale politici hebben de neiging slappe knieën te krijgen als clubs met hun achterban de hand op komen houden. In Den Haag wordt dat maatschappelijk belang erkend, maar er zijn ook gerede twijfels. Over de wankele financiële staat van de sector, de kwaliteit van besturen en het ontbreken van een goede gezagsstructuur. De vraag is of er nu voldoende realiteitszin in het voetbal is doorgedrongen. Anders zou het besluit van Van Rijn een wake-upcall moeten zijn. Hoog tijd om in de spiegel te gaan kijken en echt te gaan reflecteren.

Directeur van Helmond Sport verdiende meer dan wethouder in die stad

Er zijn vragen te over. Het schrappen van de gratis lunch voor spelers van Telstar is in deze crisis als voorbeeld aangehaald voor de armlastige staat van clubs. Maar: is het erg dat voetballers van Telstar zelf een boterham mee moeten nemen of ervoor moeten betalen, zoals andere mensen op hun werk ook doen? En waarom verdiende de onlangs weggestuurde directeur van het zieltogende Helmond Sport ruim 100.000 euro, ruim meer dan een wethouder in die stad?

Het gemiddelde salaris in de eredivisie lag vorig seizoen met 291.000 euro riant boven de balkenendenorm. Veel spelers van Ajax, Feyenoord, PSV en AZ zitten daar ver boven, vandaar dat die clubs al wijselijk hadden afgezien van staatssteun. Alleen de grootverdieners gaan nu 20 procent inleveren, de rest minder. Ondertussen hebben clubs wel cateringmensen, scouts en ander personeel de wacht aangezegd.

Wat als dat niet genoeg is? In het uiterste geval kunnen noodlijdende clubs individueel nog wel een aanvraag voor steun doen in Haag. Pas als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn - zoals bezuinigingen en een gang langs gemeenten, banken en sponsors - is het rijk ‘het laatste loket’, alléén voor coronagerelateerde sores.

Het lijkt onvermijdelijk dat sommige clubs dit niet gaan overleven. Wellicht dat zij na een faillissement in afgeslankte vorm verder kunnen. Waar er geen draagvlak meer is, zal een club verdwijnen. Zo komt het vanzelf tot de noodzakelijke sanering van de sector. Nederland is nu (te?) ruim bedeeld met 34 profclubs.

De overlevers zullen de tering naar de nering moeten zetten. Waarom niet alle ballen op de jeugd? De crisis biedt kansen om de goede reputatie van Nederland als opleidingsland te versterken. Van de nood een deugd maken heet dat.

