Den Bosch hoeft niet tot het uiterste te gaan voor weer een Europese hoofdprijs

Een strafcorner in het tweede kwart van Club Campo de Madrid is exemplarisch voor het abominabele niveau van de finale van de Euro Hockey League. De Spaanse speelster op de kop van de cirkel mist op klungelige wijze de stop waardoor Den Bosch met vijf hockeysters in de counter tegenover één verdediger staat. Een situatie zelden vertoond. Babs Reijnen verknalt de uitbraak door de bal onnodig in te leveren.

De Europese hockeyfinale is een opeenstapeling van fouten, tot grote ergernis van de speelsters van Den Bosch. Sommigen staan meermaals vol ongeloof met beide armen ten hemel gericht. Slordig en ongeconcentreerd, maar bovenal heel matig kabbelt de finale naar het einde. Opvallend is de hoeveelheid ballen die niet de beoogde bestemming bereikt. Het tempo ligt drie versnellingen te laag om de verdedigende stellingen van de Madrilenen te breken.

Malaise

Ook het hart van de basisploeg, voor de helft bestaande uit internationals, deelt in de malaise. Toch is een laat doelpunt van Frédérique Matla genoeg voor de eerste hoofdprijs van het seizoen. Cijfers benadrukken de internationale statuur van Den Bosch: de club won voor de 18de keer het grootste Europese clubtoernooi, van de laatste 25 edities stonden de Brabanders 24 keer in de finale.

“Het was niet een beste wedstrijd, dat hebben we elkaar in de rust ook duidelijk gemaakt”, zegt Matla, die twee oorzaken benoemt. Het onaantastbare karakter van Den Bosch kalfde af door het kwijtraken van olympiërs Margot van Geffen (HGC), Lidewij Welten (Kampong) en Marloes Keetels (gestopt). De derde plek op de nationale ranglijst, achter SCHC en Amsterdam, voelt eigenaardig en de ploeg onwaardig.

Geen knikkende knieën

Talenten hebben de opengevallen plekken ingevuld. Den Bosch is daardoor zoekende, grilliger en afhankelijk van de oprispingen van topscorer Matla. Tegenstanders betreden niet langer met knikkende knieën het veld op complex Oosterplas. Er valt iets te halen.

“We moesten wennen aan de nieuwe dynamiek. Die drie speelden het langst bij de club. We hebben afgesproken dat we er staan wanneer het moet. Dat was vandaag, we hebben de eerste hoofdprijs binnen en maken ook kans in de play-offs en de beker. Zo slecht gaat het dus niet.”

De tweede oorzaak is volgens Matla de loting van de Euro Hockey League. Den Bosch won vrijdag de kwartfinale van SCHC, grote rivaal en koploper in de hoofdklasse. “Dat had de finale moeten zijn, we zijn de twee beste ploegen van de wereld. Daardoor waren we vandaag minder scherp, net als gisteren in de halve finale.”

Een joekel van een kloof

Tussen Nederland en de rest van het internationale vrouwenhockey gaapt een joekel van een kloof. De verschillen zijn enorm. Het nationale team en de clubs ondervinden buiten de landsgrenzen nauwelijks concurrentie. Den Bosch hoeft na de overwinning op SCHC in de halve finale tegen het Duitse Düsseldorfer HC en finalist Club Campo de Madrid niet tot het uiterste te gaan. Beide clubs zouden in de hoofdklasse niet boven de grijze middenmoot uitstijgen.

De wedstrijd van maandag in het voor de helft gevulde Wagener Stadion in Amstelveen krijgt daarom ook nooit de allure van een finale. Bij de mannen is dat meer het geval. De meeste tegenstand komt al jaren uit Duitsland, net als in 2022 spelen Bloemendaal en Rot-Weiss Köln om de hoofdprijs. Door een treffer van Teun Beins komt net als bij de vrouwen de beste ploeg van Europa uit Nederland.