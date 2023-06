Demi Vollering mag in het rood-wit-blauw naar de Tour

Als het Nederlands kampioenschap wielrennen gezien de sterkte van het deelnemersveld wordt gezien als een officieus wereldkampioenschap, dan is het geen verrassing dat de beste renster van het moment het NK wint. Demi Vollering reed zich zaterdag in Limburg met een lange solo voor het eerst naar de rood-wit-blauwe kampioenstrui. De tegenstand keek er van dichtbij naar, en kon niks doen.

Gezien het hele jaar was het een verwachte overwinning voor Vollering (26). Ze won al de Strade Bianche, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Alleen in de Vuelta was ze de mindere van haar grootste concurrent Annemiek van Vleuten, maar dat kwam ook door een verkeerd ingeschatte plaspauze waardoor ze op achterstand kwam.

Uitputtingsslag

Zaterdag ging de beste renster winnen. Zo eerlijk was de wedstrijd wel. Het NK was uitputtend door de hitte in Zuid-Limburg, het parcours met een eerste lus over bekende hellingen van de Amstel Gold Race én de vier heuveltjes op het lokale parcours rond Sittard, waar de finish lag op een klein heuveltje bij Watersley.

Toch was er kleine twijfel bij SD Worx, ook al is die ploeg dit seizoen nagenoeg onverslaanbaar. Er waren slechts vier rensters die deelnamen. Maar ook in ondertal was het team simpelweg te sterk. Met Marit Raaijmakers, een ‘vriendin voor het leven’ van Vollering, werd bij een andere ploeg een kompaan gevonden voor de achtervolging op de kopgroep van twee die vroeg in de wedstrijd was ontstaan.

Nadat Raaijmakers en Femke Markus de twee koploopsters in schootsafstand hadden gebracht, demarreerde Vollering en haar ploeggenote Mischa Bredewold vanaf 25 kilometer voor de finish om en om, met Lorena Wiebes als sprintster nog in het peloton achter de hand. Vollering zelf ging op zeventien kilometer voor de finish voor de tweede keer ten aanval. Niemand kon haar volgen. Ook Van Vleuten niet, net als het duo van Jumbo-Visma Riejanne Markus en Marianne Vos. “Oei, ik moet nu doortrekken”, dacht ze toen ze voorop reed.

Dominante finish

Achter haar kreeg de tegenstand zich niet snel genoeg geformeerd. Jumbo-Visma was te laat met het op kop zetten van ploeggenoten voor Vos, onder wie uittredend kampioen Markus. Ook Movistar van Van Vleuten was niet meer bij machte iets te ondernemen. Vollering kreeg juist aanmoedigingen van haar teamgenoten. Rij door, rij door, ze pakken je niet.

Aan de finish wees Vollering op de naam van de sponsor op haar shirt. Het werd ook nog een een-tweetje, want Wiebes won zilver met een laatste sprint, voor Marianne Vos. Wiebes juichte eveneens, voor haarzelf en voor Vollering. Die laatste bedankte via de teamradio haar teamgenoten: “O, jullie zijn zo geweldig.” Ze wist dat ze in het rood-wit-blauw het tweede deel van het seizoen kan rijden, met daarin de grootste wedstrijd van het jaar: de Tour de France.

