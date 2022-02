Dekker beloont het vertrouwen, angst overmeestert Jelinkova

Michelle Dekker heeft in de sneeuw van het Genting Snow Park het vertrouwen van sportkoepel NOC*NSF beloond met een finaleplaats bij de laatste zestien in de parallelreuzenslalom. Na de kwalificatie- en eliminatieronde eindigde de snowboardster op een twaalfde plaats.

Daarmee is Dekker (25) de eerste Nederlander in de sneeuw die zich tijdens de Spelen weet de kwalificeren voor de finale. En dat terwijl ze pas twee weken voor de Winterspelen hoorde dat ze mee mocht naar Peking, aangezien ze zich officieel niet volgens de eisen van de Nederlandse Ski Vereniging had geplaatst. De Zoetermeerse moest bij een wedstrijd half januari in het Oostenrijkse Simenhöhe bij de beste vier eindigen, maar daarin slaagde ze niet.

Wopke de Vegt, technisch directeur van de skivereniging, overtuigde NOC*NSF daarna dat Dekker over een vorm had die finalewaardig was, ook al had ze niet aan alle eisen voldaan. De sportkoepel streek, net als bij alpineskiër Maarten Meiners en de viermansbob Ivo de Bruijn, over het hart en gunde Dekker een plek in de olypische equipe. Omdat Dekker de afgelopen jaren tijdens de coronapandemie afhankelijk was geweest van andere landen wat betreft de toegang tot de pistes, had ze niet de ideale voorwaarden om aan de eisen te voldoen, zei De Vegt.

Dekker legde haar kwalificatierun op de blauwe piste tegen de Japanse Tomoka Takeuchi af in 43,64 seconden. Dat was goed voor de achtste tijd op het blauwe parcours. Op het rode parcours kwam ze tegen de Zwitserse Ladina Jenny tot de tiende tijd van 45,09 seconden en tot een totaaltijd van 1.28,73. Dat was ruim voldoende voor een plek bij de beste zestien.

Voor de achtste finales ziet de snowboardster nog genoeg kansen. “Ik denk dat het een hele mooie finale wordt. Het ene parcours gaat gelijk op met het andere. Er zit niet zo veel verschil in, waardoor het niet uitmaakt op welke je start. Dat maakt het leuk dat ook als je als dertiende bent gekwalificeerd, je nog kans maakt om door te gaan. Alles ligt open voor iedereen.”

Voor Dekker zijn het haar derde Olympische Spelen. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 haalde ze met een 22ste plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze met één honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende.

Vanaf 07.30 uur komt Dekker weer in actie. Ook de kwart- halve- en finale zijn nog vandaag.

Michelle Dekker . Beeld AFP

Stress wordt Jelinkova te veel

Hoewel ze nooit positief werd getest op corona, heeft het virus er wel toe geleid dat het olympisch toernooi voor skiester Adriana Jelinkova al voorbij is. Uit angst voor een positieve test sloeg de stress zo toe, dat ze besloten heeft dinsdag nog terug te vliegen naar huis. De slalom van woensdag laat ze schieten.

Jelinkova kwam maandag nog uit op de reuzenslalom, maar haar race was na vijftig seconden voorbij toen ze een poortje miste. Na afloop stond ze in tranen voor de camera: ze had paniekaanvallen gekregen omdat ze in een schemergebied zat tussen een positieve en negatieve coronatest.

Koningsnummer

In de Ice Ribbon in Peking wordt vanaf 11.30 uur het koningsnummer van het schaatsen verreden: de 1.500 meter. Aan de start voor Nederland staan twee topfavorieten. Voor Kjeld Nuis is het zijn enige kans op olympisch goud nadat hij vier jaar geleden in Pyeongchang won op de 1.000 en 1.500 meter. Hij moet dan wel zien af te rekenen met regerend wereldkampioen Thomas Krol. De derde landgenoot is Marcel Bosker, die via een aanwijsprocedure door de KNSB alsnog mocht afreizen.

Rit 4: Marcel Bosker - Cornelius Kersten (GBr)

Rit 10: Thomas Krol - Peder Kongshaug (Noo)

Rit 11: Kjeld Nuis - Kim Min-Seok (ZKo)