Degradatie FC Emmen is behalve sportief ook financieel een catastrofe

Spelers die verslagen op de grond vielen, ontroostbare fans en een oorverdovende stilte in stadion De Oude Meerdijk; het waren de taferelen die hoorden bij de degradatie van FC Emmen, donderdagavond tegen middernacht. “Dit komt keihard binnen”, stelde Emmen-trainer Dick Lukkien na de anticlimax tegen NAC, een zenuwslopende, verloren strafschoppenserie, waardoor Emmen na drie seizoenen op het hoogste niveau weer afdaalt naar de eerste divisie.

En wie had daarop gerekend? Emmen, de club met een daverende eindsprint in de reguliere competitie (24 punten uit de laatste twaalf duels), leek niet te stoppen. ADO Den Haag en VVV had het al knap onder zich weten te houden in de degradatiestrijd. NAC moest slechts dienen als een eerste horde richting lijfsbehoud. Maar degradatievoetbal, die heerlijke cocktail van emoties, bleek uiteindelijk toch ook een struikelblok voor Emmen.

Emmen-spelers na het verlies van NAC Breda. Beeld ANP

Verdriet van de supporters

Degradatie dus. Wat betekent dat voor de club? Allereerst was daar het verdriet van de supporters, van wie enkelen van de 1200 aanwezigen donderdag een traantje wegpinkten nadat El Allouchi het vonnis had geveld namens NAC. “Een Drent barst niet van het zelfvertrouwen”, zei Emmen-voorzitter Ronald Lubbers eerder in Trouw. “Ze hebben vaak een minderwaardigheidscomplex. Maar dan nóg kun je heel bijzondere dingen doen.”

De wisselwerking tussen spelers en het publiek, dat dicht op het veld zit, is veelvuldig bejubeld de afgelopen jaren. Als er weer eens een bezoekende club op een nederlaag werd getrakteerd, dan ging het al snel over de ‘magie van De Oude Meerdijk’. Emmen putte daar kracht uit. In het eerste seizoen eindigde het als veertiende, vorig jaar – voordat de competitie werd stilgelegd – stond de club twaalfde.

Bijna automatisch kleefde de gunfactor aan Emmen. Dat is al snel bij een club – werkend met een begroting van ruim acht miljoen euro – die moet opboksen tegen financieel meer vermogende concurrenten. De beeldvorming werkte gunstig. In de winterstop, toen de club onderaan bungelde, zamelden fans nog geld in voor een versterking.

Aandoenlijke imago

Maar of dat aandoenlijke imago helemaal terecht was? Natuurlijk, Emmen behoorde tot een van de minst kapitaalkrachtige clubs in de eredivisie, maar om op het hoogste niveau te overleven, had de club scherpe keuzes gemaakt. Kantoorpersoneel was er nauwelijks bij Emmen. Wel een dure selectie, met onder anderen de Peruvianen Peña en Araujo, die een niet-EU-salaris incasseerden (ieder 4,5 ton). Het spelersbudget slokte ongeveer zes miljoen euro op, wat deels werd gefinancierd uit de tv-inkomsten (circa twee miljoen euro per seizoen).

Nu die inkomstenpost grotendeels wegvalt, is er sprake van een financiële catastrofe voor Emmen. Veel spelers zullen, al dan niet noodgedwongen, vertrekken, omdat de begroting ongeveer zal halveren. Voorzitter Lubbers zal eens te meer gaan inzetten op een nieuw stadion voor zijn club. Alleen zo kan Emmen uitgroeien tot een stabiele middenmoter in de eredivisie, houdt hij de lokale politiek al jarenlang voor.

Maar eerst zal Emmen zich bij elkaar moeten rapen. Morgen blijkt wie het plekje in de eredivisie overneemt: NAC of NEC.

Bianca Scheper, secretaris van supportersvereniging Rood-Wit “De manier waarop wij zijn gedegradeerd, is heel zuur. Je bent de betere partij en dan verlies je op penalty’s. Op dat moment voel je nog niet zoveel. Als je eenmaal thuis op de bank zit met een glas wijn komt het besef: dit was onze laatste wedstrijd in de eredivisie. “Het is nu even uithuilen. Dat kost wel een paar dagen. Daarna moeten we weer door. Immers, een Emmenaar zal altijd blijven strijden. Volgend seizoen gaan we er gewoon weer vol voor. Dat gun je de supporters ook. “Over de toekomst ben ik positief. Sinds we in de eredivisie spelen zijn de supportersaantallen enorm gegroeid. Natuurlijk vallen de successupporters nu af, maar dat is overkomelijk. Verder denk ik dat een groot deel van de supporters en seizoenkaarthouders Emmen ook volgend seizoen gewoon zal blijven steunen. Wat ons betreft kent clubliefde geen divisie.”

Maarten Kolsloot, auteur van het boek FC Emmen, een droomseizoen “Dat Emmen promoveerde in 2018, was eigenlijk een klein wonder. Rond 2012 was de club op sterven na dood. Mede door het harde werken van een aantal mensen is dat toen omgedraaid. “De promotie gaf de club vervolgens een enorme impuls. Natuurlijk financieel, maar ook in de manier waarop mensen naar Emmen keken. Voorheen op open dagen kwamen mensen langs in hun Ajax-tenue. Ze waren niet trots op de club. Nu zie je op wedstrijddagen overal mensen in Emmen-shirtjes. “Of dat nu weer weg gaat zakken, is de vraag. Het ego van de stad krijgt natuurlijk een klap. Emmen is net weer opgekrabbeld, gaat het op zo’n lullige manier toch weer mis. Maar je merkt ook de strijdbaarheid. Kop d’r veur, zoals ze in Drenthe zeggen. Ja, ze liggen op hun rug. Maar ik denk dat ze weer op gaan staan.”

