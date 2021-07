Deens ‘sprookje’ eindigt op Wembley, Engeland naar finale EK

Het avontuur van Denemarken op het Europees kampioenschap is vaak vergeleken met een sprookje dat Hans Christian Andersen had kunnen schrijven. Over een ploeg die al vroeg werd afgeschreven, emotioneel en mentaal verslagen was, maar die sensationeel herrees en zelfs een bekroning op het iconische Wembley in het vizier kreeg. Maar ze lopen zelden goed af, die sprookjes van Andersen.

Een nieuwe Europese titel, na die van 1992, bleek woensdagavond uiteindelijk net iets te veel gevraagd van de Deense ploeg. Het gefantaseerde einde werd een illusie toen Danny Makkelie in de eerste helft van de verlenging naar de stip wees. Maehle had Sterling in het strafschopgebied licht geraakt. De strafschop werd door Harry Kane pas in tweede instantie achter de Deense doelman Schmeichel gewerkt. De 2-1 marge gaf Engeland in het restant niet meer af.

Na 55 jaar weer een finale

En dus staat Engeland zondag tegen Italië voor het eerst na 55 jaar weer in de finale van een groot toernooi. Op Wembley wil het land waar de wieg van voetbal stond eindelijk gaan afrekenen met alle trauma’s en mislukkingen in vijf decennia. Altijd ging er wel iets niet goed op eindtoernooien, hoeveel sterren de ploeg soms ook had. Ofwel de eigen stijl en tactiek waren verouderd, ofwel er waren relletjes en schandalen, opgepookt door de tabloids. En er waren penaltytrauma’s.

Het WK van 2018, waarin Engeland al reikte tot de halve finale, duidde er al op dat Engeland weer mee kon doen om de prijzen. Ook op dit EK was de selectie was een oase van rust. De ploeg straalde kwaliteit en beheersing uit, met coach Gareth Southgate voorop. Een technisch, tactisch en mentaal uitgebalanceerd team won van Kroatië, Tsjechië, Duitsland en Oekraïne en kreeg tot woensdagavond geen treffer tegen.

Bij de Denen had de hartstilstand van Christian Eriksen aan het begin van het toernooi een ongekende vechtlust en teamgeest losgemaakt. Via Wales en Tsjechië vond het de weg naar Londen. Maar de Denen drijven niet alleen op karakter, bewees de ploeg woensdagavond , ook op een strakke tactische organisatie. Bondscoach Kasper Hjulmand is immers niet naïef. Hij had zijn elftal zo geïnstrueerd dat het zich bij balbezit massaal terugtrok. Als de kans zich voordeed, kwamen de Denen er uit via snelle mensen als Braithwaite en Damsgaard.

Engeland had daar moeite mee en kwam op achterstand toen Mikkel Damsgaard een vrije trap verzilverde. Doelman Jordan Pickford kreeg zijn hand niet achter de bal. Kort voor rust viel de gelijkmaker. Een voorzet van Bukayo Saka werd door Kjaer in eigen doel gewerkt, 1-1.

Vervolgens bleef de strijd met weinig kansen bol staan van de spanning. Totdat Kane de ban brak.

