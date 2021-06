Debutant Van der Poel eert opa Poupou en zegt: ‘Het lijkt wel alsof iedereen vergeet dat dit mijn eerste Tour is’

Vooral in de bus had Mathieu van der Poel het donderdagavond even emotioneel gehad. Daar, vlak voor de ploegenpresentatie van de Tour de France in Brest, trok Van der Poel het speciale shirt aan dat Alpecin-Fenix had laten maken voor de presentatie. Geel-paars, gelijkend op het Mercier-shirt dat Raymond Poulidor ooit droeg, de opa van Van der Poel die in 2019 overleed.

Een stunt, die de ploeg gelijk in het midden van de belangstelling plaatste. Zeker ook in Frankrijk, waar Poupou een publiekslieveling is. Maar het was ook emotioneel voor Van der Poel, die nog aanhaalde dat hij dit jaar op dezelfde leeftijd debuteert als zijn ‘papi’ in het verleden: op zijn 26ste. “Het was erg fijn geweest als hij hier zou zijn, om mij te zien”, aldus Van der Poel, met een vleugje emotie die zelden bij hem te zien is. “Maar ik ben blij dat we deze geste naar hem hebben kunnen doen.”

Een dag later, op de persconferentie van Alpecin-Fenix voor de Tour, herhaalt hij die woorden nogmaals. Maar daarna gaat het weer over het sportieve deel, en of hij de gele trui kan bemachtigen. Zeker de eerste etappe biedt veel kansen. Hij heeft de finale in en rond Landerneau inmiddels verkend, na de PCR-test die hij donderdagochtend gekleed in volledig tenue en op slippers onderging. Zwaar, steil, lastig en meerdere scenario’s mogelijk, zegt hij. “In ieder geval is het niet mogelijk om eerder aan te vallen, omdat er veel omdat er veel grote en brede wegen zijn waar ik geen voorsprong kan behouden.”

In eigen stijl

Een tour valt of staat niet voor hem met een gele trui of een ritzege in de eerste week. Er is voor hem veel te ontdekken, zegt Van der Poel: “Het lijkt soms alsof mensen vergeten dat het mijn eerste Tour de France is. Ik wil daarom vooral genieten. De unieke sfeer van de Tour meemaken, ook in de bergen. Het zou heel cool zijn om ook Parijs te halen.”

Wel in eigen stijl, als het even kan. En dat betekent wellicht ook aanvallen op 50 kilometer voor de finish, als de etappe er kansen voor biedt. Niet vast in de verkrampte mal van de Tourtactiek, maar proberen de wedstrijd open te breken. “Dat is ook leuk voor de fans”, zei hij.

Zaterdag is zijn vuurdoop, in het traditionele shirt van de ploeg. De speciale uitvoering kan worden gekocht. Het opgehaalde bedrag gaat naar een goed doel.

