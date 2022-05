Debutant Leemreize grijpt net naast ritzege in de Giro

Lang leek het erop dat in een van de zwaarste bergritten deze Ronde van Italië twee Nederlanders tegen elkaar voor de ritzege zouden strijden. Nederlanders die in het hooggebergte eigenlijk niet werden verwacht. Gijs Leemreize en Mathieu Van der Poel speelden in de zeventiende etappe van de Giro op de laatste klim een kat-en-muisspel met elkaar.

Het leek zeker dat een van de twee zou winnen. Maar de grote kat woensdag was de Colombiaan Buitrago Sanchez, die op weg naar Lavarone op de laatste klim een verschil van meer dan een minuut goedmaakte op Leemreize. Op 100 meter van de top brak Leemreize, waardoor Buitrago in de laatste zeven kilometer alleen maar uitliep. Leemreize werd tweede, Van der Poel stortte helemaal in. Richard Carapaz behield de leiderstrui.

De onopvallende opvallende ontwikkeling van Leemreize

Net niet. En dat was zonde voor de jonge debutant in de grote ronde. Leemreize maakt namelijk een onopvallende opvallende ontwikkeling mee. Corona speelde daar een belangrijke rol bij. Niet op basis van resultaten, maar vanwege zijn testresultaten kreeg hij een contract bij Jumbo-Visma, omdat hij vanwege talloze afgelastingen niet veel kon rijden.

Toen het toch mocht, in zijn eerste profrace bij de ronde van Burgos, kwam hij ten val op een vangrail. Het gevolg daarvan was dat hij een vingertop in zijn rechterhand mist. Vorig jaar kwam hij in het nieuws omdat hij werd gediskwalificeerd nadat hij afdaalde met de kont niet meer op het zadel maar op de bovenbuis.

Maar zijn sportieve prestaties kwamen snel: zo werd hij al vierde in de Ronde van de Toekomst, een veelzeggende beloftenkoers. Deze Giro reed hij al in de kopgroep op weg naar de Etna en werd hij derde in de twaalfde etappe. En woensdag kwam hij wederom heel dichtbij.

Hoe Van der Poel het wielrennen verandert

Van der Poel, zeker geen klimmer, besloot op de regenachtige ochtend dat hij weer eens in de kopgroep wilde. Iets wat hij de laatste dagen veelal doet. Hij verandert het wielrennen in die zin, dat hij als klassiekerspecialist zijn kwaliteiten uitbuit in etappes. Hij valt aan met demarrages die niemand kan volgen. Hij gebruikt de afdalingen om weg te rijden.

Precies om die reden konden Van der Poel en Leemreize woensdag wegrijden. Ze hadden voorsprong opgebouwd door op de voorlaatste klim het snelst naar beneden te rijden. Het verschil tussen hen en de achtervolgers was op een gegeven moment zelfs anderhalve minuut. De twee leken het uit te kunnen maken onderling, maar Buitrago Sanchez klom nog een stuk sneller.

