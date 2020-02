Debat over racisme laait ook op in Duitsland na apengeluiden bij Schalke

Zijn medespelers bij Hertha BSC en zijn trainer Jürgen Klinsmann verklaarden na de wedstrijd dat Jordan Torunarigha huilend op het veld had gestaan, tijdens de wedstrijd. Pas in de verlenging knapte er iets bij de Duitse voetballer met Nigeriaanse wortels. Nadat hij over de zijlijn was getorpedeerd door Schalke-speler Mascarell koelde Torunarigha zijn woede en verdriet af op een kratje met bidons. Het kwam hem op een tweede gele kaart en dus rood te staan.

Scheidsrechter Osmers toonde daarmee volgens Klinsmann wel erg weinig begrip voor de gevoelens van Torunarigha en wat hij had moeten doorstaan gedurende de bekerwedstrijd tegen Schalke'04 in Gelsenkirchen. Er waren in zijn richting regelmatig apengeluiden te horen geweest en andere racistische beledigingen, verklaarde Klinsmann. “Ik had de scheidsrechter nog gevraagd om Jordan in bescherming te nemen.”

“Jordan is een emotionele speler. Als mij zoiets zou overkomen, zou ik waarschijnlijk gek geworden zijn. Dit is in menselijk opzicht afgrijselijk", zei Niklas Stark, Duits international en ploeggenoot van Torunarigha. Hij greep het incident na de wedstrijd aan om te pleiten voor meer steun vanuit de clubs en Bundesliga-organisatie aan spelers die met racisme en discriminatie worden geconfronteerd. Schalke-directeur Jochen Schneider bood direct zijn excuses aan bij Torunarigha. Schneider kondigde aan er ‘alles aan te doen de verantwoordelijken te vinden en te straffen’.

Nieuwe bewustwordingscampagnes op scholen

De vraag of de voetbalwereld en overheden voldoende doen tegen racistische, antisemitische of homo-onvriendelijke uitingen in stadions is nu ook in Duitsland opgelaaid. Ook elders in Europa speelt die discussie. In Italië werd Brescia-speler Mario Balotelli dit seizoen al diverse keren het slachtoffer van racisme. De Italiaanse bond en clubs kregen veel kritiek op de aanpak. De minister van sport Vincenzo Spadafora heeft nu in het parlement verklaard dat er videobewakingscamera’s met gezichtsherkenning in de stadions komen, net als een speciaal radarsysteem om precies te kunnen lokaliseren waar racistische gezangen of scheldpartijen klinken. Spadafora hoopt zo racistische fans op te sporen.

De nieuwe technologie wordt de komende tijd getest. De bedoeling is dat die zal worden ingezet vanaf de openingswedstrijd van het aankomende Europees kampioenschap tussen Italië en Turkije in het Olympisch Stadion, op 12 juni in Rome. De Italiaanse regering wil ook nieuwe bewustwordingscampagnes op scholen gaan lanceren om discriminatie te bestrijden.

In Nederland willen de KNVB en het kabinet komende zaterdag soortgelijke maatregelen presenteren, naar aanleiding van de racistische bejegening van Exelsior-speler Ahmad Mendes Moreira bij FC Den Bosch in november. Over de aard van de maatregelen wil de KNVB officieel nog geen mededelingen doen. De bon wil ook nog niet bevestigen of in het plan ook is opgenomen dat clubs in het betaalde voetbal zelf meer moeten doen om racisme uit te bannen. “Dat zal zaterdag blijken", zegt een woordvoerder.

In deze krant riep Evgeni Levtsjenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, woensdag de KNVB en de clubs op om meer werk te maken van protocollen en afspraken over de handelwijze bij incidenten. Levtsjenko vindt dat de clubs nu nog te veel de ‘kop in het zand steken'.

