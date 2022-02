De Zweden zijn trots op ‘hun’ Van der Poel: ‘Hij vliegt over het ijs!’

‘Nu wordt het ijs gefixt’, meldde het Zweedse persbureau om 09.52 uur, vlak voor de gedoodverfde kampioen van de 10 kilometer schaatsen, Nils van der Poel, zijn ijzers onderbond. ‘Het ijs is – zacht uitgedrukt – een groot gespreksonderwerp geweest afgelopen week.’

Om 10.28 uur: ‘Mijn God, de snelheid waarmee Van der Poel voorbijkomt hierbinnen. Je raakt ontegenzeglijk gefascineerd, hij vliegt over het ijs.’ Een minuut later: ‘Oj, hoe er door de Zweden geapplaudisseerd wordt op de tribune.’

Van der Poel was on-Zweeds uitgesproken over de Nederlandse ijsexpert

Vrijdagochtend viel in Zweden enige zelfgenoegzaamheid te bespeuren. Niet alleen had ‘hun Nils’ goud gewonnen op de 10 kilometer, en het wereldrecord verbroken.

Maar Van der Poel had bovenal gewonnen van de Nederlanders en dat voelde toch lekker, temeer omdat Nederländerna vergeefs de wedstrijd en vooral het ijs naar zijn hand had willen zetten, zo is de gedachte.

De Zweedse media spraken van het ‘bedrog van de KNSB’. Van der Poel was on-Zweeds uitgesproken geweest in zijn reactie op het bericht dat met het Nederlandse schaatsteam een ijsexpert was meegereisd die de taak had de organisatoren te beïnvloeden opdat het ijs zo gunstig mogelijk werd geprepareerd voor de eigen schaatsers. Lobbyisme en corruptie, aldus Van der Poel. Hij sprak van ‘het grootste schandaal binnen onze sport’.

Roest wil dat ‘VDP’ doorgaat Patrick Roest zou het erg vinden als zijn concurrent Nils van der Poel zou stoppen met schaatsen. “Dat zou jammer zijn, want je wil hem het liefst op de baan verslaan”, reageerde Roest, die ook op de 10 kilometer genoegen moest nemen met zilver. “Als hij volgend jaar hier niet meer rondrijdt en ik dan een 5 kilometer zou winnen, weet ik al dat ik vragen krijg of ik wel had gewonnen als Van der Poel aan de start had gestaan. Dat zou zonde zijn.” Roest zei eerder dat hij de race van zijn leven nodig had om te kunnen winnen. Dat lukte niet helemaal. “Ik heb voor mezelf een goede race gereden, al was het ook geen bijzondere. Maar er zat nu niet meer in.” Jorrit Bergsma was diep ontgoocheld na zijn 10 kilometer. Met een tijd van 12.48,94 bleef hij ver verwijderd van Van der Poel, en werd hij slechts vierde. “Heel teleurstellend”, zei de Fries. “Ik merkte dat het niet vanzelf ging en hoopte de laatste ronden nog te versnellen, maar dat lukte niet.”

Maar alle aandacht voor de ‘skategate’ werd in de loop van de ochtend verdrongen door opwinding en trots. Van der Poels vader, Göran, vanuit Nils’ geboorteplaats Trollhättan, nuchter: “Je kunt niet zeggen dat ik me bijzonder zorgen maakte. Nils is superieur.”

De Zweedse jubelstemming na Van der Poels zege vrijdag had evenwel een melancholieke ondertoon. Naar verwachting zijn dit de laatste Spelen voor de pas 25-jarige, eigenzinnige schaatser. Hij kondigde aan nog zo’n olympische onderneming niet voor zich te zien.

Nils van der Poel na de 10 kilometer. Beeld AP

