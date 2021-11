De zoete wraak van Arne Slot, architect van het nieuwe elan van Feyenoord

De oude Kuip zelf ging er weer van wiegen, bij de ongekende ontlading die loskwam toen Cyriel Dessers het kort voor tijd weer flikte. Voor de derde keer in acht dagen bezorgde hij als invaller Feyenoord in de slotfase een belangrijke overwinning. De Nigeriaanse Belg schoot zijn club zondagavond naar de 1-0 winst op AZ na een intense strijd, die nog eens liet zien hoeveel er is veranderd in Rotterdam sinds Arne Slot aan het roer staat.

Om hem draaide het eigenlijk allemaal in deze wedstrijd. Zijn saillante overstap van Alkmaar naar De Kuip maakte het duel op voorhand al beladen. Slot werd als trainer bijna een jaar geleden op staande voet ontslagen bij AZ, nadat was uitgelekt dat hij in gesprek was met Feyenoord. Het leidde ook op directieniveau tot spanningen tussen beide clubs. Vorig seizoen was er in Alkmaar in de spelerstunnel zelfs een ordinaire ruzie tussen de directeuren Robert Eenhoorn (AZ) en Frank Arnesen (Feyenoord).

Inmiddels is wel duidelijk waarom Feyenoord Slot zo graag wilde hebben. Hij is de architect van het nieuwe elan waarmee de club vriend en vijand verbaast, zelfs in Europa. Het voetbal staat in schril contrast met het vaak geestdodende en angstige spel onder Dick Advocaat. Maar zoals de laatste weken zo vaak het geval was, deed een deel van de fanatieke fans ook zondag weer een poging dat positieve en frisse gezicht te overschaduwen.

Toen het tegen het einde van de eerste helft nog altijd wachten was op het eerste doelpunt van Feyenoord, werden er blikjes op het veld gegooid richting AZ-keeper Peter Vindahl. Owen Wijndal waagde het om er eentje terug te gooien, wat tot een regen van allerlei voorwerpen leidde. Getrouw de aangescherpte richtlijnen staakte scheidsrechter Allard Lindhout het duel voor enkele minuten. Justin Bijlow gooide olie op het vuur door tijdens de onderbreking meteen op Wijndal af te stormen. Blijkbaar zag de Feyenoord-doelman in de linksback van AZ de boosdoener en niet in de fans die de wedstrijd hadden ontsierd. Op beminnelijke toon verzocht stadionspeaker Peter Houtman de fans vriendelijk om geen voorwerpen meer op het veld te gooien.

Leden van de harde kern hadden de afgelopen maanden met bedreigingen en intimidaties vanwege het plan ‘Feyenoord City’ het aanzien van de club toch al geen goed gedaan. Zaterdag toog een flink deel van hen naar De Kuip, om daar met veel vuurwerk te vieren dat het plan voor een nieuw stadion van de baan lijkt. Tenminste, dat had het doorgaans goed geïnformeerde Radio Rijnmond bericht. De sterk gestegen bouwkosten zou Feyenoord tot de conclusie hebben gebracht dat het plan financieel niet haalbaar is. De club wil per seizoen 25 miljoen euro aan inkomsten aan het nieuwe stadion verdienen, maar dat zou niet meer reëel zijn. Een formele bevestiging van het nieuws kwam niet. Deze week vinden gesprekken met alle betrokken partijen plaats.

Wat dit voor de toekomst van Feyenoord betekent, weet nog niemand – voorlopig plukt in en rond de club iedereen de dag. Dat de oude Kuip nog altijd magie heeft, kan niemand ontkennen. In die sfeervolle ambiance had Feyenoord naar de filosofie van Slot in eerste drie kwartier AZ op eigen helft vastgepind en kansen gecreëerd. De beloning bleef echter uit. In de tweede helft bleek dat Feyenoord het energievretende voetbal in dat hoge tempo niet kon volhouden. Via Karlsson en Reijnders had AZ zelfs de beste kansen, maar Bijlow liet zich op die momenten weer van zijn beste kant zien. Met zijn reddingen bewees hij waarom hij de doelman van Oranje is.

Ironisch genoeg leek een aansteker, die door de eigen aanhang richting Vindahl was gegooid, in de slotfase de verdiende 1-0 te voorkomen. Het ding lag op het veld toen Dessers vrij kon uithalen, maar omdat de bal niet de verwachte stuit maakte, maaide de spits er overheen. Een paar minuten later bracht hij De Kuip alsnog in extase, waardoor Feyenoord in het spoor van Ajax blijft.

“Drie keer in de week matchwinnaar en twee keer in blessuretijd. Dit zijn momenten die je geen tien keer in je carrière meemaakt”, zei de supersub zelf. “Toen ik hier binnenkwam, waren er veel vraagtekens en werd er wat lacherig over mij gedaan. Dan ben je blij als je achter zo’n week een uitroepteken kunt zetten.”

Terwijl de vorig jaar eveneens bij AZ ontslagen assistent-trainer Marino Pusic ontplofte van vreugde bij de 1-0, bleef Slot zelf redelijk ingetogen. Hij ontkende evenwel niet dat hij iets van zoete revanche op zijn vorige werkgever voelde. Voor het eerst ging hij daar wat uitgebreider op in. “Ik heb bij AZ fantastische jaren gehad, tot die ochtend van het ontslag, dat als een donderslag bij heldere hemel kwam. Dat is iets wat je onthoudt en wat weer bovenkwam voor deze wedstrijd. Dan is het om meerdere redenen lekker dat je wint. Wat bij Marino en mij sterk leeft, is dat je in dit land vrije keuzes mag maken. Ons contract liep af, dan mag je met andere mensen gaan praten. De voetballerij staat bol van dergelijke situaties. Daarom heeft het ons vorig jaar verbaasd”, zei Slot.

