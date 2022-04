De wonderlijke reis van de gele duikboot: ‘Villarreal is een feestje met drank en paella’

Wist hij het wel zeker? Bij de kassa van NAC keken ze in 2009 wat vreemd op toen een zestienjarige scholier voor het loket verscheen. Maurits de Jong wilde een kaartje voor het uitvak bij NAC-Villarreal. Dat was destijds een wedstrijd in de play-offs voor een ticket voor de Europa League.

Welke Nederlander is nou fan van Villarreal, die kleine club uit de gelijknamige Spaanse plaats, een gemeente met krap vijftigduizend inwoners? “Ik was vroeger fan van de Argentijnse voetballer Riquelme”, vertelt De Jong (28) over het ontstaan van zijn grote liefde. “Toen hij in 2003 naar Villarreal ging, ben ik die club meer gaan volgen. Daar is voor mij het sprookje begonnen.”

In 2009, kort na zijn bezoek aan NAC-Villarreal, richtte De Jong de officiële Nederlandse fanclub van Villarreal op, Los Piratas Amarillos. Diverse tripjes volgden. “Het is een warme, gezellige familieclub”, schetst De Jong, die twee, drie keer per seizoen afreist naar de oostkust van Spanje. “Een harde kern is er eigenlijk niet. Laatst zat ik naast vijf omaatjes met een dekentje over hun knieën. Het verloopt er altijd heel gemoedelijk. Zonder tegenstander is er geen wedstrijd, denken ze bij Villarreal, dus laten we er dan maar een feestje van maken met drank en paella.”

Begroting van 138 miljoen euro

Aan feestjes geen gebrek de laatste jaren. In de Champions League verraste Villarreal dit seizoen door in de achtste finale Juventus te verslaan, waarna het in de kwartfinale zelfs afrekende met Bayern München. Het budget van die clubs bedraagt een veelvoud van dat van de Spaanse nummer zeven, waar de begroting 138 miljoen euro is. Aanvaller Arnaut Danjuma, de Nederlandse troef van Villarreal, treft woensdagavond collega-international Virgil van Dijk in Liverpool, waar de eerste van twee wedstrijden om een plek in de Champions League-finale wordt gespeeld.

Maurits de Jong, voorzitter van de Nederlandse supportersvereniging van de Spaanse club Villarreal.

Een bijna onwerkelijk perspectief voor wie bedenkt dat Villarreal in 2012 nog degradeerde naar de Segunda División. Het huidige succes komt vooral door stabiel beleid, vindt De Jong. “Ze hebben een goede jeugdopleiding, een uitstekend scoutingsapparaat en zijn – als een van de weinige clubs in Spanje – financieel gezond. Ze weigeren ook staatssteun, omdat de club vindt dat belastinggeld daar niet voor bedoeld is.”

Op de transfermarkt overleggen ze vrijwel altijd een positieve balans. De komst van Danjuma, afgelopen zomer voor 25 miljoen euro gekocht van Bournemouth, ging de boeken in als recordaankoop. Een uitgave die de Oranje-international vooralsnog rechtvaardigt: hij was dit seizoen al zes keer trefzeker in de Champions League. Zijn doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Bayern in de kwartfinale (1-0) was achteraf gezien goud waard.

Daarnaast beschikt Villarreal over een goede trainer, Unai Emery, bijgenaamd Mister Europa League. Hij won het tweede Europese toernooi drie keer achtereen met Sevilla en vorig seizoen met Villarreal, na een bloedstollende strafschoppenserie in de finale tegen Manchester United. “Tactisch is Emery echt geniaal”, meent De Jong. “Hij weet tegenstanders vaak volledig lam te leggen.”

‘Thuis werd Bayern weggetikt’

Die strijdwijze kan niet op ieders goedkeuring rekenen. Voormalig Nederlands international Rafael van der Vaart vond het bijvoorbeeld “hé-le-maal niks”, zei hij als analist bij Ziggo Sport, de defensieve stellingname van Villarreal bij Bayern München. “Ik vond die reactie een beetje overdreven”, stelt De Jong. “Als Villarreal de bal had, werd er wel degelijk gevoetbald, de bal werd niet alleen maar weggewerkt. En thuis werd Bayern volledig weggetikt. Daar hoor je niemand meer over.”

Tekenend voor de ontwikkeling van Villarreal is de oorsprong van bijnaam El Submarino Amarillo – de gele duikboot. Die bijnaam dateert van 1967, nadat promotie naar de derde Spaanse divisie was afdwongen en dat passend werd gevierd op de beats van El submarino amarillo van de Spaanse rockgroep Los Mustang, een versie van Yellow Submarine van de Beatles.

De bescheiden club uit de regio Valencia staat vanavond op Anfield Road. De Jong, werkzaam als shirtontwerper voor sportmerk Masita, zal het vanaf de bank in de binnenstad van zijn woonplaats Maastricht gaan bekijken. “Tegen Bayern dacht ik ook dat we weinig kans maakten, dus we houden er vertrouwen in”, klinkt het optimistisch. “Ik ben benieuwd wat Emery nu weer voor tactische ingreep heeft verzonnen.”

