De ‘witte wegen’ in de Tour Femmes werden gevreesd, maar leidden niet tot grote verschuivingen

De kettingen schoten heen en weer, het stuur stuiterde alle kanten op. Maar het ergst was nog het stof, opgewaaid door de auto's en motoren rondom het peloton. Dertien kilometer lang moesten de vrouwen in de Tour de France Femmes daar doorheen, over de chemins blancs van Celles, Hautes Forêts, Blu en Vitry, op weg naar het kleine Bar-Sur-Aube.

Witte wegen worden ze genoemd. Gravelpaden, maar dan niet van de vriendelijkste soort. Geen kleine steentjes maar flinke keien, soms midden op de weg. Dat was het belangrijkste deel van het parcours van etappe vier in de Tour de Femmes. Dertien kilometer vol gevaar, met vooral kans op lekke banden en valpartijen.

Vooraf was getwijfeld aan het nut van de gravelpaden in een Tour voor vrouwen. Zeker Annemiek van Vleuten vond het maar niks, omdat de factor geluk in dergelijke etappes te groot is. Een lekke band kan zorgen voor het verlies van het klassement. Van Vleuten vond het niet per se de manier waarop een koers als de Tour zou moeten worden beslist.

De luxe van sommige ploegen

Het was woensdag ook een dag waar op voorhand al duidelijk was dat de verschillen in het peloton duidelijk zouden worden, en dan met name qua materiaal. Dat is de luxe die sommige ploegen hebben omdat ze nu eenmaal meer te besteden hebben. Trek en SD Worx waren daarin in het voordeel. Ploegen die met een wildcard waren toegelaten, reden ‘gewoon’ op hun normale fiets.

De rest speelde vooral met dikkere banden en de druk in die banden. Annemiek van Vleuten reed op haar ‘Strade Bianche’-setup, de fietsafstelling waarop ze ook in het voorjaar op de witte wegen in Italië rijdt.

Wie aan de stroken stond, zag een peloton dat er toch relatief gemakkelijk overheen fietste. Was er op het eerste gezicht maar één begaanbaar pad, het peloton ging in volle breedte van de weg over de strook. Zeker de groep met favorieten gaf elkaar in dat opzicht niks toe. En er waren lekke banden, maar iedereen die lek reed kon terugkomen. De chemins blancs bleken niet beslissend.

Haar fiets weggegeven

Ruim vier minuten na de kop van de wedstrijd reed Maaike Boogaard over de gravelstroken, op een fiets die weer haar eigen rugnummer droeg. Boogaard had even daarvoor haar eerste fiets weggegeven aan haar kopman, Spaans kampioen Mavi Garcia. Boogaard had bij de start nog verteld over hoe de eerste Tour door de vrouwen wordt gereden. “Het is alsof je elke dag een Belgische klassieker rijdt. Het is nerveus en iedereen is zo goed in vorm. Dat is mooi maar wel vreselijk afzien elke dag. Voor mij in ieder geval zeker.”

Gravel is mooi als je voorin zit, zei geletruidrager Marianne Vos na afloop. Maar ook zeker voor de vrouwen achter in de koers was het niet zo moeilijk als gedacht. De verschillen waren zeker niet zo groot. In ieder geval niet zo groot als eerder deze week, toen de eersten al zeker een uur binnen waren voordat de laatste renster over de finish kwam. Woensdag was het hele peloton binnen 24 minuten van winnares Marlen Reusser uitgereden. Alleen Charlotte Kool van Team DSM moest opgeven, vanwege vermoeidheid.

Vos zelf, specialist ook op niet-asfalt, bleef zonder al te grote problemen in het bezit van de leiderstrui. Uiteindelijk ging de zege naar de Zwitserse Reusser van SD Worx, die profiteerde van het overtal van de ploeg voorin. Tegelijkertijd bleef de rest van de ploeg afstoppen terwijl de grote concurrente voor eindwinst Annemiek van Vleuten met een lekke band de groep even had moeten laten gaan.

Haar ploeggenoot Demi Vollering vond dat jammer, maar weet het aan het feit dat de communicatie niet snel genoeg was verlopen. Wel had ze van de dag genoten. Zij had een simpele stelregel voor het gokken op de stenen. “Als je niets kan controleren, kan je er maar beter van genieten.”

Lees ook:

In het vrouwenwielrennen is er nog een bestaan naast het fietsen

Het wielrennen bij de vrouwen is snel professioneler geworden, maar de veelzijdigheid in het peloton is nog groot. Trouw stelt drie vrouwen aan u voor.