De winst tegen AS Monaco biedt hoop voor PSV. ‘Ze blijven gaan’

Toen PSV-trainer Ruud van Nistelrooij dinsdagavond laat de kleedkamer van zijn ploeg betrad na de ontsnapping tegen AS Monaco (3-2 na verlenging), zei hij tegen zijn spelers: “Jullie zijn een uitzonderlijk team.”

En, reflecteerde Van Nistelrooij even later kalm op de persconferentie: eigenlijk vond hij dat al in de eindfase van het vorige seizoen, toen Roger Schmidts PSV in de bekerfinale een achterstand goedmaakte tegen Ajax. “Deze ploeg overleeft op de momenten dat het moeilijk is, zoals je ook zag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal”, analyseerde hij. “Ze blijven gaan, blijven geloven.”

Natuurlijk, Van Nistelrooij was zelf de eerste om te erkennen dat AS Monaco, de Franse nummer drie van het vorige seizoen, qua veldspel de betere ploeg was. “Voetballend gezien hebben we geen voet aan de grond gehad”, concludeerde Van Nistelrooij dinsdagavond iets voor middernacht. “Dat heeft ook met de tegenstander te maken, want AS Monaco is gewoon van Champions League-niveau. Maar op dit soort momenten moet je andere manieren vinden om te winnen.”

‘In Nederland willen we een tegenstander helemaal overhoop spelen’

PSV bleef, net als een week eerder in Monte Carlo, op karakter overeind tegen AS Monaco, waarmee het zich plaatste voor de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Het was te zien aan een tackle van verdediger Obispo. Reddingen van doelman Benitez. En het teamwerk van matchwinnaar Luuk de Jong. Die weerbaarheid, de laatste jaren steeds meer te zien bij Nederlandse clubs in Europa, loofde Van Nistelrooij in zijn ploeg. “Dat je je samen inzet, dat je samen bepaalde fases in een wedstrijd weet te overleven, dan kun je dus op karakter en op wilskracht, en sámen, tot zoiets komen”, meende de PSV-trainer.

Van Nistelrooij, als oud-speler van Manchester United en Real Madrid grotendeels gevormd in het buitenland, kent de klassiekers in het Nederlandse voetbal. “In Nederland willen we tachtig procent balbezit en een tegenstander helemaal overhoop spelen”, weet de Brabander. “Maar dat lukt natuurlijk niet. Dat was ook zichtbaar. AS Monaco vond ik daar gewoon verder en beter in.”

PSV liet zich niet in de val lokken door de Fransen, iets wat vorig seizoen onder Schmidt nog weleens gebeurde. “Als ik iets van mijn karakter mee mag brengen in dit team, dan is het wel dat naïviteit niet een hoofdmodus in mijn leven is”, grijnsde Van Nistelrooij. “Als het voetballend niet lukt, dan ga je maar terug. En dat zeg ik dan ook.”

Het hoogste Europese clubniveau

Ook van waarde in dit prille seizoen: de verbrede selectie van PSV. Van Nistelrooij kon Van Ginkel, Gutiérrez en Ramalho inbrengen; spelers die met hun ervaring iets toevoegen bij PSV. Ook dat stemt voor de Eindhovenaren hoopvol in de titelrace met Ajax, twee ploegen die elkaar dit seizoen maar weinig ontlopen, lijkt het.

Sportief en financieel is PSV er veel aan gelegen om dit seizoen uit te komen op het hoogste Europese clubniveau. Plaatsing voor de groepsfase van de Champions League levert de Eindhovense club gegarandeerd 35 miljoen euro aan inkomsten op. Maar goed, eerst de play-offs nog. Tegenstander daarin is het Schotse Rangers FC, dat vorig seizoen de Europa League-finale behaalde en onder leiding staat van Giovanni van Bronckhorst. “Een geweldig karakter en een goed mens”, prees Van Nistelrooij zijn collega. “Als ik zie hoe hij het bij Feyenoord heeft gedaan en nu ook weer bij Rangers doet, dan kan ik alleen maar bewondering voor hem hebben.”

